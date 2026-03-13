Astmabarometrissa myönteistä kehitystä – astman seurantaa edelleen kehitettävä
20.4.2026 10:00:00 EEST | Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | Tiedote
Tuoreen vuoden 2025 Astmabarometrin tulokset ovat monelta osin myönteisiä, mutta parannettavaakin on. Barometri osoittaa, että edelleen liian moni astmaa sairastavista jää ilman vuosittaista seurantaa.
Astmabarometri seuraa astmaa ja allergiaa sairastavien hoidon tilaa ja oireiden hallintaa Suomessa. Barometritutkimuksia on tehty 1990-luvulta lähtien, ja tuorein tutkimus toteutettiin syksyllä 2025. Tutkimukseen saatiin yhteensä 744 vastausta. Astmaa sairastavia on Suomessa noin 300 000, ja se on kolmanneksi yleisin kansansairaus.
Astmabarometrin tulosten perusteella terveydenhuollon vastaanotolla käynnit ovat vähentyneet. Syksyllä 2025 tutkimukseen osallistuneista astmaa sairastavista 39 prosenttia ei ollut käynyt lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tai etävastaanotolla viimeisen vuoden aikana. Vuoden 2016 Astmabarometrissä vastaava luku oli 34 prosenttia.
Vuoden 2025 Astmabarometriin vastanneista selvästi yli puolet (58 %) kertoi, että heillä ei ollut hankaluuksia astman lääkehoidossa. Eniten hankaluuksia aiheutti lääkkeiden ottaminen ajallaan (18 %). Aiempiin Astmabarometreihin verrattuna suurin muutos liittyi astmalääkkeen ottotekniikkaan: sen koki hankalaksi 14 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2016 osuus oli vain 6 prosenttia.
Astmabarometrin tuloksissa myös myönteistä kehitystä
Astmabarometrin tuloksissa näkyy monilta osin myönteistä kehitystä. Vakavia oireita kokeneiden osuus on pienentynyt selvästi pitkällä aikavälillä. 2000-luvun alussa vakavia oireita esiintyi joka kymmenennellä vastaajalla, 15 vuotta sitten alle neljällä prosentilla ja nyt enää yhdellä prosentilla astmaa sairastavista.
Hengitysoireisiin herääminen on vähentynyt aiempiin barometreihin verrattuna. Lähes joka yö heräävien osuus on laskenut vuoden 2010 viidestätoista prosentista nykyiseen kahdeksaan prosenttiin.
Apteekeissa toteutettu kyselytutkimus
Astmabarometri on apteekeissa toteutettava kyselytutkimus, joita on tehty 5–10 vuoden välein 1990-luvulta lähtien. Kuten aiemminkin, myös syksyllä 2025 toteutettuun kyselyyn voivat osallistua apteekista reseptillä astma- tai allergialääkkeitä ostavat 16–75-vuotiaat asiakkaat. Vastauksia kerättiin apteekeissa haastattelemalla sekä sähköisellä lomakkeella.
Astmabarometrin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Allergia-, iho- ja astmaliitto, Luontoterveyden osaamiskeskus, Filha, Hengitysliitto, HUS, Apteekkariliitto ja Oriola. Tutkimuksen toteuttamista rahoittivat ALK, Orion Pharma ja Sanofi.
Astmabarometrin tuloksia esitellään Maailman astmapäivänä 5.5. Allergia-, iho- ja astmasäätiön Tutkitun tiedon asiantuntijapäivässä kello 12.30–16.30. Hengitysliitto järjestää samana iltana kello 18.00–19.00 astmaa käsittelevän verkkoluennon Astman monet kasvot.
Astmabarometrin tulokset: luonto- ja ympäristöterveyden tutkija, Juha Jantunen, Allergia-, iho- ja astmaliiton Luontoterveyden osaamiskeskus, puh. 040 7214 20, juha.jantunen@allergia.fi
Pääsihteeri, professori Tuula Vasankari, Filha ry, puh. 050 545 0589, tuula.vasankari@filha.fi
Järjestöjohtaja Ulla Rantanen, Hengitysliitto, puh. 040 586 4452, ulla.rantanen@hengitysliitto.fi
Toiminnanjohtaja Paula Hellemaa, Allergia-, iho- ja astmaliitto, puh. 041 513 0224, paula.hellemaa@allergia.fi
Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.
Lue lisää julkaisijalta Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Pollenallergi: Barn har också rätt till god vård13.3.2026 09:32:00 EET | Pressmeddelande
Allergi-, hud- och astmaförbundet vill under Allergiveckan påminna om att ett barns pollenallergi inte ska underskattas: otillräckligt behandlad allergi kan påverka barnets sömn, inlärning och livskvalitet negativt och öka risken för att utveckla astma. Med rätt behandling kan barnet ha en fullvärdig och aktiv vardag även under pollensäsongen.
Siitepölyallergia: Myös lapsella on oikeus hyvään hoitoon13.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa Allergiaviikolla, että lapsen siitepölyallergiaa ei pidä vähätellä: huonosti hoidettuna se voi heikentää lapsen unta, oppimista, elämänlaatua ja lisätä riskiä sairastua astmaan. Oikealla hoidolla lapsi voi elää täysipainoista ja aktiivista arkea myös siitepölykauden aikana.
Lasten anafylaksiat lisääntyneet – ensiapu on jokaisen velvollisuus9.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Lasten hengenvaaralliset anafylaksiat ovat lisääntyneet Suomessa. Ensiavun antaminen anafylaktisessa kohtauksessa on jokaisen kansalaisvelvollisuus, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto 11.2. Anafylaksiapäivänä.
Kelan linja kiristyy: ruoka‑allergioiden kuormitusta lapsiperheille vähätellään27.1.2026 15:54:01 EET | Tiedote
Kelan päivitetty ohje rajaa vammaistuen ulkopuolelle lapset, joilla on vaikea anafylaktinen ruoka‑allergia vain yhdelle ruoka‑aineelle. Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä linja vähättelee ruoka-allergioiden aiheuttamaa kuormitusta vanhemmille. Oikeutta tukeen on arvioitava perheen kokonaistilanteen perusteella.
Influenssakausi alkaa – astmaa sairastaville erityisen haastava aika1.12.2025 10:26:08 EET | Tiedote
Influenssatartunnat ovat lisääntyneet Suomessa, ja influenssakausi on alkamassa. Astmaatikolle influenssa voi olla erityisen hankala ja aiheuttaa vakavia oireita. Sairaus on otettava tosissaan heti ensioireista lähtien ja hoidettava huolellisesti, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto.
