Talousvaliokunnan sd-edustajat: Halpatuonnille tarvitaan selkeät pelisäännöt
17.4.2026 13:10:28 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Krääsätaloudelle ja halpatuonnille tarvitaan selkeät ja toimivat pelisäännöt. On todelle hyvä, että kansalaisaloite nosti tärkeän kysymyksen esille ja nyt päästään toimiin sääntöjen luomiseksi, sanovat talousvaliokunnan SDP:n edustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.
Yksimielisessä mietinnössään valiokunta katsoi heikkolaatuisten ja halpahintaisten tuontituotteiden määrän jatkuvan kasvun kielteisinä vaikutuksina erityisesti vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukyvyn heikentymisen ja samaan aikaan kuluttajansuojan rapautumisen.
-Vaikka itse kansalaisaloite hylättiinkin valiokunnan käsittelyssä, vallitsee eduskunnassa laaja yhteisymmärrys ilmiön ongelmista ja tarpeesta puuttua niihin niin kansallisella säätelyllä kuin EU-tason toimilla, kansanedustajat jatkavat.
Valiokunta hyväksyi mietinnössään neljä lausumaa, jotka velvoittavat hallitusta jakoselvittämään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön sekä edistämään EU:ssa määrätietoisesti toimia halpatuontiin puuttumiseksi.
-Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että hallitus ottaa viivyttelemättä eduskunnan vahvan viestin huomioon ja aloittaa tarvittavat valmistelut. Alalle tarvitaan selkeät ja oikeudenmukaiset pelisäännöt, jotta niin työntekijöiden kuin myös kuluttajien oikeuksista voidaan pitää kiinni, sekä ottaa ympäristönäkökohdat huomioon, edustajat painottavat.
Yhteyshenkilöt
Lotta HamariKansanedustajaPuh:0504784414lotta.hamari@eduskunta.fi
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
