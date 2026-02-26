Liity mukaan laumaan Koiranpäivänä 24.4.!
20.4.2026 06:30:00 EEST | Suomen Kennelliitto ry | Tiedote
Kennelliiton valtakunnallista Koiranpäivää vietetään perjantaina 24.4. Koiranpäivän tapahtumia järjestetään ympäri Suomen.
-Kaikki koirien ystävät ovat tervetulleita Koiranpäivän tapahtumiin. Juhlitaan yhdessä ihmisen parasta kumppania, kannustaa Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.
Koiranpäivänä Kennelliitto haluaa muistuttaa koiran merkityksestä yhteiskunnassa. Suomessa on Taloustutkimuksen arvion mukaan noin 800 000 koiraa. Tämä tarkoittaa sitä, että koirat liikuttavat omistajiaan noin kaksi miljoonaa kertaa päivittäin. Koirat tuovat myös monella muulla tavoin tukea ja hyötyä ihmisille esimerkiksi opas-, avustaja- ja virkakoirina.
Koiran seura tekee tutkitusti hyvää myös ihmisen mielelle ja lisää sosiaalisia kontakteja. Kennelliiton kaveri- ja lukukoirilla, joita on mukana monissa Koiranpäivän tapahtumissa, on vuosittain yli 200 000 kohtaamista eri-ikäisten ihmisten kanssa.
Koiralenkkejä, harrastusesittelyitä ja koiratapahtumia eri puolilla Suomea
Verkkosivuillemme on koottu tietoa paikallisista Koiranpäivän tapahtumista tarkempine tietoineen. Lista täydentyy päivittäin. Tällä hetkellä listalla on eniten erilaisia yhteislenkkejä koirien kanssa. Niitä järjestävät paikalliset koirakerhot ja rotuyhdistysten paikalliset toimijat. Lenkeille ovat tervetulleita tutustumaan koiriin myös muut kuin koiranomistajat.
Esimerkiksi Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys järjestää Koiranpäivänä klo 18 alkaen kulkueen kaupungin keskustassa. Kennelliiton toimistolta Helsingin Pitäjänmäellä pääsee yhteislenkille klo 13 alkaen toiminnanjohtaja Pirjo Onzan vetämänä.
Keski-Suomen kennelpiiri järjestää Koiranpäivänä kennelpiirin toimintakeskuksessa Laukaassa klo 18 alkaen Tuleeko meille koira? -tapahtuman, jossa saa tietoa koiran hankintaan liittyvistä asioista. Tapahtumassa esitellään myös piirin nuorisotoimintaa ja mukana ovat kaveri- ja lukukoirat.
Kangasniemen koirakerho järjestää sekä Koiranpäivänä että lauantaina 25.4. harrastushallissaan Puulan Tassu-päivät, jossa on koiraharrastusesittelyitä, näyttelytreenit ja koiratarvikekirppis.
Kaveri- ja lukukoiriin voi tutustua Koiranpäivänä esimerkiksi Kupittaan kentällä Turussa klo 17–19 välisenä aikana. Etelä-Pohjanmaan alueen Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoimijat järjestävät Seinäjoella lauantaina 25.4. koko perheen tapahtuman.
Koiranpäivän tunnelmia seurataan somessa
Toivomme saavamme mahdollisimman suuren lauman koiria ja ihmisiä liikkumaan Koiranpäivän aikana. Koiranomistajat voivat kertoa sosiaalisen median kanavilla tunnelmia Koiranpäivän tapahtumista tunnisteella #LaumaLiikkuu ja #Koiranpäivä2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa SuoninenSuomen Kennelliiton viestintäpäällikkö/Finska Kennelklubbens kommunikationschefPuh:050 320 3897liisa.suoninen@kennelliitto.fi
Suomen Kennelliiton viestintäviestinta@kennelliitto.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Kennelliitto - Hyvää elämää koiran kanssa
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 120 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa sunnuntaina 1.3.26.2.2026 10:19:25 EET | Tiedote
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Koirat tulee pitää kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Taajama-alueilla järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat kytkettyinä vuoden ympäri.
Mopsille roturisteytysprojekti retromopsin kanssa24.2.2026 13:00:46 EET | Tiedote
Kennelliitto on hyväksynyt Suomen Mopsikerholle roturisteytysprojektin, jonka avulla mopsien terveyttä voidaan edistää risteyttämällä rotuun niin sanottuja retromopseja.
Yli 416 000 koiraharrastussuoritusta vuonna 202513.2.2026 09:56:38 EET | Tiedote
Kennelliiton alaisessa harrastustoiminnassa suosituimpia harrastuslajeja olivat viime vuonna koiranäyttelyt, agility, rally-toko ja hirvenhaukkukokeet. Erityisesti matalan kynnyksen harrastuslajien agilityn, rally-tokon ja noseworkin suosio kasvoi edelleen.
Kerttu, Sisu och Hilla – de populäraste hundnamnen år 20255.1.2026 09:34:41 EET | Pressmeddelande
Precis som med människonamn finns det olika trender även bland hundnamn. Förutom traditionella hundnamn, får hundar allt oftare namn som är populära bland människor.
Kerttu, Sisu ja Hilla suosituimmat koiran kutsumanimet vuonna 20255.1.2026 09:34:41 EET | Tiedote
Niin kuin ihmistenkin nimissä, on myös koirien kutsumanimissä erilaisia trendejä. Perinteisten koiran kutsumanimien rinnalla koirille annetaan yhä useammin ihmisten niminä suosittuja nimiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme