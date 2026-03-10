Rosebud Postitalon ohjelmaa huhti–toukokuussa

Ma 20.4. klo 17

Christina Gufé: 99 kirjettä Kafkalle (Aviador)

Espanjalainen kirjailija Christina Gufé ja kääntäjä Eija Grundström keskustelevat kustantaja Vesa Tompurin kanssa uunituoreesta käännöskirjasta Rosebud Postitalon lavalla.

99 kirjettä Kafkalle on kirjeromaani rakastuneen naisen Kafkalle kirjoittamia kirjeitä todellisuudesta, tuskasta, ajasta, tilasta ja halusta. Niillä hän vastaa Kafkan päiväkirjateksteihin, jotka ovat innoittaneet kirjailijan filosofisiin pohdintoihin, runolliseen ilmaisuun ja absurdiin observointiin. Kirja on saanut suosituksia niin Maria Vargas Llosalta kuin Espanjan kuningattarelta.

Cristina Gufé on Espanjan Galiciasta kotoisin oleva kirjallisuuskriitikoiden suuresti arvostama kirjailija, runoilija, toimittaja ja filosofian opettaja.

Suomentaja Eija Grundström on pitkään alalla toiminut espanjan kääntäjä, tulkki ja opettaja.

Ohjelmassa haastattelun lisäksi yleisökysymyksiä.

Ti 21.4. klo 17

Maxim Fedorov ja Toni Stenström keskustelevat

Ke 22.4. klo 17

Markku Henriksson: Yhdysvallat on toista maata (Art House)

Yhdysvallat on toista maata peilaa Yhdysvaltojen nykytilannetta maan 250-vuotiaaseen historiaan ja sen aikaisempien presidenttien toimiin. Onko Donald Trumpin politiikka niin uusi ja irrallinen kehityskulku kuin minä se usein nähdään? Millaisen roolin maailman mahtavin maa tahtoo globaalissa maailmassa ottaa?

Yhdysvallat on toista maata sijoittaa päivittäisiä otsikoita kaikkialla maailmassa nostattaneet uutiset laajempaan yhteyteensä. Kirja piirtää kokonaiskuvaa maasta, jonka päätöksentekoon vaikuttavat keskeisesti toisistaan merkittävästikin eroavat osavaltiot omine päämäärineen ja jossa politiikan vahvimpia, usein eri suuntiin vetäviä ajureita ovat federalismi, sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka. Vähän kerrassaan lukijalle hahmottuu, miten yhdysvaltalaiset itse näkevät maansa politiikan ja aseman.

Pasi Somari haastattelee Henrikssonia.

To 23.4. klo 17

Hyde Hytti: Antero Gradisen itse tekemä elämä

Pentti Stranius: Kansakunta ilman minua

Kulttuurivihkojen tuplajulkkarit!

Kannattaako lukeminen aina? Kirjoittavatko naiset toisin kuin miehet? Miten pelastaa maaseutukirjallisuus? Onko Suomi siirtomaavalta? Muun muassa tällaisia kysymyksiä ruotii kirjassaan tutkija Pentti Stranius. Kirjaan sisältyy muutama kymmenen tekstiä hänen suositusta Öisinajattelija-blogistaan vuosilta 2010-2025. Moni niistä on kasvanut alkuperäisen julkaisemisensa jälkeen laajemmaksi artikkeliksi tai esseeksi. Tekstit kertovat pääosin kulttuurista, kirjallisuudesta, elokuvasta, journalismista ja toisenlaisesta suomalaisuudesta.

Tervetuloa tutustumaan Antero Gradisen itse tekemään elämään, joka koostuu hänen jälkeensä jättämistään päiväkirjamerkinnöistä vuosilta 1900 ja 1904–05 sekä työväen balladeista ja muista laulusanoituksista. Vanha Eurooppa natisee liitoksissaan. Uusia aatteita ja liikkeitä syntyy. Myllerryksen keskellä nuori mies haaveilee ammatista ja etsii rakkautta. Antero Gradinen (ent. Stén 1879–1918) oli kosmopoliitti ammattiyhdistysaktivisti ja pasifisti-anarkisti. Rakennusmestari Gradinen asui Helsingin Kruununhaassa, itse rakentamassaan talossa. Epätoden ja toden välitilassa, 2020-luvun bardossa emme voine väittää, ettei Antero Gradinen olisi joskus elänyt.

Kirjailijat ovat haastateltavana ja lukevat otteita teoksistaan. Haastattelijana Elias Krohn.

Pe 24.4. klo 17

Nelli Hietala: Puun sielu (Aula & co)

Lumoava romaani siitä, kuinka puu ja ihminen muovaavat toisiaan.

Eräänä aamuna odottaessaan leikkausta kirjailija jää sänkyyn. Silloin pihalla kohoava vaahtera ojentaa oksansa ja koskettaa häntä varjollaan. Mykistävä kokemus vie kirjailijalta sanat ja sysää hänet vuosien mittaiselle matkalle omaan kehoonsa, häpeäänsä ja suomalaiseen metsäsuhteeseen.

Oppaakseen hän löytää kuvanveistäjä Eva Ryynäsen, joka sanoi että hänellä on puun sielu. Evan viitoittamaa tietä seuraten kirjailija löytää itsensä 400-vuotiaan männyn juurelta, sormet pihkassa, oman peruuttamattomasti muuttuneen luontonsa ääreltä. Puun sielu on lohdullinen ja lumoava suomalainen luontoromaani.

