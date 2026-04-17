Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Jordaniaan

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 23/2026 17.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Egyptin arabitasavallassa 21.–22. huhtikuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin Kairossa tiistaina 21. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa, Gazassa ja laajemmin Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Egyptin kahdenväliset suhteet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, transatlanttiset suhteet ja globaali järjestelmä. Ohjelmassa on myös tapaamiset Egyptin pääministeri Mustafa Madbulin ja Al-Azharin suurimaami Ahmed El-Tayebin kanssa. Iltapäivällä presidentti osallistuu Suomi–Egypti-yritysfoorumiin, jossa hän keskustelee geopolitiikan ja talouden näkymistä. Keskiviikkona 22. huhtikuuta presidentti Stubb vierailee American University in Cairo -yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä keskustelee opiskelijoiden kanssa