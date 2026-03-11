Uusi materiaali paljastaa, että EU:n edellyttämät eläinkokeet aiheuttavat vakavaa kärsimystä
19.4.2026 08:11:49 EEST | Animalia ry | Tiedote
Juuri julkaistu Isossa-Britanniassa kuvattu materiaali* paljastaa, että EU:n vaatimusten takia tehtävät eläinkokeet tuottavat eläimille suurta kärsimystä. Eläinjärjestöt vaativat välitöntä siirtymää eläinkokeettomaan tieteeseen.
EU velvoittaa useille alueelleen tuleville tuotteille, kuten kemikaaleille ja lääkkeille, eläimillä tehtäviä myrkyllisyyskokeita**. Animals Internationalille luovutettu materiaali paljastaa, millaisia eläinkokeita Euroopan unionissa toimivien yritysten tuotteiden vuoksi tehdään.
Kuvissa ja videoissa rotat, kanit, koirat, siat ja makakiapinat altistetaan myrkyllisille aineille. Kokeissa eläimiä pistetään ja pakkosyötetään ja niille tehdään avohaavoja, joille levitetään testattavaa ainetta. Niitä myös pakotetaan hengittämään myrkyllisiä aineita.
”Materiaali ei kuvaa laittomuuksia tai laiminlyöntejä. Se kuvaa täysin tavanomaisia ja laillisia eläinkokeita, joita tehdään EU:n vaatimusten takia. Järkyttävästä materiaalista näkee selvästi, että eläimet kokevat silmitöntä tuskaa, pelkoa ja ahdistusta”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
Materiaalissa näkyvät kokeet on tehty lääkkeiden, esimerkiksi kipulääkkeiden, antibioottien, astmalääkkeiden, painonpudotuslääkkeiden ja sienilääkkeiden, myrkyllisyyskokeita varten. Samanlaisia testejä tehdään myös teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden ja ruokien lisäaineiden takia.
Myös Suomessa tehdään kuvatun kaltaisia myrkyllisyyskokeita ainakin rotille, hiirille, koirille ja minisioille. Suomessa näissä testeissä ei käytetä apinoita, mutta suomalaiset yritykset voivat tilata kädellisillä tehtäviä kokeita muista maista.
Koe-eläinhoitajien moraalinen ristiriita johti kuvien paljastamiseen
Materiaali on eläinkoelaitoksen työntekijöiden kuvaamaa. Kuvien julkaisun motiiviksi he ovat kertoneet kokemansa moraalisen ristiriidan. Työntekijät välittävät huolehtimistaan koe-eläimistä, mutta joutuvat silti satuttamaan ja tappamaan niitä.
Vaikka EU on kieltänyt kosmetiikan eläinkokeet ja myös pesuaineiden eläinkoekielto tulee voimaan vuonna 2029, ovat kemikaalien turvallisuustestauksen vuoksi tehtävät eläinkokeet edelleen pakollisia. Myrkyllisuuskokeet ovat osa turvallisuustestauksia.
EU on kuitenkin parhaillaan laatimassa suunnitelmaa eläinkokeettomaan tutkimukseen siirtymiseksi kemikaalien myrkyllisyyskokeissa. Jotta tavoite toteutuisi, suunnitelmalla pitää olla esimerkiksi riittävä rahoitus. Animalia vaatiikin yhdessä Animals Internationalin ja monien muiden eläinjärjestöjen kanssa EU:lta toimia.
”Vetoamme muiden kansainvälisten eläinjärjestöjen kanssa EU:hun, jotta suunnitelma toteutuu. Lisäksi Suomessa puolueiden tulee ottaa eläinkokeiden lopettaminen tavoitteeksi vaalityössään. Vuoden 2027 hallitusohjelmassa hallituksen tulee sitoutua konkreettiseen suunnitelmaan, jonka tavoitteena on koe-eläinmäärien vähentäminen ja eläinkokeiden lopettaminen”, Kivekäs kertoo.
* Kuvia liitteenä. Lisää kuvia ja video on nähtävillä Animalian sivulla.
* *Myrkyllisuuskokeissa eläimille annetaan ainetta jopa satakertaisena pitoisuutena verrattuna siihen määrään, jolle ihmiset saattaisivat altistua. Kokeissa testataan, millä pitoisuudella aine aiheuttaa eläimelle joko haittaa, sairauden tai kuoleman. Kokeiden jälkeen ne eläimet, jotka eivät ole jo kuolleet, tapetaan.
Heidi KivekästoiminnanjohtajaAnimaliaPuh:050 384 5072heidi.kivekas@animalia.fi
Laura UotilaeläinsuojeluasiantuntijaAnimalia
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
