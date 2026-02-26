Liity mukaan laumaan Koiranpäivänä 24.4.!

-Kaikki koirien ystävät ovat tervetulleita Koiranpäivän tapahtumiin. Juhlitaan yhdessä ihmisen parasta kumppania, kannustaa Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.



Koiranpäivänä Kennelliitto haluaa muistuttaa koiran merkityksestä yhteiskunnassa. Suomessa on Taloustutkimuksen arvion mukaan noin 800 000 koiraa. Tämä tarkoittaa sitä, että koirat liikuttavat omistajiaan noin kaksi miljoonaa kertaa päivittäin. Koirat tuovat myös monella muulla tavoin tukea ja hyötyä ihmisille esimerkiksi opas-, avustaja- ja virkakoirina.

Koiran seura tekee tutkitusti hyvää myös ihmisen mielelle ja lisää sosiaalisia kontakteja. Kennelliiton kaveri- ja lukukoirilla, joita on mukana monissa Koiranpäivän tapahtumissa, on vuosittain yli 200 000 kohtaamista eri-ikäisten ihmisten kanssa.



Koiralenkkejä, harrastusesittelyitä ja koiratapahtumia eri puolilla Suomea



Verkkosivuillemme on koottu tietoa paikallisista Koiranpäivän tapahtumista tarkempine tietoineen. Lista täydentyy päivittäin. Tällä hetkellä listalla on eniten erilaisia yhteislenkkejä koirien kanssa. Niitä järjestävät paikalliset koirakerhot ja rotuyhdistysten paikalliset toimijat. Lenkeille ovat tervetulleita tutustumaan koiriin myös muut kuin koiranomistajat.



Esimerkiksi Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys järjestää Koiranpäivänä klo 18 alkaen kulkueen kaupungin keskustassa. Kennelliiton toimistolta Helsingin Pitäjänmäellä pääsee yhteislenkille klo 13 alkaen toiminnanjohtaja Pirjo Onzan vetämänä.



Keski-Suomen kennelpiiri järjestää Koiranpäivänä kennelpiirin toimintakeskuksessa Laukaassa klo 18 alkaen Tuleeko meille koira? -tapahtuman, jossa saa tietoa koiran hankintaan liittyvistä asioista. Tapahtumassa esitellään myös piirin nuorisotoimintaa ja mukana ovat kaveri- ja lukukoirat.





Kangasniemen koirakerho järjestää sekä Koiranpäivänä että lauantaina 25.4. harrastushallissaan Puulan Tassu-päivät, jossa on koiraharrastusesittelyitä, näyttelytreenit ja koiratarvikekirppis.



Kaveri- ja lukukoiriin voi tutustua Koiranpäivänä esimerkiksi Kupittaan kentällä Turussa klo 17–19 välisenä aikana. Etelä-Pohjanmaan alueen Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoimijat järjestävät Seinäjoella lauantaina 25.4. koko perheen tapahtuman.

Koiranpäivän tunnelmia seurataan somessa



Toivomme saavamme mahdollisimman suuren lauman koiria ja ihmisiä liikkumaan Koiranpäivän aikana. Koiranomistajat voivat kertoa sosiaalisen median kanavilla tunnelmia Koiranpäivän tapahtumista tunnisteella #LaumaLiikkuu ja #Koiranpäivä2026.