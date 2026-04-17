Kesärauha julistetaan taas vappuna koko Suomeen - tänä vuonna julistuksen lausuu yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi
17.4.2026 14:00:00 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Vapunpäivänä tuhannet opiskelijat kokoontuvat Vartiovuorenmäelle juhlimaan vappua TYYn perinteikkääseen TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumaan. Kesärauhan viime vuonna alkanut perinne livenä julistetusta kesärauhasta jatkuu, kun tänä vuonna sen ääneen julistaa vuoden turkulainen Aram Behbodi. Kesärauha tuo tapahtumaan esiintymään myös Nössö Novan. Lisäksi lavalle nousee Aprillirock-bändikilpailun voittanut TYPERÄ TYPERÄ MIES.
Kesärauha julistettiin viime vuonna 2025 ensimmäistä kertaa livenä Turun Vartiovuorella TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumassa. Perinne saa tänä vuonna jatkoa, kun Vuoden turkulainen 2025 ja sosiaalisessa mediassa räjähdysmäistä suosiota inspiroivilla ruoka-aiheisilla videoillaan saanut yksityiskokki Aram Behbodi nousee lavalle julistamaan kesärauhan. Kesärauhan julistaminen on maistiainen Kesärauhan ja Behbodin tulevasta, herkullisen ainutlaatuisesta yhteistyöstä.
“Olen todella innoissani tästä kunniasta päästä julistamaan kesärauha. Onneksi kesällä on luvassa myös muuta inspiroivaa ja innostavaa yhteistyötä Kesärauhan tiimin kanssa”, Behbodi kertoo.
Kesärauha kuuluu vapun piknik-tapahtumassa myös musiikin muodossa. Piknikillä koetaan Kesärauhan tarjoamana Nössö Novan ikärajaton ilmaiskeikka. Linnanpuistossa viime kesänä suuren yleisömassan HS Stagelle kerännyt porilaisyhtye soittaa suomenkielistä, kaukaisista rytmeistä ammentavaa pop-musiikkia. Lisäksi tapahtumassa kuullaan TYYn ja Kesärauhan keväällä järjestämän Aprillirock-bändikilpailun voittajayhtye TYPERÄ TYPERÄ MIES, jonka taidokas tarinankerronta ja luonteva vuorovaikutus yleisön kanssa hurmasivat sekä Aprillirockin raadin että yleisön.
Vappu tuo Kesärauha-festivaalin lähemmäs ja tapahtuman lipunmyynti onkin käynyt ennätysmäisen vilkkaana koko kevään ajan. Kolmen päivän liput on yli 80% myyty loppuun ja yhden ja kahden päivän lippujen myynti on edellisvuotta edellä. Ennen vappua Kesärauha tulee julkistamaan uusia esiintyjiä. Lisäksi lippujen hinnat nousevat 3.5. klo 23.59.
Kesärauha X TYYlikäs Vappupiknik 2026
PE 1.5.2026 Vartiovuoren puisto
14.00 TYPERÄ TYPERÄ MIES, Aprillirock-voittaja
15.00 kesärauhan julistus, Aram Behbodi (yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025)
15.15 Nössö Nova
Tapahtuma-alue avoinna klo 12–17. Lisäksi TYYn puolesta ohjelmaa mm. Yliopiston kuoro. Lisätiedot: www.tyy.fi/fi/node/17571
Tapahtumaan on vapaa pääsy ja tilaisuus on ikärajaton.
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Laura MustajärviTiedottajaSunborn Livelaura.mustajarvi@sunbornlive.fi
Logomon Terassikesä täydentyy kovatasoisilla uusilla kiinnityksillä. Maailmanlaajuista suosiota nauttiva norjalainen pop-sensaatio Marcus & Martinus esiintyy ikärajattomalla keikalla Turussa monen vuoden tauon jälkeen. Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Mirella soittaa Terassikesässä uransa ensimmäisen oman ikärajattoman keikkansa Turussa. Muita uusia julkistuksia ovat hardcorepunk -legenda Endstand, joka esiintyy Turussa ensimmäistä kertaa käynnissä olevan comebackinsa aikana, sekä samana iltana lavalle nouseva tuoreen albumin julkaissut punk rock –yhtye Nyrkkitappelu. Logomon Terassikesän lavalla nähdään lisäksi suomirockin ikoni Maija Vilkkumaa, joka valmistautuu uuden materiaalin julkaisuun, sekä yhteisillassa esiintyvät Ismo Alanko ja viimeisimmällä Vain Elämää -kaudealla hurmannut Jonna Tervomaa. Kaikki uutena julkistettavat konsertit tulevat myyntiin maanantaina 20.4.2026 klo 10.00. Jo aiemmin Logomon Terassikesään on julkistettu mm. The Ark, Linda Lampenius X Pete Parkk
Kesärauhan ohjelmisto on isompien lavojen osalta valmis, kun pitkään odotettu Arlo Parksin Suomi-debyytti vihdoin tapahtuu Turun Linnanpuistossa 13.6.2026. Kansainvälisiä nimiä vilisevä ohjelmisto pitää sisällään myös muun muassa Cariboun, Seinaboy Seyn sekä Avaimen Punainen tiili 25v. juhlakeikan. Myöhemmin keväällä julkistetaan vielä Turun linnan sisäpihalla sijaitsevan Elektrolinnan ohjelmisto.
Harmaa Rinne on Suomen suurin after ski, joka järjestetään kolmatta kertaa Rukan Hiihtostadionilla 27.-28.3.2026. Kahdella lavalla sekä lämmitetyssä isossa teltassa esiintyy kahden päivän aikana mm. Ares, Averagekidluke, Ellinoora, JVG, Olavi Uusivirta, Vesta, DJ Ina Mikkola ja Paha Vaanii DJ’t. Oheistapahtumineen Harmaa Rinne odottaa yli 15 000 kävijää Rukalle kolmen päivän aikana.
Turun Linnanpuistossa koetaan 12.–14.6.2026 kesän unohtumattomimpia hetkiä, kun Kesärauhan lavalle nousevat tämän hetken kuumimmat ja kiinnostavimmat kansainväliset ja kotimaiset indieartistit. Genrerajoja ylittävä ohjelmisto tarjoaa keikkoja räpistä post-punkkiin, kansanmusiikista houseen ja spoken wordista italodiskoon. Kesärauhan kolmen päivän lippuja on myyty ennätysmäärä edellisvuoteen nähden. Kevään aikana on tulossa vielä julkistuksia, mukaa lukien Elektrolinnan elektronisen musiikin artistit.
Kesärauha ja TYY elvyttävät turkulaisen opiskelijabändikilpailu Aprillirockin. Logomon Teatro-salissa aprillipäivänä järjestettävän kilpailun voittaja pääsee esiintymään Turun perinteisellä ja vuosi vuodelta suositummalla vappupiknikillä, jossa esiintyy myös Nössö Nova ja julistetaan vuosittainen kesärauha.
