Oulun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Hotelli- ja liiketilarakentaminen Oulussa monia muita kaupunkeja vilkkaampaa
20.4.2026 08:00:00 EEST | Rakli | Tiedote
Kiinteistökauppavolyymi nousi Oulussa kahta edellistä vuotta korkeammaksi vuonna 2025. Ulkomaiset sijoittajat olivat osapuolina useissa Oulun seudulla tehdyissä merkittävissä kaupoissa. Asuntorakentamisen volyymit ovat pysyneet matalina, ja etenkin vapaarahoitteinen vuokra-asuntorakentaminen on edelleen Oulussa pysähdyksissä. Hotellirakentamisen volyymit ovat kuitenkin Oulussa muuta maata korkeampia, ja toimitilarakentaminen on pysynyt muutenkin melko aktiivisena. Sekä vuokra-asuntojen että toimistojen käyttöasteet ovat Oulussa melko korkeita muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Asuntovuokrat ovat kuitenkin viimeisen vuoden aikana laskeneet. Oulun keskustan toimistojen ja liiketilojen vuokrakehitys on tasaista.
Ammattimaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäynti vilkastui vuonna 2025 sekä koko maassa että Oulun seudulla. KTI:n tilastojen mukaan Oulun seudulla tehtiin kauppoja vuonna 2025 noin 130 miljoonalla eurolla, joka oli kahta edellistä vuotta korkeampi volyymi. Ulkomaiset, etenkin ruotsalaiset, sijoittajat olivat osapuolina useissa Oulun seudun kaupoissa viime vuonna.
Helmikuussa 2026 toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrissa paikalliset asiantuntijat ennakoivat toimitilakiinteistöjen kauppavolyymien kasvavan Oulun seudulla myös vuoden 2026 aikana, ja tämä vuosi onkin alkanut kiinteistökauppamarkkinoilla aktiivisesti. Helmi-maaliskuun vaihteessa käynnistynyt Iranin sota kasvattaa kuitenkin jälleen epävarmuutta talouden, inflaation ja korkojen kehityksessä, mikä voi heijastua myös kiinteistömarkkinoille.
Asuntorakentamisen volyymit pysyvät matalina, toimitilarakentaminen vilkkaampaa
Asuntorakentamisen volyymit ovat olleet jo kolme vuotta matalia koko Suomessa, eikä merkittävää kasvua asuntorakentamiseen ole odotettavissa myöskään tänä vuonna. Oulussa aloitettujen asuntojen lukumäärä nousi vuonna 2025 edellisestä vuodesta, mutta pysyi yhä matalana, alle 900 asunnossa. Vuokra-asuntorakentaminen painottuu tällä hetkellä Oulussa täysin valtion tukemaan tuotantoon. Maaliskuussa 2026 Ouluun oli rakenteilla KTI:n seurannan mukaan noin 300 asuntoa kokonaan vuokra-asuntokäyttöön tuleviin rakennuksiin.
Toimitilarakentaminen on pysynyt aktiivisempana. Oulun seudulle valmistui vuonna 2025 neliöissä mitattuna enemmän uusia toimitilahankkeita kuin vuosikausiin, mikä johtui etenkin Nokian uuden Home of Radio -kampuksen valmistumisesta Linnanmaalle. Muutamia muitakin toimitilojen uudishankkeita on valmistunut Oulun seudulle kuluneen vuoden aikana, ja rakenteilla on esimerkiksi kaksi uutta liikekiinteistöä Ritaharjun alueelle. Myös kaupungin hotellikapasiteetti kasvaa tänä vuonna parin hotellihankkeen valmistuessa. Hotellihuoneille on tarvetta, sillä Oulu on vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan.
Toimitilavuokrien odotetaan pysyvän ennallaan tai hieman laskevan
Oulussa toimistojen vajaakäyttöaste on pysynyt Catellan tilastojen mukaan viimeisten kahden vuoden ajan jokseenkin ennallaan. Vuoden 2025 lopussa Oulun toimistotiloista oli Catellan mukaan tyhjillään 8,0 prosenttia, ja vajaakäyttöaste oli suurista kaupungeista kaikkein pienin. Oulun keskusta-alueella modernista toimistotilasta on edelleen pulaa.
Matalasta vajaakäytöstä huolimatta toimistovuokrien ei odoteta juurikaan nousevan. Oulun keskustassa 80 prosenttia Alueellisen toimitilabarometrin vastaajista arvioi toimistovuokrien pysyvän ennallaan. Lähes kaikki barometrin vastaajat arvioivat Oulun keskustan liiketilavuokrienkin pysyvän ennallaan. Muilla Oulun keskeisillä toimistoalueilla vuokraodotukset pysyivät negatiivisina, ja myös liike- ja tuotannollisten tilojen vuokraodotukset olivat barometrissa tasaisia tai hieman negatiivisia eri puolilla Oulun seutua. Barometriin vastanneet paikalliset asiantuntijat arvioivat tilakysynnän kuitenkin hieman lisääntyvän sekä toimisto-, liike- että tuotannollisissa tiloissa tulevan vuoden aikana.
