Kesän 2026 päällystystyöt käynnistyvät Satakunnassa

Kevät on edennyt siihen pisteeseen, että päällystystöitä päästään aloittelemaan Lounais-Suomen alueella. Tällä hetkellä päällystysohjelman pituus alueellamme on noin 200 kilometriä, josta yli puolet kohdistuu vilkasliikenteisimmälle tieverkolle. Keskivilkkaan ja vähäliikenteisen tieverkon päällystyskilometrit jakaantuvat melko tasaisesti, mutta määrät ovat jo merkittävästi kahta edellisvuotta vähäisemmät.

Lopulliseen päällystysmäärään vaikuttaa merkittävästi asfaltin pääraaka-aineena käytettävän bitumin hinta, mikä on riippuvainen vahvasti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnasta. Tämän hetken maailmantilanne huomioiden on vielä haastavaa sanoa, saavutetaanko alkuperäisen arvion mukainen 230 kilometrin mukainen päällystysohjelma. Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Kaiken kaikkiaan päällysteiden korjaukseen on tänä vuonna käytettävissä noin 30 miljoonaa euroa, josta päällysteisiin kohdistuva korjausvelkarahan osuus on suunnilleen 11 miljoonaa euroa.

Urakoitsijoina alueillamme toimivat Asfalttikallio Oy ja Peab Industri Oy. Paikkausurakoitsijana toimii AsfalttiAlfa Oy.

Viikolla 17 tehtävät päällystystyöt

Ensimmäinen päällystyskohde sijaitsee Satakunnassa ja sen on määrä käynnistyä viikolla 17. Kohde sijaitsee kantatiellä 43 välillä Eura - Harjavalta. Töiden vaikutusalue on noin 9 kilometriä Eurasta Harjavallan suuntaan. Työ on suunniteltu tehtäväksi päivätyönä, ja sen kesto tulee olemaan arviolta noin 5 päivää.

Mt 43 Eura - Eurakoski, 9,4 km, päivätyö

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt kohteella tehdään päivätyönä.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varautua, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista kumpaankin ajosuuntaan. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydät Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Lisätietoja:

Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824