Kuntsin modernin taiteen museon kahvilalle ja terassille etsitään yrittäjää

Museossa on vuosittain vaihtuvia näyttelyitä sekä erilaisia yleisötapahtumia, ja se houkuttelee vuosittain noin 10 000 kävijää. Tavoitteena on tarjota museokävijöille ja muille asiakkaille laadukkaita ja toimivia kahvilapalveluja sekä kehittää palvelukokonaisuutta yhteistyössä museon kanssa.

Palveluntuottajan vuokrattaviksi tulevat museossa sijaitsevat kahvila- ja keittiötilat sekä museon länsiseinustalla oleva noin 200-paikkainen terassi. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu terassin läheisyydessä sijaitseva wc-tila.

Museon tiloihin on mahdollista tutustua etukäteen torstaina 23.4. ja maanantaina 27.4. klo 14–16 osoitteessa Sisäsatama, Vaasa.

Sopimuksen tavoitteellinen alkamisaika on 15.6.2026. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 15.5.2026 klo 11.00. Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika on 30.4.2026 klo 11.00 mennessä.



Lisätiedot ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa: https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/30919/enotice/46370