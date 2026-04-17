Talousvaliokunnan sd-edustajat: Halpatuonnille tarvitaan selkeät pelisäännöt

17.4.2026 13:10:28 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

-Krääsätaloudelle ja halpatuonnille tarvitaan selkeät ja toimivat pelisäännöt. On todelle hyvä, että kansalaisaloite nosti tärkeän kysymyksen esille ja nyt päästään toimiin sääntöjen luomiseksi, sanovat talousvaliokunnan SDP:n edustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.

Yksimielisessä mietinnössään valiokunta katsoi heikkolaatuisten ja halpahintaisten tuontituotteiden määrän jatkuvan kasvun kielteisinä vaikutuksina erityisesti vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukyvyn heikentymisen ja samaan aikaan kuluttajansuojan rapautumisen.

-Vaikka itse kansalaisaloite hylättiinkin valiokunnan käsittelyssä, vallitsee eduskunnassa laaja yhteisymmärrys ilmiön ongelmista ja tarpeesta puuttua niihin niin kansallisella säätelyllä kuin EU-tason toimilla, kansanedustajat jatkavat.

Valiokunta hyväksyi mietinnössään neljä lausumaa, jotka velvoittavat hallitusta jakoselvittämään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön sekä edistämään EU:ssa määrätietoisesti toimia halpatuontiin puuttumiseksi.

-Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että hallitus ottaa viivyttelemättä eduskunnan vahvan viestin huomioon ja aloittaa tarvittavat valmistelut. Alalle tarvitaan selkeät ja oikeudenmukaiset pelisäännöt, jotta niin työntekijöiden kuin myös kuluttajien oikeuksista voidaan pitää kiinni, sekä ottaa ympäristönäkökohdat huomioon, edustajat painottavat. 

Yhteyshenkilöt

Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamot

Puh:040 509 4409

Miapetra Kumpula-NatriKansanedustaja

Puh:0505113004

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye