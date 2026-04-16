Kutsu: Mitä opimme ilmastotuuppaamisesta? Ilmastotuuppaus-hankkeen loppuseminaari 3.6.2026

20.4.2026 09:20:44 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

Strategisen tutkimuksen Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) -hankkeen loppuseminaari järjestetään Helsingissä 3.6.2026. Tilaisuudessa esitellään lähes kuusivuotisen tutkimus- ja kehittämistyön keskeiset tulokset siitä, miten käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin voidaan vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistaa metsien hiilinieluja.

Lisäksi paneelikeskustelussa pohditaan, millainen rooli tuuppauksilla voi olla osana yhteiskunnallista ohjausta ja ilmastopolitiikkaa.

Tilaisuus tarjoaa napakan katsauksen siihen, mitä olemme oppineet tuuppausten vaikuttavuudesta, hyväksyttävyydestä ja mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä siihen, miten oppeja voidaan hyödyntää päätöksenteossa, palveluissa ja arjen valinnoissa.

Paikka ja aika

Keskiviikko 3.6.2026 klo 11.30–15.45
Kilta-sali, Lapinrinne 1, Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta 19.5. mennessä:
Ilmoittautuminen

Ohjelma

  • Klo 11.30–12.30 Lounas 
  • Klo 12.30–12.40 Alkusanat
    Jaana Halonen, hankkeen varajohtaja
  • Klo 12.40–14.00 Mitä opimme ilmastotuuppaamisesta?
    • Yhteiskehittäminen, Jarno Tuominen ja Polaris Koi (Turun yliopisto)
    • Metsätuuppaukset ja etiikka, Marjo Maidell (PTT) ja Helena Siipi (Turun yliopisto)
    • Liikenteen tuuppaukset ja etiikka, Paula Salo ja Helena Siipi (Turun yliopisto)
    • Kestävän liikkumisen terveysvaikutukset, Timo Lanki (Itä-Suomen yliopisto)
  • Klo 14–14.30 Kahvi 
  • Klo 14.30–15.30 Paneelikeskustelu: Tuuppaukset ohjauskeinona
    • Ari Welling, YLE Turku (juontaja)
    • Anna Sahari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
    • Anna Salminen, Maa- ja metsätalousministeriö
    • Polaris Koi, Turun yliopisto
    • Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus
  • Klo 15.30–15.45 Loppusanat: Tuuppauksia tulevaisuuteen
    Paula Salo, hankkeen johtaja

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

