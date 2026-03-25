Lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneilla on oikeus tietää oma tarinansa - lahjasoluviikko 24.–30.4.2026

Lahjasolujen, kuten lahjasiittiön, lahjamunasolun tai lahja-alkion, avulla alkunsa saaneet voivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa selvittää sukusolujen lahjoittajan henkilöllisyyden.

Vuonna 2026 tulevat täysi-ikäisiksi ensimmäiset hedelmöityshoitolain aikana lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneet. Nämä täysi-ikäiset lahjasolualkuiset voivat halutessaan selvittää sukusolulahjoittajan henkilöllisyyden.

Lahjoittajan henkilöllisyyden selvittäminen edellyttää lahjasolutaustaiselta yhteydenottoa klinikalle, jossa hedelmöityshoidot on toteutettu. Klinikalta lahjasolutaustainen saa itselleen sukusolulahjoittajan tunnuksen.

Tunnuksen avulla hän voi tehdä tietopyynnön Lupa- ja valvontavirastoon (LVV), joka ylläpitää luovuttajarekisteri Luoteria. Sukusolulahjoittajien henkilötiedot on kirjattu Luoteriin. Tiedot toimitetaan lahjasolutaustaiselle LVV:sta Suomi.fi-kirjeenä kahden viikon kuluttua tietopyynnöstä.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry muistuttaa, että jokaisella lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneella on oikeus tietää oma tarinansa. Vanhemman tai vanhempien velvollisuus on puhua lapselle hänen lahjasolutaustastaan aivan pienestä lähtien. Tämä oikeus on säädetty 1.9.2007 voimaan astuneeseen hedelmöityshoitolakiin.

Tieto taustasta kuuluu henkilölle itselleen

Lahjasoluhoidoilla alkunsa saanut 29-vuotias nainen kuvaa kokemuksiaan näin:

“Aika ennen lahjasolutaustastani tietämistä tuntuu välillä joltain teatteriesitykseltä. Perheenjäsenillä on kaikilla tietyt ´roolit´ tässä esityksessä, mutta asiat eivät sitten todellisuudessa olekaan totta. Myös perinnöllisyys kiinnostaa hurjasti, mitä kaikkia ulkonäön- ja luonteenpiirteitä sekä jopa kiinnostuksenkohteita olen luovuttajaltani saanut. Luovuttajan omiin lapsiin ja muuhun sukuun tutustuminen ollut myös todella elämää rikastuttava kokemus. Koen, että olisin jäänyt paljosta paitsi, jos en olisi saanut mahdollisuutta etsiä luovuttajaani.”

Useita aikuisia lahjasolutaustaisia tavannut Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n lahjasoluteemojen erityisasiantuntija Jenni Huhtala on kuullut tarinoita, joissa oma lahjasolutausta on selvinnyt henkilölle vasta aikuisena.

“Nämä ovat erittäin harmillisia tarinoita. Hankalia tunteita lahjasolutaustaisissa on herättänyt etenkin se, että lahjasolutausta on salattu, ja ettei tietoa ole saanut käsitellä lapsesta saakka oman vanhemman kanssa, tietoon kasvaen. Lahjasolutaustaiset aikuiset ovat kuvanneet, että lahjasolutaustasta tietäminen on perusoikeus. Vanhempien on heidän mukaansa ehdottomasti kerrottava taustasta lapselle”, Huhtala sanoo.

Sukusolulahjoittajilla ei ole oikeuksia eikä velvollisuuksia heidän sukusoluistaan syntyneeseen lapseen. Lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneille on ensiarvoisen tärkeää, että he voivat itse määritellä, mitä tieto lahjasolutaustasta heille merkitsee ja mitä he tiedolla tekevät.

“Osa lahjasolutaustaisista on kiinnostuneita kuulemaan, millainen perimä heillä on ja esimerkiksi onko lahjoittajan suvussa sairauksia, joihin heidän olisi hyvä varautua. Lahjoittajaan yhteydessä oleminen tai kohtaaminen on monille merkittävää siksi, että se voi lisätä ymmärrystä itsestä, kun saa vastauksia avoimiin kysymyksiin. Joillekin lahjoittajasta ja geneettisistä lahjasisaruksista muodostuu merkityksellisiä ihmisiä omaan elämään. Elämme tänä vuonna historiallista vuotta, ja hedelmöityshoitoklinikoilla odotetaan jo ensimmäisiä lahjasolutaustaisten yhteydenottoja.”.

Lahjasoluviikko perjantaista torstaihin 24.–30.4.2026

Helminauha-toiminta viettää lahjasoluteemoista tietoisuutta lisäävää lahjasoluviikkoa perjantaista torstaihin 24.–30.4.2026. Viikon teemana on tänä vuonna lahjasolutaustaisten oikeus kasvaa tietoon taustastaan. Maanantaina 27.4.2026 vietetään kansainvälistä lahjasolutietoisuuspäivää.

Helminauha lisää viikon aikana tietoa lahjasoluhoidoista yhtenä lapsiperheellistymisen muotona. Viikko vahvistaa ymmärrystä sen suhteen, että lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneilla lapsilla ja aikuisilla on oikeus saada tietoa ja tukea omaan taustaansa liittyvien asioiden käsittelyyn.

Helminauha tarjoaa lahjasoluviikon aikana tietoa ja kohtaamisia lahjasoluperheille sekä lahjasaolutaustaisille henkilöille. Viikon ohjelmassa on myös verkkoluento lahjasolutaustaisten tiedon ja tuen tarpeista sekä lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta, jossa osallistujat saavat tietoa ja tukea lahjasolutaustasta lapselle puhumiseen.

Vuosittain syntyy yli 800 lahjasoluhoidoilla alkunsa saanutta lasta