Ravit Ruutuun – Veikkauksen TotoTV näkyy ilmaiseksi Ruutu-palvelussa 9.5. alkaen
17.4.2026 12:28:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkaus ja Sanoma Media Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä raviurheilun TotoTV:n koti on jatkossa Ruutu. Tasokkaat raviurheilulähetykset kotimaasta ja ulkomailta ovat jatkossa katsottavissa ilmaiseksi Ruutu-palvelussa korkealla laadulla.
- Olemme tästä todella innoissamme. Olemme pitkään etsineet kumppania, jonka kanssa voimme välittää laadukkaat TotoTV-lähetyksemme raviurheilun seuraajille suurille tv-ruuduille isolla resoluutiolla. Nyt se onnistuu. TotoTV:n lähetykset ovat raviurheilun ja Toto-pelien faneille katsottavissa Ruutu-palvelussa ilmaiseksi asiakkaille, Veikkauksen TV Production Manager Timo Lämsä iloitsee.
- Uskomme, että TotoTV:n lähetyksemme tavoittavat tämän myötä jatkossa paljon lisää katsojia sekä asiakkaiden on helppoa viihtyä raviurheilun parissa.
Veikkauksen ja Sanoma Media Finlandin yhteistyösopimuksen myötä Veikkauksen TotoTV:n koti on 9.5. alkaen Ruutu-palvelu.
- TotoTV ja Ruutu ovat kulkeneet jo pitkän matkan yhdessä, ja tiivistyvä yhteistyö tuo ravifaneille lisää mahdollisuuksia nauttia rakastamastaan lajista Ruudun parissa, kommentoi Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.
Raviurheilun tv-lähetysten näkyvyys on sopimuksen myötä kattavampaa kuin koskaan aiemmin.
- Käytännössä lähetyksiä voi katsoa ihan missä vain ilmaiseksi ja hyvällä laadulla, kunhan on internet-yhteys ja Ruutu-sovellus sekä asiakas on rekisteröitynyt Ruudun käyttäjäksi. Olemme kehittäneet TotoTV:n laatua ja sisältöjä vahvasti ja tämä on seuraava iso askel TotoTV:n jakelussa, Veikkauksen Timo Lämsä korostaa.
Veikkauksen TotoTV:n lähetykset ravaavat Ruutuun 9.5. Alkaen. Ilmaiset ja isoilla TV-näytöillä katseltavat Ruudun TotoTV-lähetykset nähdään tänä keväänä ensimmäisen kerran Vermon huippuraveista toukokuussa. Maan pääradalla kilpaillaan 9.-10.5. kansainvälinen huippuraviurheiluviikonloppu Finlandia-ravit.
Ruutu-palvelusta löytyvät 9.5. alkaen TotoTV:n lähetykset 24/7 sekä ajankohtaiset klipit.
TotoTV välittää suorina lähetyksinä Veikkauksen vedonlyönnin kohteina olevaa hevosurheilua Suomesta ja ulkomailta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Ranuan Milli-voittaja: ”Ei siellä mittään miljoonia näkynyt”17.4.2026 09:46:56 EEST | Tiedote
Tiistaina 7.4. osui Milli-pelin miljoonan euron päävoitto ranualaiselle nettipelaajalle. Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti voittajan pian voiton jälkeen.
Suonenjoen Eurojackpot-voittaja: ”Ei tätä vieläkään tahdo todeksi uskoa”16.4.2026 14:23:58 EEST | Tiedote
Yksi tiistain 7.4. Eurojackpot-arvonnan (kierros 15/2026) Suomeen tulleista miljoonista matkasi Suonenjoelle. Tuore miljonääri oli ostanut porukkaosuuden Suonenjoen K-Supermarketista. Tavoitimme voittajan alkuviikosta ja pääsimme kyselemään hänen tunnelmiaan.
Suosikit Suomen mestariksi kohtaavat jo välieräparissa: "Tasokkain Liigan pudotuspelien ottelusarja vuosikausiin"15.4.2026 15:15:03 EEST | Tiedote
Kotimaisen jääkiekon Liigan pudotuspelit ovat edenneet välierävaiheeseen. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimen mukaan Tappara on selkeä suosikki voittamaan Suomen mestaruuden. Ja sen kova haastaja on jo välierässä vastaan asettuva paikallishaastaja Ilves. Toisessa välieräparissa kohtaavat KooKoo ja SaiPa.
Eurojackpotin täysosuma kohoaa 22 miljoonaan euroon - tässä tiistain tulokset14.4.2026 23:31:13 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 16/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 22 miljoonaa euroa.
Vakio: Kaksi täysosumaa - Helsinkiin ja Savonlinnaan 166 000 euron voitot12.4.2026 09:40:58 EEST | Tiedote
Veikkauksen Vakio-pelistä löytyi lauantaina kaksi täysosumaa.
