Astmabarometrissa myönteistä kehitystä – astman seurantaa edelleen kehitettävä

Astmabarometri seuraa astmaa ja allergiaa sairastavien hoidon tilaa ja oireiden hallintaa Suomessa. Barometritutkimuksia on tehty 1990-luvulta lähtien, ja tuorein tutkimus toteutettiin syksyllä 2025. Tutkimukseen saatiin yhteensä 744 vastausta. Astmaa sairastavia on Suomessa noin 300 000, ja se on kolmanneksi yleisin kansansairaus.

Astmabarometrin tulosten perusteella terveydenhuollon vastaanotolla käynnit ovat vähentyneet. Syksyllä 2025 tutkimukseen osallistuneista astmaa sairastavista 39 prosenttia ei ollut käynyt lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tai etävastaanotolla viimeisen vuoden aikana. Vuoden 2016 Astmabarometrissä vastaava luku oli 34 prosenttia.

Vuoden 2025 Astmabarometriin vastanneista selvästi yli puolet (58 %) kertoi, että heillä ei ollut hankaluuksia astman lääkehoidossa. Eniten hankaluuksia aiheutti lääkkeiden ottaminen ajallaan (18 %). Aiempiin Astmabarometreihin verrattuna suurin muutos liittyi astmalääkkeen ottotekniikkaan: sen koki hankalaksi 14 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2016 osuus oli vain 6 prosenttia.

Astmabarometrin tuloksissa myös myönteistä kehitystä

Astmabarometrin tuloksissa näkyy monilta osin myönteistä kehitystä. Vakavia oireita kokeneiden osuus on pienentynyt selvästi pitkällä aikavälillä. 2000-luvun alussa vakavia oireita esiintyi joka kymmenennellä vastaajalla, 15 vuotta sitten alle neljällä prosentilla ja nyt enää yhdellä prosentilla astmaa sairastavista.

Hengitysoireisiin herääminen on vähentynyt aiempiin barometreihin verrattuna. Lähes joka yö heräävien osuus on laskenut vuoden 2010 viidestätoista prosentista nykyiseen kahdeksaan prosenttiin.

Apteekeissa toteutettu kyselytutkimus

Astmabarometri on apteekeissa toteutettava kyselytutkimus, joita on tehty 5–10 vuoden välein 1990-luvulta lähtien. Kuten aiemminkin, myös syksyllä 2025 toteutettuun kyselyyn voivat osallistua apteekista reseptillä astma- tai allergialääkkeitä ostavat 16–75-vuotiaat asiakkaat. Vastauksia kerättiin apteekeissa haastattelemalla sekä sähköisellä lomakkeella.

Astmabarometrin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Allergia-, iho- ja astmaliitto, Luontoterveyden osaamiskeskus, Filha, Hengitysliitto, HUS, Apteekkariliitto ja Oriola. Tutkimuksen toteuttamista rahoittivat ALK, Orion Pharma ja Sanofi.

Astmabarometrin tuloksia esitellään Maailman astmapäivänä 5.5. Allergia-, iho- ja astmasäätiön Tutkitun tiedon asiantuntijapäivässä kello 12.30–16.30. Hengitysliitto järjestää samana iltana kello 18.00–19.00 astmaa käsittelevän verkkoluennon Astman monet kasvot.