Oulun vuokra-asuntojen käyttöaste nousi hieman, asuntovuokrat laskivat kuluneen vuoden aikana
Runsas tarjonta ja heikko taloustilanne ovat painaneet asuntovuokrien kehitystä viime vuosina kaikissa suurissa kaupungeissa. Oulussa vuokra-asuntojen käyttöaste vahvistui vuonna 2025 ja on pysynyt viime kuukausina tasaisena. Maaliskuussa 2026 KTI:n tietokannan kattamista Oulun vuokra-asunnoista oli vuokrattuna 94,6 prosenttia. KTI:n uusia vuokrasopimuksia kuvaava asuntovuokraindeksi laski Oulussa joulu-maaliskuussa alkaneissa sopimuksissa tasan kaksi prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yksiöiden vuokrat laskivat Oulussa vain hivenen, mutta kaksioissa ja suuremmissa asunnoissa vuokrien lasku oli voimakkaampaa. Vuokrien laskuvauhti kuitenkin hidastui vuoden 2026 alussa, ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Oulun vuokrat laskivat 0,3 prosenttia.
Lisätietoja:
Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
Tiedote perustuu katsaukseen Oulun seudun kiinteistömarkkinoista, jonka KTI Kiinteistötieto Oy on toteuttanut Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n toimeksiannosta. Tietojen lähteinä on käytetty esimerkiksi KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.
Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistömarkkinat vilkastuivat vuonna 202513.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Ammattimaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden kauppavolyymi nousi vuonna 2025 Tampereen seudulla noin 350 miljoonaan euroon. Asuntorakentamisen volyymit ovat laskeneet selvästi 2020-luvun alun huippuvuosista, mutta valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on Tampereen seudulla pysynyt melko aktiivisena. Asuntovuokrat jatkoivat nousuaan vuonna 2025 ja vuokrien nousuodotukset ovat Tampereella edelleen muita kaupunkeja vahvempia. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat pysyneet yli 95 prosentissa. Tampereen seudun sijoituskiinteistöjen arvot laskivat vuonna 2025 neljättä vuotta peräkkäin, mutta kokonaistuotto oli jälleen koko maan keskiarvon yläpuolella.
Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö lievässä kasvussa1.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli maaliskuun 2026 lopussa tyhjää toimistotilaa 791 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 18,1 prosenttia. Vajaakäyttö väheni eniten Pitäjänmäellä ja nousi Kalasatamassa. Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 10,1 prosenttia.
Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Vuokra-asuntojen käyttöaste vahvistumassa, mutta rakentaminen vähäistä27.3.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Asuntorakentamisen volyymit ovat pysyneet matalalla tasolla niin Jyväskylässä kuin muissakin suurissa kaupungeissa. Hippos-hankkeen käynnistyminen on tuonut kuitenkin pientä piristystä kaupungin rakennusmarkkinoille. Kiinteistökauppojen volyymi puolestaan kasvoi selvästi Jyväskylässä vuonna 2025 ja oli noin 170 miljoonaa euroa. Kauppoja tehtiin lähinnä liike-, asunto- ja yhteiskuntakiinteistöistä. Tyhjää toimistotilaa on runsaasti, mutta tulevaisuuden odotukset ovat hieman positiivisempia. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat pysyneet Jyväskylässä suhteellisen korkeina, ja asuntovuokrat pysyivät ennallaan vuonna 2025.
Turun seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Turun seudun kiinteistökauppavolyymi suurista kaupunkiseuduista toiseksi korkein23.3.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Turun seudun kiinteistökauppavolyymi nousi vuonna 2025 yli 400 miljoonaan euroon ja oli suurista kaupunkiseuduista toiseksi korkein pääkaupunkiseudun jälkeen. Myös vuokramarkkinoilla näkyy merkkejä piristymisestä, ja paikalliset asiantuntijat odottavat niin toimisto-, liike- kuin tuotannollistenkin tilojen kysynnän kasvavan. Turun vuokra-asuntojen käyttöasteet vahvistuivat vuonna 2025, ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myös asuntovuokrat kääntyivät nousuun. Piristyvä tunnelma ei kuitenkaan yllä rakentamiseen, jossa volyymit ovat edelleen laskeneet.
Raklin suhdannekatsaus: Asuinrakentamisen kehitys jäämässä heikoksi tänä vuonna4.3.2026 09:45:00 EET | Tiedote
Suomen kuluvan vuoden suhdannenäkymä on hieman viime vuotta parempi ja näin ollen myös rakentamisella on edellytyksiä kääntyä pieneen kasvuun. Rakentamisen käänne tulee kuitenkin olemaan tahmea. Asuinrakentamisen kehitys jää heikoksi tänä vuonna. Väestönkasvu ei enää kasvata asuntojen kysyntää yhtä paljon kuin aikaisemmin ja monissa kunnissa on rakennettu asuntoja yli kysynnän. Valtion tukemien asuntojen asukkaista merkittävä osa on keski- ja suurituloisia.
