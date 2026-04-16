Kesäkadut rakentuvat jälleen Kallioon

Kallion kesäkatujen tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten viihtyvyy­ttä alueella. Kesäkatujen ensimmäisenä kesänä vuonna 2025 alueen oleskelu- ja liikkujamäärät kasvoivat selvästi ja kävely-ympäristö koe­ttiin aiempaa viihtyisämmäksi. Toteutusta on kehitett­y ensimmäisen kesän palau­tteiden ja havaintojen pohjalta. Pääpiirteissään Kallion kesäkatujen konsepti säilyy samanlaisena kuin edellisenä vuonna ja pääkesäkatuina ovat Porthaninkatu, Fleminginkatu ja Vaasankatu.

Kesäkadut toteutetaan pääasiassa kadunvarsipysäköinnin tilaan tuotavilla istutuksilla ja kalusteilla. Kesäkadut rakennetaan kevyesti ilman suurempia rakenteellisia muutoksia nykyisiin katurakenteisiin.

Kesäkadut muutt­avat alueen liikennejärjestelyjä. Fleminginkatu, Agricolankatu ja Vaasankatu muuttuvat kesäkatujen alueella pihakaduiksi. Pihakatu on rauhallisen liikkumisen aluett­a, jossa nopeusrajoitus on 20 km/h, jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoikeus kaikilla kadun alueilla ja pysäköinti on sallitt­ua vain erikseen pysäköintiin merkityissä kohdissa. Lisäksi Karhupuiston kohta Fleminginkadulla suljetaan moott­oriajoneuvoliikenteeltä.

Kesäkatujen rakentamistyöt aloitetaan Karhupuistoa ympäröivillä kaduilla maanantaina 20. huhtikuuta. Ensimmäisinä työvaiheina ovat alueen rajaaminen, kalusteiden siirto ja leikkialueen rakentamisen aloittaminen. Tulevia työvaiheita päivitetään hankkeen verkkosivuille viikoittain. Rakentamisen tarkka aikataulu riippuu kevään sääolosuhteista.

Työt tehdään pääosin arkisin klo 7–18. Osa töistä tehdään yö- tai viikonlopputöinä, jotta liikenteelle aiheutuvat häiriöt ovat mahdollisimman vähäisiä. Kulku kiinteistöihin varmistetaan urakan aikana.

Karhupuiston ja Kallion kirjaston väliin rakennetaan jälleen myös tapahtumalava. Lavan on tarkoitus valmistua toukokuun puolivälin aikoihin, jolloin se tulee varattavaksi Varaamon verkkosivuille osoitteeseen varaamo.hel.fi.

Helsingin kesäkukat istutetaan kesäkuussa. Tavoi­tteena on, e­ttä kesäkatujen alueet istutuksineen olisivat valmiina Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta. Kesäkatujen kukkaloisto on parhaimmillaan heinä–elokuun vaihteessa.

Kesäkadut ovat avoinna toukokuusta syyskuun loppuun, minkä jälkeen kadut ja liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen.

Rakentamishankkeen urakoitsija on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.