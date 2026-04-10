Virolais-suomalainen ystävyys soi Espoonlahden kirkossa 140 esiintyjän voimin
17.4.2026 12:50:10 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Viron ja Suomen ystävyys soi Espoonlahden kirkossa lauantaina 25. huhtikuuta, kun Espoon ja Viron ystävyysseurakuntien kuorot esiintyvät yhteiskonsertissa. Konsertti on osa virolaisten ystävyysseurakuntien vierailua Espooseen.
140 esiintyjän yhteiskonsertissa kuullaan herkkää, voimakasta ja sykähdyttävää kuoromusiikkia, joka ylittää rajat ja kielet. Kuorot esiintyvät sekä yhdessä että erikseen. Luvassa on siis myös virolais-espoolaisen suurkuoron esitys, kun Espoon ja Viron ystävyysseurakuntien kuorot yhdistävät voimansa.
Konsertissa esiintyvät naiskuoro Pärnusta (Eliisabeti koguduse naiskoor), lauluryhmä Lasnamäeltä (Püha Markuse koguduse laulurühm), Kuressaaren Laurentiuksen seurakunnan ja Vanalinnan koulun lastenkuoro (Kuressaare Laurentiuse koguduse ja Vanalinna kooli lastekoor), naisten lauluryhmä Noarootsista (naisansambel) ja aikuisten sekakuoro sekä pasuunakuoro Kosesta (Kiriku Pasunakoor,). Espoosta tilaisuudessa esiintyvät kuorot Espoonlahden kirkkokuoro, Chorus Domus, Okra ja Laulumieli.
Ainutlaatuisen kuorokonsertin juontaa Helsingin vironkielisen seurakuntatyön koordinaattori-kanttori Dagmar Õunap.
Ystävyyttä yli 30 vuoden ajan
Espoon seurakunnilla on yli 30 vuoden pituinen historia ystävyysseurakuntatoiminnasta Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Vilkas ystävyysseurakuntatoiminta Suomen ja Viron välillä käynnistyi, kun Neuvostoliitto hajosi ja Viro itsenäistyi uudelleen 1990-luvun taitteessa. Espoon seurakunnatkin alkoivat solmia ystävyysseurakuntasuhteita Suomenlahden eteläpuolelle.
Alkuvaiheessa ystävyys seurakuntien välillä keskittyi Viron seurakuntien tukemiseen kirkon uudessa tilanteessa. Espoolaiset avustivat taloudellisesti ja osallistuivat rakennustalkoisiin ystävyysseurakunnissaan. Sen jälkeen ystävyys on ollut monimuotoista.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää yllä kansainvälisiä yhteyksiä muun muassa tällaisen ystävyysseurakuntatoiminnan kautta. Seurakunnissa se on yksi kansainvälisen toiminnan muoto.
Tapiolan ja Pärnun seurakuntien monipuolinen ystävyys
Esposeen on kutsuttu Virosta ystävyysseurakuntia muun muassa Pärnusta, Tallinnasta, Saarenmaalta, Lääne-Nigulasta, Noarootsista ja Koselta.
– Pärnun kanssa alkoi ystävyysseurakuntatoiminta jo 90-luvun alussa, kun Viro itsenäistyi. Aluksi oli työntekijöiden, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten vierailuja puolin ja toisin. Alussa myös diakonia oli vahvasti läsnä, kun Suomesta vietiin vaate- ja tavara-avustuksia Pärnuun, kertaa Tapiolan seurakunnan perhetoiminnanohjaaja Malle Münter.
Malle muutti Virosta Suomeen vuonna 1997 ja vuodesta 2002 lähtien ollut Tapiolan seurakunnassa töissä, ja on myös seurakunnan ystävyysseurakunnan yhteyshenkilö.
Tapiolan seurakunnalla on edelleen aktiivista yhteyttä Pärnuun. Työntekijät ja erilaiset musiikkiryhmät ovat vierailleet vuosien saatossa puolin ja toisin, ja esimerkiksi yhteisiä varhaisnuorten leirejä on järjestetty kahdella kielellä sekä Tapiolassa että Pärnussa. Kuorovierailut ovat seurakunnille mukava tapa rikastuttaa toinen toisensa messuelämää.
Tapiolassa on myös kerätty joulutervehdyksiä Pärnuun. Lahjoituksena viedään joulutervehdyksiä ikäihmisille, joka sisältää kahvia, teetä, piparia, suklaata ja kynttilän, mainitsee Malle.
Eräs haave on myös toteutunut.
– Vuonna 2025 järjestettiin ensimmäistä kertaa rippileiri Pärnussa ja tämä saa jatkoa tänäkin vuonna, Malle kertoo innoissaan.
Laulu yhdistää
Espoonlahden seurakunnan diakoni Klarika Vastamäki paljastaa, että idea yhteiskonsertista syntyi miettiessä yhteistä tekijää.
– Virolaiset ovat laulavaa kansaa, sekä laulujuhlat että yhteislaulu ovat suosittuja. Suomessa taas seurakunnissa on paljon kuoroja. Ajattelin, että olisi järkevää järjestää jotakin yhteistä, minkä yhteinen nimittäjä on laulu, hän kertoo.
– Tässä konsertissa on kyse yhteydestä. Musiikki yhdistää ihmisiä, Klarika toteaa.
Tervetuloa Helisev sõprus, Ystävyys soi! -konserttiin la 25.4. klo 16 Espoonlahden kirkkoon, Kipparinkatu 8, Espoo. Konserttiin on vapaa pääsy. Käsiohjelman tuotolla tuetaan ystävyysseurakuntia Virossa.
Konsertin lisäksi virolaiset kuorot ovat mukana Espoon seurakuntien messuissa sunnuntaina 26.4. klo 10 Tapiolan kirkossa (Pärnun ryhmä), Olarin kirkossa (Lasnamäen ryhmä), Espoon tuomiokirkkoseurakunnan messussa tuomiokirkon seurakuntatalolla (Kosen ja Kuressaaren ryhmät) ja Esbo svenska församlingin messussa Olars kyrkanissa (lauluryhmä Noarootsista) klo 12.15.
Lisätiedot konsertista: Dagmar Õunap, dagmar.ounap@evl.fi, p. 050 3259596
Yhteyshenkilöt
Klarika VastamäkidiakoniEspoonlahden seurakuntaklarika.vastamaki@evl.fi
Malle MünterPerhetoiminnan ohjaajaTapiolan seurakuntaPuh:040 755 6797malle.munter@evl.fi
Matti PeiponenMonikulttuurisuustyön asiantuntijaKirkko Espoossa / Espoon seurakuntayhtymä, Church in EspooPuh:09 8050 2512Puh:050 381 7629matti.peiponen@evl.fi
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
