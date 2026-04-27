Tiistaina 5.5. Kotkan Runoklubilla Pentti Saarikoskea pianon säestyksellä ja Ari Terävän uuden runokokoelman julkkarit

Hämärän tansseja Runoklubilla

Toukokuun Runoklubin vieraileviksi esiintyjiksi saapuvat jazzpastori Markku Salo ja pianisti Seppo Kantonen. He esittävät Kotkan Pub Albertissa (Kotkankatu 9) Pentti Saarikosken runoja teoksesta Hämärän tanssit pianon säestyksellä.

5. päivä toukokuuta klo 19.00 alkavalla runoklubilla vietetään myös runoilija Ari Terävän uuden runokokoelman julkkareita.

Perinteiseen tapaan mikrofoni on avoinna kaikille, jotka haluavat esittää omia runojaan.

Ari Terävän runokokoelma Heptafoniset sarjat on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Ari Terävän neljäs runokokoelma viihtyy hiljaisessa talossa ja metsän äänimaisemassa. Se rakentuu 0,001 osaa (0,1 %) maapallon kokonaisbiomassasta edustavan, homo sapiens -lajin luonnossa edustavan, tietoisen ikäihmisen auditiivisista havainnoista ja samalla aistimodaliteettitrilogian, edellisen visuaalista näkökulmaa havainnoineen kokoelman (Seitsemän väriä, Momentum 2024) jatko-osa.



Äänimaisemat ovat erilaisia ja kuvaustyylit sen mukaisesti erilaisia, osa vain puhuttua ja sitten nauhoitteesta editoitua postmodernialyriikkaa: ”puhun seinille — kun kukaan ei kuuntele — ei tarvitse hävetä edes sanojaankaan — säkeitä äänisiepolle — joista sonetintekijät eivät osanneet edes haaveilla — lyyrisiksi kutsumiensa toimintatapojen laakereissaan — ”.



Kokoelmalle on luonnollisesti odotettavissa lähitulevaisuudessa visuaalista ja auditiivista täydentävä osa kinesteettisellä näkökulmalla, kehon liikkeen ja tuntoaistin kautta hahmottavana kokemuksena. Haptofoniset sarjat on omistettu kuuroutuneelle koiralle, kumppanille erilaisten äänimaisemien poeettisessa havainnoinnissa.



Ari Terävä eli toiminnallisen elämänsä ajan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja valmentajana sosiaalialan asiantuntijatehtävissä. Jälkeläisten lähdettyä maailmalle, hän löysi yksityisen maiseman metsän reunasta, ikääntyvä koira seuranaan, alkoi havainnoida sitä eettisesti, esteettisesti ja moniaistisesti vapaamuotoisina runokuvina.

TERÄVÄ, ARI : Heptafoniset sarjat

76 sivua

ISBN 9789524173575

Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.