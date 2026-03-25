Lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneilla on oikeus tietää oma tarinansa - lahjasoluviikko 24.–30.4.2026
20.4.2026 08:38:10 EEST | Monimuotoiset perheet -verkosto | Lapsettomien yhdistys Simpukka ry | Tiedote
Lahjasoluhoitojen avulla alkunsa saaneet voivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa selvittää sukusolujen lahjoittajan henkilöllisyyden. Oikeus lahjoittajan tietojen selvittämiseen on hedelmöityshoitolain aikana alkunsa saaneilla, 18 vuotta täyttäneillä. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n Helminauha-toiminta tarjoaa nuorille tähän tietoa ja tukea. Lahjasoluhoidoilla lapsiperheellistymiseen liittyvistä teemoista tietoa tuottavaa lahjasoluviikkoa vietetään perjantaista torstaihin 24.–30.4.2026.
Lahjasolujen, kuten lahjasiittiön, lahjamunasolun tai lahja-alkion, avulla alkunsa saaneet voivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa selvittää sukusolujen lahjoittajan henkilöllisyyden.
Vuonna 2026 tulevat täysi-ikäisiksi ensimmäiset hedelmöityshoitolain aikana lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneet. Nämä täysi-ikäiset lahjasolualkuiset voivat halutessaan selvittää sukusolulahjoittajan henkilöllisyyden.
Lahjoittajan henkilöllisyyden selvittäminen edellyttää lahjasolutaustaiselta yhteydenottoa klinikalle, jossa hedelmöityshoidot on toteutettu. Klinikalta lahjasolutaustainen saa itselleen sukusolulahjoittajan tunnuksen.
Tunnuksen avulla hän voi tehdä tietopyynnön Lupa- ja valvontavirastoon (LVV), joka ylläpitää luovuttajarekisteri Luoteria. Sukusolulahjoittajien henkilötiedot on kirjattu Luoteriin. Tiedot toimitetaan lahjasolutaustaiselle LVV:sta Suomi.fi-kirjeenä kahden viikon kuluttua tietopyynnöstä.
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry muistuttaa, että jokaisella lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneella on oikeus tietää oma tarinansa. Vanhemman tai vanhempien velvollisuus on puhua lapselle hänen lahjasolutaustastaan aivan pienestä lähtien. Tämä oikeus on säädetty 1.9.2007 voimaan astuneeseen hedelmöityshoitolakiin.
Tieto taustasta kuuluu henkilölle itselleen
Lahjasoluhoidoilla alkunsa saanut 29-vuotias nainen kuvaa kokemuksiaan näin:
“Aika ennen lahjasolutaustastani tietämistä tuntuu välillä joltain teatteriesitykseltä. Perheenjäsenillä on kaikilla tietyt ´roolit´ tässä esityksessä, mutta asiat eivät sitten todellisuudessa olekaan totta. Myös perinnöllisyys kiinnostaa hurjasti, mitä kaikkia ulkonäön- ja luonteenpiirteitä sekä jopa kiinnostuksenkohteita olen luovuttajaltani saanut. Luovuttajan omiin lapsiin ja muuhun sukuun tutustuminen ollut myös todella elämää rikastuttava kokemus. Koen, että olisin jäänyt paljosta paitsi, jos en olisi saanut mahdollisuutta etsiä luovuttajaani.”
Useita aikuisia lahjasolutaustaisia tavannut Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n lahjasoluteemojen erityisasiantuntija Jenni Huhtala on kuullut tarinoita, joissa oma lahjasolutausta on selvinnyt henkilölle vasta aikuisena.
“Nämä ovat erittäin harmillisia tarinoita. Hankalia tunteita lahjasolutaustaisissa on herättänyt etenkin se, että lahjasolutausta on salattu, ja ettei tietoa ole saanut käsitellä lapsesta saakka oman vanhemman kanssa, tietoon kasvaen. Lahjasolutaustaiset aikuiset ovat kuvanneet, että lahjasolutaustasta tietäminen on perusoikeus. Vanhempien on heidän mukaansa ehdottomasti kerrottava taustasta lapselle”, Huhtala sanoo.
