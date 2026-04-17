Ravit Ruutuun – Veikkauksen TotoTV näkyy ilmaiseksi Ruutu-palvelussa 9.5. alkaen

- Olemme tästä todella innoissamme. Olemme pitkään etsineet kumppania, jonka kanssa voimme välittää laadukkaat TotoTV-lähetyksemme raviurheilun seuraajille suurille tv-ruuduille isolla resoluutiolla. Nyt se onnistuu. TotoTV:n lähetykset ovat raviurheilun ja Toto-pelien faneille katsottavissa Ruutu-palvelussa ilmaiseksi asiakkaille, Veikkauksen TV Production Manager Timo Lämsä iloitsee.



- Uskomme, että TotoTV:n lähetyksemme tavoittavat tämän myötä jatkossa paljon lisää katsojia sekä asiakkaiden on helppoa viihtyä raviurheilun parissa.



Veikkauksen ja Sanoma Media Finlandin yhteistyösopimuksen myötä Veikkauksen TotoTV:n koti on 9.5. alkaen Ruutu-palvelu.

- TotoTV ja Ruutu ovat kulkeneet jo pitkän matkan yhdessä, ja tiivistyvä yhteistyö tuo ravifaneille lisää mahdollisuuksia nauttia rakastamastaan lajista Ruudun parissa, kommentoi Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.



Raviurheilun tv-lähetysten näkyvyys on sopimuksen myötä kattavampaa kuin koskaan aiemmin.



- Käytännössä lähetyksiä voi katsoa ihan missä vain ilmaiseksi ja hyvällä laadulla, kunhan on internet-yhteys ja Ruutu-sovellus sekä asiakas on rekisteröitynyt Ruudun käyttäjäksi. Olemme kehittäneet TotoTV:n laatua ja sisältöjä vahvasti ja tämä on seuraava iso askel TotoTV:n jakelussa, Veikkauksen Timo Lämsä korostaa.



Veikkauksen TotoTV:n lähetykset ravaavat Ruutuun 9.5. Alkaen. Ilmaiset ja isoilla TV-näytöillä katseltavat Ruudun TotoTV-lähetykset nähdään tänä keväänä ensimmäisen kerran Vermon huippuraveista toukokuussa. Maan pääradalla kilpaillaan 9.-10.5. kansainvälinen huippuraviurheiluviikonloppu Finlandia-ravit.



Ruutu-palvelusta löytyvät 9.5. alkaen TotoTV:n lähetykset 24/7 sekä ajankohtaiset klipit.

TotoTV välittää suorina lähetyksinä Veikkauksen vedonlyönnin kohteina olevaa hevosurheilua Suomesta ja ulkomailta.