Tiistaina 5.5. Kotkan Runoklubilla Pentti Saarikoskea pianon säestyksellä ja Ari Terävän uuden runokokoelman julkkarit
29.4.2026 08:00:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Hämärän tansseja Runoklubilla
Toukokuun Runoklubin vieraileviksi esiintyjiksi saapuvat jazzpastori Markku Salo ja pianisti Seppo Kantonen. He esittävät Kotkan Pub Albertissa (Kotkankatu 9) Pentti Saarikosken runoja teoksesta Hämärän tanssit pianon säestyksellä.
5. päivä toukokuuta klo 19.00 alkavalla runoklubilla vietetään myös runoilija Ari Terävän uuden runokokoelman julkkareita.
Perinteiseen tapaan mikrofoni on avoinna kaikille, jotka haluavat esittää omia runojaan.
Ari Terävän runokokoelma Heptafoniset sarjat on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Ari Terävän neljäs runokokoelma viihtyy hiljaisessa talossa ja metsän äänimaisemassa. Se rakentuu 0,001 osaa (0,1 %) maapallon kokonaisbiomassasta edustavan, homo sapiens -lajin luonnossa edustavan, tietoisen ikäihmisen auditiivisista havainnoista ja samalla aistimodaliteettitrilogian, edellisen visuaalista näkökulmaa havainnoineen kokoelman (Seitsemän väriä, Momentum 2024) jatko-osa.
Äänimaisemat ovat erilaisia ja kuvaustyylit sen mukaisesti erilaisia, osa vain puhuttua ja sitten nauhoitteesta editoitua postmodernialyriikkaa: ”puhun seinille — kun kukaan ei kuuntele — ei tarvitse hävetä edes sanojaankaan — säkeitä äänisiepolle — joista sonetintekijät eivät osanneet edes haaveilla — lyyrisiksi kutsumiensa toimintatapojen laakereissaan — ”.
Kokoelmalle on luonnollisesti odotettavissa lähitulevaisuudessa visuaalista ja auditiivista täydentävä osa kinesteettisellä näkökulmalla, kehon liikkeen ja tuntoaistin kautta hahmottavana kokemuksena. Haptofoniset sarjat on omistettu kuuroutuneelle koiralle, kumppanille erilaisten äänimaisemien poeettisessa havainnoinnissa.
Ari Terävä eli toiminnallisen elämänsä ajan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja valmentajana sosiaalialan asiantuntijatehtävissä. Jälkeläisten lähdettyä maailmalle, hän löysi yksityisen maiseman metsän reunasta, ikääntyvä koira seuranaan, alkoi havainnoida sitä eettisesti, esteettisesti ja moniaistisesti vapaamuotoisina runokuvina.
TERÄVÄ, ARI : Heptafoniset sarjat
76 sivua
ISBN 9789524173575
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Kaksin kappalein henkilökohtaisia tositarinoita: toisen keskiössä äidin sairauden vaikutus perheen dynamiikkaan, toinen haastaa yhteiskunnan rakenteita lempeästi27.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Marja ja Salla Matilaisen, äidin ja tyttären, yhdessä kirjoittama Tekisit jotain äidillistä puhuttelee erityisesti ruuhkavuosia ja kahden hoivan välissä eläviä, ja se onkin kaunis ja koskettava äitienpäivälahja kelle tahansa. Nora Lyytisen esikoisteos Maa-alus nimeltä Wilma sai alkunsa syvästä yhteydestä hänen edesmenneeseen koiraansa sekä omasta henkisestä heräämisestä.