Sukusolulahjoittajilla ei ole oikeuksia eikä velvollisuuksia heidän sukusoluistaan syntyneeseen lapseen. Lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneille on ensiarvoisen tärkeää, että he voivat itse määritellä, mitä tieto lahjasolutaustasta heille merkitsee ja mitä he tiedolla tekevät.
“Osa lahjasolutaustaisista on kiinnostuneita kuulemaan, millainen perimä heillä on ja esimerkiksi onko lahjoittajan suvussa sairauksia, joihin heidän olisi hyvä varautua. Lahjoittajaan yhteydessä oleminen tai kohtaaminen on monille merkittävää siksi, että se voi lisätä ymmärrystä itsestä, kun saa vastauksia avoimiin kysymyksiin. Joillekin lahjoittajasta ja geneettisistä lahjasisaruksista muodostuu merkityksellisiä ihmisiä omaan elämään. Elämme tänä vuonna historiallista vuotta, ja hedelmöityshoitoklinikoilla odotetaan jo ensimmäisiä lahjasolutaustaisten yhteydenottoja.”.
Lahjasoluviikko perjantaista torstaihin 24.–30.4.2026
Helminauha-toiminta viettää lahjasoluteemoista tietoisuutta lisäävää lahjasoluviikkoa perjantaista torstaihin 24.–30.4.2026. Viikon teemana on tänä vuonna lahjasolutaustaisten oikeus kasvaa tietoon taustastaan. Maanantaina 27.4.2026 vietetään kansainvälistä lahjasolutietoisuuspäivää.
Helminauha lisää viikon aikana tietoa lahjasoluhoidoista yhtenä lapsiperheellistymisen muotona. Viikko vahvistaa ymmärrystä sen suhteen, että lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneilla lapsilla ja aikuisilla on oikeus saada tietoa ja tukea omaan taustaansa liittyvien asioiden käsittelyyn.
Helminauha tarjoaa lahjasoluviikon aikana tietoa ja kohtaamisia lahjasoluperheille sekä lahjasaolutaustaisille henkilöille. Viikon ohjelmassa on myös verkkoluento lahjasolutaustaisten tiedon ja tuen tarpeista sekä lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta, jossa osallistujat saavat tietoa ja tukea lahjasolutaustasta lapselle puhumiseen.
Vuosittain syntyy yli 800 lahjasoluhoidoilla alkunsa saanutta lasta
Suomessa syntyy vuosittain yli 800 lahjasoluhoidoilla alkunsa saanutta lasta (THL, hedelmöityshoitotilasto).
Lahjasoluhoidot ovat hedelmöityshoitoja, joissa käytetään lahjoitettuja sukusoluja (munasolut, siittiöt, alkiot).
Vaikka syntyvyys Suomessa laskee, lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneiden lasten määrä on ollut kasvussa useita vuosia.
Tänä vuonna täysi-ikäistyvät lahjasolutaustaiset voivat selvittää sukusolulahjoittajan henkilöllisyyden Lupa- ja valvontaviraston luovuttajarekisteri Luoterista. Helminauhan sivuilta löytyy lisätietoa. Sukusoluluovuttajan henkilötietojen hakeminen: https://helminauha.info/sukusolujen-lahjoittajan-henkilotietojen-hakeminen/
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n Helminauha-toiminta tarjoaa lahjasoluhoidoilla lasta toivoville, lapsiperheellistyneille ja lahjasolutaustaisille henkilöille tietoa lahjasoluteemoista, neuvontaa puhelimitse ja kasvokkain sekä vertaistukea. Helminauha on Suomen ainoa lahjasoluperheille tietoa ja tukea jakava toimija. Toiminta mahdollistuu vuoden 2026 loppuun saakka eduskunnan jakaman joululahjarahan turvin. Valtakunnallisesti toimivan Simpukka ry:n toimisto on Tampereella.
Lahjasoluteemoista tietoa lisäävää lahjasoluviikkoa vietetään 24.-30.4.2026. Lahjasoluviikkoa on vietetty Suomessa vuodesta 2024 alkaen.
Jenni HuhtalaLahjasoluteemojen erityisasiantuntijaSimpukka ry:n Helminauha-toiminta
Helminauha-toiminnan verkostot, vaikuttaminen ja asiantuntijaluennot.
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Vuonna 1988 perustettu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja tukea tahattomasti lapsettomille. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Kokemus vaikuttaa kokijansa terveyteen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Simpukan Helminauha-toiminta jakaa tietoa ja tukea lahjasoluperheille, lahjasolutaustaisille ja ammattilaisille. Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.
Simpukka ry tarjoaa haastatteluun asiantuntijoita sekä kokemuksen omaavia.
Lue lisää julkaisijalta Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Julma aprillipila: "Anoppi soitti, että miehen sisko on raskaana”25.3.2026 11:17:42 EET | Tiedote
Raskaus ei ole vitsin aihe edes aprillipäivänä! Aprillipila raskaudesta saattaa loukata tahattomasti lapsettomia. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry muistuttaa, että tahaton lapsettomuus on kriisi, johon liittyy voimakkaita tunteita, kuten osattomuutta, ja häpeää.
”Työkaveri saa aina heinäkuun, koska päiväkoti on silloin kiinni” - lapsettomia syrjitään kesälomasuunnittelussa13.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Päiväkodin sulku ei voi vaikuttaa siihen, kenellä on oikeus lomailla heinäkuussa. Lapsettomien yhdistys Simpukka pyytää työnantajia huomioimaan, että myös lapsettomalla työntekijällä on oltava yhdenvertaisesti mahdollisuus lepoon ja suosituimpiin loma-aikoihin. Lapsettomankin vapaa-aika voi täyttyä kuormittavista tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista.
Huutava pula siittiöistä ja munasoluista - moni vaarassa jäädä ilman lasta, jos sukusolujen lahjoittajia ei löydy27.1.2026 09:56:42 EET | Tiedote
Suomen hedelmöityshoitoklinikoiden sukusolupankit tarvitsevat kipeästi lahjoitettuja siittiöitä ja munasoluja. Lahjasolujen avulla lapsiperheellistymistä toivovien määrä on jyrkässä nousussa, mutta lahjasolujen puutteen vuoksi monen lapsitoive uhkaa jäädä toteutumatta. Munasolulahjoittajien haittakorvausta nostettiin vuoden alussa.
Emäntäkalenteri lahjoitti 5000 euroa Simpukka ry:lle14.1.2026 10:09:13 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Emäntäkalenterin tuotosta on lahjoitettu 5000 euroa Lapsettomien yhdistys Simpukalle. Lähes loppuunmyyty Emäntäkalenteri 2026 kuvaa maitotilan emäntien arkea, maaseudun luontoa sekä naiskauneutta leikkisällä ja elämäniloisella tavalla. Lahjoituksella edistetään tahattomasti lapsettomien hyvinvointia.
Lahjasoluperheiden Helminauha-toiminnalle jatkorahoitus11.12.2025 10:26:03 EET | Tiedote
Lahjasoluperheille tietoa ja tukea tarjoava, Simpukka ry:n alainen Helminauha-toiminta on saanut eduskunnan joululahjarahan. Rahoituksen avulla toimintaa jatketaan vuonna 2026. Vuosittain yli 800 lasta saa alkunsa lahjasoluhoitojen avulla, ja perheet tarvitsevat tukea erityisesti lapselle hänen taustastaan puhumiseen. Helminauhan toiminta on Suomessa ainutlaatuista.
