Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Jordaniaan
17.4.2026 14:07:17 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 22/2026
17.4.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Jordanian hašemiittisessa kuningaskunnassa 19.–20. huhtikuuta 2026.
Presidentti Stubb tapaa kuningas Abdullah II ibn Al Husseinin ja kruununprinssi Al Hussein bin Abdullah II:n Ammanissa sunnuntaina 19. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa ja Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Jordanian kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä globaalit haasteet.
Presidentti Stubb vierailee myös Jordanian yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.
Maanantaina 20. huhtikuuta ohjelmassa ovat tapaamiset pääministeri Jafar Hassanin, Jordanian senaatin puhemies Faisal al-Fayezin ja Jordanian edustajainhuoneen puhemies Mazen al-Qadin kanssa.
Lisäksi presidentti tutustuu Jordanian asevoimien tukikohtaan ja toimintaan yhdessä kuninkaan kanssa.
Vierailuseurueeseen kuuluu myös kansanedustaja ja demokratiaa tukevan eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo Finlandin puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen.
Ensimmäisen presidenttitason vierailun Jordaniaan teki presidentti Tarja Halonen vuonna 2010.
President Stubb på officiellt besök till Egypten17.4.2026 14:26:00 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 23/2026 17.4.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett officiellt besök i Arabrepubliken Egypten 21–22 april 2026. Tisdagen den 21 april träffar president Stubb Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi i Kairo. Diskussionerna kommer att handla om läget i Iran, Hormuzsundet, Gaza och Mellanöstern i stort. På agendan står också de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Egypten, Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina, de transatlantiska förbindelserna och det globala systemet. I programmet ingår även möten med Egyptens premiärminister Mostafa Madbouli och storimamen vid al-Azhar, Ahmed el-Tayeb. På eftermiddagen deltar presidenten i ett finsk-egyptiskt företagsforum och en debatt om utsikterna för geopolitiken och ekonomin. Onsdagen den 22 april besöker presidenten The American University in Cairo, där han håller en föreläsning om globala omställningar och den förändrade maktbalansen i världen. Efter föreläsningen följer
Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Egyptiin17.4.2026 14:26:00 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 23/2026 17.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Egyptin arabitasavallassa 21.–22. huhtikuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin Kairossa tiistaina 21. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa, Gazassa ja laajemmin Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Egyptin kahdenväliset suhteet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, transatlanttiset suhteet ja globaali järjestelmä. Ohjelmassa on myös tapaamiset Egyptin pääministeri Mustafa Madbulin ja Al-Azharin suurimaami Ahmed El-Tayebin kanssa. Iltapäivällä presidentti osallistuu Suomi–Egypti-yritysfoorumiin, jossa hän keskustelee geopolitiikan ja talouden näkymistä. Keskiviikkona 22. huhtikuuta presidentti Stubb vierailee American University in Cairo -yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä keskustelee opiskelijoiden kanssa
President Stubb to pay official visit to Egypt17.4.2026 14:26:00 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 23/2026 17 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will pay an official visit to the Arab Republic of Egypt on 21–22 April 2026. President Stubb will meet with President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi in Cairo on Tuesday 21 April. The presidents will discuss the situation in Iran, the Strait of Hormuz, Gaza and the broader Middle East. The topics of the meeting include bilateral relations between Finland and Egypt, Russia’s illegal war of aggression against Ukraine, transatlantic relations and the global order. The programme further features meetings with Prime Minister of Egypt Moustafa Madbouly and the Grand Imam of al Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. Later in the afternoon, President Stubb will speak at a Finland–Egypt business forum about the prospects of geopolitics and economy. On Wednesday 22 April, the President of the Republic will visit the American University in Cairo in order to deliver a lectu
President Stubb deltar i videokonferens om situationen i Hormuzsundet15.4.2026 12:05:08 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 21/2026 15.4.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar fredagen den 17 april 2026 i diskussioner om fri sjöfart i Hormuzsundet. Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har sammankallat ett digitalt toppmöte för att diskutera situationen i Hormuzsundet och internationellt samarbete för att säkerställa den fria sjöfarten.
Presidentti Stubb osallistuu Hormuzinsalmen tilannetta koskevaan virtuaalikokoukseen15.4.2026 12:05:08 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 21/2026 15.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu perjantaina 17. huhtikuuta 2026 keskusteluihin merenkulun vapaudesta Hormuzinsalmessa. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmerin koolle kutsumassa virtuaalikokouksessa käsitellään Hormuzinsalmen tilannetta ja kansainvälistä yhteistyötä vapaan merenkulun takaamiseksi.
