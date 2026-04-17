Kuntsin modernin taiteen museon kahvilalle ja terassille etsitään yrittäjää
17.4.2026 13:26:35 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museon kahvilalle ja terassille Vaasan Sisäsatamassa haetaan uutta yrittäjää tarjouskilpailun kautta. Kahvilapalvelut sijoittuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kiinteistöön, jossa toimii modernin taiteen museo.
Museossa on vuosittain vaihtuvia näyttelyitä sekä erilaisia yleisötapahtumia, ja se houkuttelee vuosittain noin 10 000 kävijää. Tavoitteena on tarjota museokävijöille ja muille asiakkaille laadukkaita ja toimivia kahvilapalveluja sekä kehittää palvelukokonaisuutta yhteistyössä museon kanssa.
Palveluntuottajan vuokrattaviksi tulevat museossa sijaitsevat kahvila- ja keittiötilat sekä museon länsiseinustalla oleva noin 200-paikkainen terassi. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu terassin läheisyydessä sijaitseva wc-tila.
Museon tiloihin on mahdollista tutustua etukäteen torstaina 23.4. ja maanantaina 27.4. klo 14–16 osoitteessa Sisäsatama, Vaasa.
Sopimuksen tavoitteellinen alkamisaika on 15.6.2026. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 15.5.2026 klo 11.00. Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika on 30.4.2026 klo 11.00 mennessä.
Lisätiedot ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa: https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/30919/enotice/46370
Elina BoneliusMuseidirektörPuh:+358404872856elina.bonelius@vaasa.fi
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Företagare sökes för caféet och terrassen vid Kuntsis museum för modern konst17.4.2026 13:26:51 EEST | Pressmeddelande
För caféet och terrassen i anslutning till Kuntsis museum för modern konst söks en ny företagare genom ett anbudsförfarande. Caféet finns i en kulturhistoriskt värdefull fastighet där även museet för modern konst är verksamt.
Myndighetsposten blir digital: till en början gäller ändringen delgivningar från staden16.4.2026 13:01:00 EEST | Pressmeddelande
Myndighetspost skickas i fortsättningen primärt via Suomi.fi-kontot när lagstiftningen om detta trädde i kraft 14.4.2026. Hos Vasa stad gäller ändringen till en början endast delgivningar av myndighetsbeslut.
Viranomaispostin vastaanotto muuttuu digitaaliseksi: muutos koskee kaupungin osalta aluksi tiedonantoja16.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Viranomaisposti lähetetään jatkossa ensisijaisesti Suomi.fi-tilin kautta, kun asiaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan 14.4.2026. Vaasan kaupungilla muutos koskee aluksi vain viranomaisen päätöksentekoon liittyviä tiedoksiantoja.
Maksuton kamarikonsertti Vaasan kaupungintalolla16.4.2026 12:48:56 EEST | Tiedote
Kevään kamarimusiikkikonsertti sunnuntaina 19.4. klo 16 Vaasan kaupungintalolla tarjoaa kiehtovan aikamatkan eri vuosisatojen alkuihin kolmen eri sävellyksen kautta. Vaasan kaupunginorkesterin taitavat muusikot tulkitsevat teoksia, joissa kuuluu sekä tyylikausien murros että säveltäjien omaperäinen ääni.
Kammarmusikkonsert i Vasa stadshus - fritt inträde16.4.2026 12:47:42 EEST | Tiedote
Vårens kammarmusikkonsert söndagen den 19.4 kl. 16 i Vasa stadshus bjuder på en fascinerande tidsresa till början av olika århundraden genom tre olika tonsättningar. Vasa stadsorkesters skickliga musiker tolkar verk där både stilperiodernas brytningar och tonsättarnas egenartade uttryck framträder.
