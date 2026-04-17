Ravit Ruutuun – Veikkauksen TotoTV näkyy ilmaiseksi Ruutu-palvelussa 9.5. alkaen

17.4.2026 12:28:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Veikkaus ja Sanoma Media Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä raviurheilun TotoTV:n koti on jatkossa Ruutu. Tasokkaat raviurheilulähetykset kotimaasta ja ulkomailta ovat jatkossa katsottavissa ilmaiseksi Ruutu-palvelussa korkealla laadulla.

- Olemme tästä todella innoissamme. Olemme pitkään etsineet kumppania, jonka kanssa voimme välittää laadukkaat TotoTV-lähetyksemme raviurheilun seuraajille suurille tv-ruuduille isolla resoluutiolla. Nyt se onnistuu. TotoTV:n lähetykset ovat raviurheilun ja Toto-pelien faneille katsottavissa Ruutu-palvelussa ilmaiseksi asiakkaille, Veikkauksen TV Production Manager Timo Lämsä iloitsee.

- Uskomme, että TotoTV:n lähetyksemme tavoittavat tämän myötä jatkossa paljon lisää katsojia sekä asiakkaiden on helppoa viihtyä raviurheilun parissa.

Veikkauksen ja Sanoma Media Finlandin yhteistyösopimuksen myötä Veikkauksen TotoTV:n koti on 9.5. alkaen Ruutu-palvelu.

- TotoTV ja Ruutu ovat kulkeneet jo pitkän matkan yhdessä, ja tiivistyvä yhteistyö tuo ravifaneille lisää mahdollisuuksia nauttia rakastamastaan lajista Ruudun parissa, kommentoi Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.

Raviurheilun tv-lähetysten näkyvyys on sopimuksen myötä kattavampaa kuin koskaan aiemmin.

- Käytännössä lähetyksiä voi katsoa ihan missä vain ilmaiseksi ja hyvällä laadulla, kunhan on internet-yhteys ja Ruutu-sovellus sekä asiakas on rekisteröitynyt Ruudun käyttäjäksi. Olemme kehittäneet TotoTV:n laatua ja sisältöjä vahvasti ja tämä on seuraava iso askel TotoTV:n jakelussa, Veikkauksen Timo Lämsä korostaa.

Veikkauksen TotoTV:n lähetykset ravaavat Ruutuun 9.5. Alkaen. Ilmaiset ja isoilla TV-näytöillä katseltavat Ruudun TotoTV-lähetykset nähdään tänä keväänä ensimmäisen kerran Vermon huippuraveista toukokuussa. Maan pääradalla kilpaillaan 9.-10.5. kansainvälinen huippuraviurheiluviikonloppu Finlandia-ravit. 

Ruutu-palvelusta löytyvät 9.5. alkaen TotoTV:n lähetykset 24/7 sekä ajankohtaiset klipit.
TotoTV välittää suorina lähetyksinä Veikkauksen vedonlyönnin kohteina olevaa hevosurheilua Suomesta ja ulkomailta.

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

