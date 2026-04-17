Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

17.4.2026 13:45:21 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Pelastustoiminta päättynyt 14:00 Laukaassa Akselinkadun tulipalon osalta. Pelastuslaitoksen yksiköt poistuneet kohteesta . Suuren palokuorman vuoksi alueelta voi lähipäivien aikana nousta savua mutta tilanteen jälkivartiointivastuu siirretty alueella toimivan yrityksen vastuulle. 

Tiedote 17.4.2026 kello 13:30

Tulipalo muu suuri, Akselinkatu, Laukaa. 

Yön aikana syttyneen tulipalon sammutustyöt on saatu päätökseen ja pelastustoiminta alueella päättyy kello 14:00.  Paloalueen jälkivartiointivastuu siirtyy alueella toimivan yrityksen vastuulle. Suuren palokuorman vuoksi palaneesta puumateriaalista voi nousta savuja lähipäivien aikana. 

Lisätietoja pelastustoiminnan osalta: Päivystävä palomestari, Tilannekeskus 0500542112

Lisätietoja yrityksen toiminnan osalta: Toimitusjohtaja Janne Karjalainen, Karjalaisen nostokuljetus OY

Puh: 0400720594

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

