Pientalojen korjaaminen ja rakentaminen vauhdittaa taloutta, sanoo Omakotiliitto
17.4.2026 10:54:37 EEST | Suomen Omakotiliitto ry | Tiedote
Asumiskustannusten nousu syö koko ajan yhä suuremman osan kotitalouksien tuloista. Nyt on huolehdittava siitä, että pientaloasukkaille on tarjolla kohtuuhintaista energiaa, viestii Omakotiliitto. Kehysriihen muissa mahdollisissa veroratkaisuissa on varmistettava, etteivät ratkaisut kohdistu kohtuuttomasti asumiseen tai energiaan.
Suomen Omakotiliitto vinkkaa kehysriihelle kaksi konkreettista toimea, joilla voidaan kohentaa työllisyyttä, lisätä verotuloja ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Kotitalousvähennyksen korottaminen vauhdittaa kotien korjauksia ja energiatehokkuusremontteja
Pientalojen korjaaminen ja kunnossapito tukevat työllisyyttä, ilmastotavoitteita ja rakennusten arvon säilymistä. Nyt on viimeinen hetki tukea kotien energiatehokkuusremontteja ja viedä eteenpäin hallitusohjelman kirjausta kotitalousvähennyksen kehittämisestä, liitto patistaa.
Pientaloasukkaat ovat investoineet energiatehokkuuteen ja puhtaaseen energiaan. Poliittisen ohjauksen on oltava pitkäjänteistä ja ennustettavaa, jotta kotitaloudet uskaltavat jatkossakin tehdä investointeja. On tärkeää tunnistaa, että kotitalouksilla on roolinsa hajautetussa energiantuotannossa ja -joustamisessa sekä huoltovarmuudessa. Pientaloasumista ei tule nähdä luksuksena vaan yleisenä ja suomalaisten toivomana asumismuotona, liitto muistuttaa.
Rahoitusjarru pois pientalorakentamiselta
Pientalot ovat keskeinen osa Suomen huoltovarmuutta ja alueellista elinvoimaa. Pientalorakentamisen rahoituksessa tunnistetaan erityisesti takaushaasteita. Omakotiliitto ehdottaa käyttöön valtion takausmallia, esimerkiksi aiempien aravalainojen tapaan.
”Omakotitalon rakentaja on asuntomarkkinoiden ja talouden jokeri, jolla on – niin halutessamme – ratkaiseva merkitys talouden suunnan kääntämisessä”, sanoo Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.
Jokaisesta pientalohankkeesta kertyy paljon verotuloja, sillä arvioiden mukaan vähintään reilu kolmannes omakotirakentamisen kustannuksista on veroja. Tämä on iso piristysruiske, josta hyötyvät niin valtio, kunnat, palveluyritykset kuin koko yhteiskuntakin. Rakentamalla enemmän omakotitaloja Suomeen voidaan saada jopa jäänmurtajadiilejä vastaavia verokertymiä ja lisätä samalla puurakentamista.
”Nyt on aika toden teolla herätä ja laittaa rakentamisen ja remontoinnin keskeiset reunaehdot rahoituskysymyksissä kuntoon. Tämä antaa rakentamista ja remontointia harkitseville hyvät kannustimet nopeaan päätöksentekoon. Näin saadaan pientalorakentamisen ja -remontoinnin uinuvat optiot liikkeelle ja yhteiskunnan pyörät taas pyörimään”, painottaa Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila.
Marju SilanderToiminnanjohtaja
Edunvalvonta, yleisjohto, sidosryhmät, viestintä, median yhteydenotot
Jukka MalilaSuomen Omakotiliiton puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.