La 25.4. klo 14

Laura Juntunen: Pyhät pahat äidit (Into)

Pyhät pahat äidit on kauniinriipaiseva läpivalaisu äitiyden monista muodoista ja niihin liitetyistä stigmoista.

Laura Juntunen kohtaa kirjassa erilaisia äitejä ja antaa äänen naisille, joiden vanhemmuutta on kyseenalaistettu esimerkiksi äidin päihdehistorian, vankilatuomion tai mielenterveyden ongelmien vuoksi – tai siitä syystä, että perinteistä äitiyden mallia on muulla tavoin rikottu.

Tarkkanäköinen teos haastaa käsityksiämme äitiydestä. Ketä äitiyden ahtaat ihanteet oikeastaan palvelevat?

Ma 27.4. klo 17

Anneli Kanto: Elämänlangalla (Gummerus)

Kirjailija Anneli Kanto kertoo päiväkirjassaan kirjoittamisesta, vanhenemisesta, perhesuhteista, ystävyyksistä ja rakkaudesta.

Kanto kirjoittaa päiväkirjaa vuoden kierron verran kesästä 2024 kesään 2025. Sivuilla vuorottelevat arjen ilot ja surut, kirjailijantyön valot ja varjot. Kuinka paljon työvuosia seitsemänkymppisellä vielä on? Millaisia sukupolvikokemuksia suurten ikäluokkien ihmiset jakavat? Mitä ajatuksia maailmantilanne herättää? Uskaltaako varttuneella iällä rakastua? Entä jos sydän särkyy?

Kanto kirjoittaa rehellisesti ja suoraan vanhenemisesta: menetyksistä, aamusuruista, otsan vaaka- ja pystyrypyistä sekä suhteesta edesmenneisiin vanhempiin, aikuisiin lapsiin ja bonus-lapsenlapsiin. Elämänmakuinen ote ja huumorin lämpö takaavat samastuttavan ja lohdullisen lukukokemuksen.

Ti 28.4. klo 17

Pekka Järvinen: Mieleni minun tekevi – Kohti ihmisen itseymmärrystä (Teos)

Psykologian lisensiaatti, teologian maisteri ja ryhmäpsykoanalyytikko Järvinen kritisoi kirjassaan muodikasta aivopuhetta. Ihmiskäsityksemme on vaarallisesti typistymässä neurobiologiseen suuntaan. Vaikka ajattelun ja tunteiden perusta on aivotoiminnoissa, ne syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Me emme ole aivojemme armoilla. Ihmisen käyttäytyminen on ensisijaisesti psyykkisesti välittynyttä. Koemme elämää, tulkitsemme maailmaa ja ohjaamme itse itseämme mielemme ja minämme välityksellä.

Haastattelijana psykologian emeritusprofessori Kalevi Korpela.

Ke 6.5. klo 17

Juha Jyrkäs: Rauni (Salakirjat)

Länsisuomalainen vaiettu kansanrunous kokee uuden tulemisensa - eeppisen runouden helmet, nyt ensi kertaa samoissa kansissa!

Suomalaisesta kansanperinteestä puhuttaessa keskeisimpänä nousevat esille Kalevala ja itäsuomalais-karjalainen runous. Vaan moniko on tietoinen siitä, että ensimmäiset nelipolvitrokeiset eli kalevalamittaiset runot kerättiinkin Länsi-Suomesta?

Kirjailija, muusikko ja kansanrunotutkija Juha Jyrkäs on perehtynyt syvällisesti länsisuomalaiseen kansanperinteeseen, joka on paljon luultua rikkaampaa. Ison tutkimis-, keräys- ja toimitustyön tuloksena on valmistunut Rauni - länsisuomalainen eepos - joka paaluttaa kertaheitolla lännen runot itärunojen rinnalle. Se on koottu yhteen alkuperäisistä länsisuomalaisista kansanrunoista.

Kehyskertomuksessa Rauni-neito ja Vauhtus-noita kohtaavat Hämeen härkätiellä. Sen seurauksena lukijalle avautuvat tarinat, joissa esiintyy maagisia eläimiä, vaimonsa polttava Klaus Kurki, oudon paimenen tapaava Mataleena, miestappoon sortuva Hyväneuvo kuin itse ukko Väinämöinenkin.

To 7.5. klo 17

Lassi Sinkkonen: Towards Us (Kroxet/Kulttuurivihkot)

Lassi Sinkkonen stands among the defining voices of Finland’s young poet generation of the 1960s and ’70s. Towards Us, a comprehensive selection of his poetry curated and translated with great care by Ernest Wuorinen, introduces this unique Nordic voice to the English-reading public for the first time.

As a working-class man, Sinkkonen’s descriptions of urban and proletarian life are central to his writing. Humor and biting irony add zest to his day-to-day realism and to descriptions of even the harshest life conditions. Despite the often dark and jagged outlook, there’s also love and longing, ecstatic encounters with nature, as well as visions of societal change and a hope for something better.

Towards Us launches Kroxet Books’ Modern Nordic Poets series, devoted to introducing essential 20th century voices from the North in English translation to a new generation of readers worldwide.

Myymälän sisäänkäynti Elielinaukion puolella, Postikatu 1.