Tietokirjoja hyvistä keskustelunaiheista ja junamatkailusta Yhdysvalloissa: Eerika Ojasen Keskustelunavausten kirja ja Reetta Kempin Amerikan raiteilla2.4.2026 13:13:18 EEST | Tiedote
Eerika Ojasen tietokirja Keskustelunavausten kirja on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Tämän kirjan kysymysten avulla löydät 400 uutta keskustelunaihetta rupatteluhetkiin tuttujen ihmisten kesken. Keskustelut auttavat sinua ymmärtämään ihmisiä ympärilläsi uusista yllättävistä näkökulmista. Keskusteluja voit käydä lävitse esimerkiksi päivällispöydän ääressä, illanistujaisissa tai pitkillä automatkoilla, kun et keksi itse uutta rupateltavaa. Keskustelukategoriat on jaettu viidelle kohdeyleisölle kohdennettuihin kysymyksiin. Voit käydä keskusteluja 1) ystävien, 2) iäkkäämmän sukulaisesi, 3) kouluikäisen, 4) työyhteisön tai 5) kumppanisi kesken. Eerika Ojanen (s. 1994) on kirjallisuustieteen ja kasvatustieteen kaksoismaisteri ja työskentelee opettajana. Kirjoittaminen, piirtäminen ja kuvittaminen ovat hänen intohimonsa. Keskustelunavausten kirja on hänen esikoisteoksensa, jonka hän on suunnitellut, kirjoittanut ja kuvittanut itse. Teoksessa yhdistyy myös pieni pala pedagogiikkaa:
Tiivistunnelmaisia jännitysromaaneja valtapeleistä: Ike Korpelan Stjärnholmin enigma ja Timo Riikilän Operaatio Lyhytsiipiset26.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Korpelan historiaan kytkeytyvä humoristinen jännitysromaani kerii auki Pyhän Olavin kruunun legendaa ja kietoo lukijan otteeseensa viimeistä riviään myöten. Riikilän rikosromaanissa Helsingin harmaudessa valmisteltavan tarkoin suunnitellun iskun seuraukset voivat muuttaa koko Suomen tulevaisuuden. Tehtävää varten kaupunkiin on tuotu mies, jonka sydän on kylmä kuin Siperian aamuyö.
Uutuusaforismikokoelmia kiinnostavien ajatusten ystäville: Kyösti Mäkisen Hämmentäen löydät sattumia ja Seppo Paanasen Älä kerro uniasi12.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Kyösti Mäkisen aforismikokoelma Hämmentäen löydät sattumia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Aforismikokoelma Hämmentäen löydät sattumia on esikoisteoksestaan Yksi huone kylmillään hyvät arvioinnit saaneen nurmijärveläisen Kyösti Mäkisen toinen kirja. Maailma eriarvoistuu, rikkaat saavat pitää varansa -aforismilla Mäkinen voitti 2014 Lassi Kämäri -aforismikilpailun. Voiton perusteluna mainittiin, että ”Mäkisen aforismi kolahti heti ensi lukemalla takaraivoon kuin pakastettu lampaan viulu.” Tämän kokoelman lukija saa varustautua useampaan kolahdukseen. Kirjan mustavalkoinen piirroskuvitus on Sirkku Saukonojan käsialaa. Jämsän Koskenpäällä syntynyt, Imatralla suojatyökeskuksen työnjohtajana toiminut ja nyt eläkeläisenä Nurmijärvellä asuva Kyösti Mäkinen on menestynyt useissa kirjoituskilpailuissa ja voittanut esim. Lassi Kämäri -aforismikilpailun kolmesti. Hänen lyhyissä yhteiskuntaa, ihmistä ja arkea käsittelevissä terävissä havainnoissa yhdistyy usein huumori ja vakavuus. MÄ
Kulttuurien kohtaamisia etelän lämmössä ja kylmään pohjoiseen sijoittuva kasvutarina: Heidi Kerosuon Keskipäivällä varjo katoaa ja Eetu Niemen Pohjoisen tie5.3.2026 09:54:06 EET | Tiedote
Heidi Kerosuon romaani Keskipäivällä varjo katoaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Missä sijaitsee Tansania? Jo samana iltana lasten mentyä nukkumaan etsimme Tansanian karttapallosta, jonka Leevi oli saanut syntymäpäivälahjaksi. Se löytyi Intian valtameren rannalta keskeltä päiväntasaajaa, joka näytti halkaisevan sen keskeltä kahtia. Palloa pyörittäessä oli kuin auringon säde tunkeutuisi marraskuisen illan lävitse ja pimeästä avautuisi näkymä toiselle puolelle maapalloa. Siellä tuoksuivat eksoottiset kukat ja hedelmät, siellä tuoksui seikkailu. Työpaikkailmoitus, jossa ulkoministeriö hakee kehitysasiantuntijoita Tansaniaan, muuttaa 1980-luvulla suomalainen perheen elämän. Vaikka Afrikassa kaikki ei aina sujukaan odotusten mukaisesti, aika siellä muodostuu vedenjakajaksi, joka leikkaa elämän kahtia. Takaisin palatessa mikään ei ole niin kuin ennen. Kirja kertoo lähtemisten syistä ja seurauksista, vieraan kulttuurin kohtaamisesta ja sen henkilöiden maailmankatsomuksen muutoks
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme