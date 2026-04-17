Kesärauha julistetaan taas vappuna koko Suomeen - tänä vuonna julistuksen lausuu yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi

Kesärauha julistettiin viime vuonna 2025 ensimmäistä kertaa livenä Turun Vartiovuorella TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumassa. Perinne saa tänä vuonna jatkoa, kun Vuoden turkulainen 2025 ja sosiaalisessa mediassa räjähdysmäistä suosiota inspiroivilla ruoka-aiheisilla videoillaan saanut yksityiskokki Aram Behbodi nousee lavalle julistamaan kesärauhan. Kesärauhan julistaminen on maistiainen Kesärauhan ja Behbodin tulevasta, herkullisen ainutlaatuisesta yhteistyöstä.

“Olen todella innoissani tästä kunniasta päästä julistamaan kesärauha. Onneksi kesällä on luvassa myös muuta inspiroivaa ja innostavaa yhteistyötä Kesärauhan tiimin kanssa”, Behbodi kertoo.



Kesärauha kuuluu vapun piknik-tapahtumassa myös musiikin muodossa. Piknikillä koetaan Kesärauhan tarjoamana Nössö Novan ikärajaton ilmaiskeikka. Linnanpuistossa viime kesänä suuren yleisömassan HS Stagelle kerännyt porilaisyhtye soittaa suomenkielistä, kaukaisista rytmeistä ammentavaa pop-musiikkia. Lisäksi tapahtumassa kuullaan TYYn ja Kesärauhan keväällä järjestämän Aprillirock-bändikilpailun voittajayhtye TYPERÄ TYPERÄ MIES, jonka taidokas tarinankerronta ja luonteva vuorovaikutus yleisön kanssa hurmasivat sekä Aprillirockin raadin että yleisön.



Vappu tuo Kesärauha-festivaalin lähemmäs ja tapahtuman lipunmyynti onkin käynyt ennätysmäisen vilkkaana koko kevään ajan. Kolmen päivän liput on yli 80% myyty loppuun ja yhden ja kahden päivän lippujen myynti on edellisvuotta edellä. Ennen vappua Kesärauha tulee julkistamaan uusia esiintyjiä. Lisäksi lippujen hinnat nousevat 3.5. klo 23.59.



Kesärauha X TYYlikäs Vappupiknik 2026

PE 1.5.2026 Vartiovuoren puisto



14.00 TYPERÄ TYPERÄ MIES, Aprillirock-voittaja

15.00 kesärauhan julistus, Aram Behbodi (yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025)

15.15 Nössö Nova



Tapahtuma-alue avoinna klo 12–17. Lisäksi TYYn puolesta ohjelmaa mm. Yliopiston kuoro. Lisätiedot: www.tyy.fi/fi/node/17571



Tapahtumaan on vapaa pääsy ja tilaisuus on ikärajaton.