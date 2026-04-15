Pulp & Beyond toi kansainvälisen metsäteollisuuden Helsinkiin

Pulp & Beyond ‑tapahtuma käynnistyi tiistaina loppuunmyydyllä konferenssilla, johon osallistui 380 henkilöä. Konferenssiin saapui osallistujia 24 eri maasta, ja kaukaisimmat vieraat tulivat muun muassa Brasiliasta, Malesiasta ja Singaporesta. Keskiviikosta torstaihin 15.–16.4. järjestetty näyttely toimi jälleen metsäteollisuuden keskeisenä kohtaamispaikkana Pohjois‑Euroopassa. Perjantaina järjestetyt ekskursiot olivat suosittuja erityisesti kansainvälisten kävijöiden keskuudessa.

Näyttely ja konferenssi tarjosivat yrityksille laajasti sekä kaupallisia kohtaamisia että verkostoitumismahdollisuuksia. Sulzerin mukaan tapahtuma vastasi odotuksia.

”Neuvotteluja on käyty paljon nykyisten asiakkaiden kanssa, ja lisäksi olemme luoneet paljon uusia kontakteja. Myös ChemBio Finlandin puolelta on tullut runsaasti kävijöitä, ja tästä on avautunut hyviä yhteisiä keskusteluja sellu-, paperi-, ja kartonkitoiminnan näkökulmista. Kävijäprofiilissa ovat nousseet esiin myös kansainväliset vieraat, tutkijat ja opiskelijat”, kertoo sellu‑, paperi‑ ja kartonkiteollisuuden liiketoimintasegmentin johtaja Sirpa Välimaa Sulzerilta.

Tapahtumassa oli vahvasti esillä myös alan tulevaisuus. Metsäalan opiskelijat osallistuivat tapahtumaan runsaasti ja keskustelivat yritysten kanssa uramahdollisuuksista ja rekrytoinnista.

Teknologiayritys Honeywellin johtava asiakkuuspäällikkö Timo Koivunen kertoo yrityksen hyödyntäneen messuja laaja‑alaisesti.

”Messut ovat olleet onnistuneet kaksi kiireistä päivää. Meillä on ollut paljon hyviä kontakteja, ja hyödynnämme messuja hubina niin omien avainasiakkaidemme kohtaamisessa kuin uusasiakashankinnassakin. Tapahtuman opiskelijapäivä on myös erinomainen: saamme jo aikaisessa vaiheessa brändimme, tekniikkamme ja tarpeemme tunnetuiksi opiskelijoiden keskuudessa. Nämä ovat meille tärkeitä asioita.”

Myös Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala pitää kokonaisuutta onnistuneena.

”Tapahtumassa käytyjen keskustelujen pohjalta olemme pystyneet kohtauttamaan yritykset kaupallisesti ja tuomaan oikeat kohderyhmät tapahtumaan. Myös jo toista kertaa loppuunmyyty konferenssi oli erittäin hieno asia Pulp & Beyondin kannalta. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa tapahtuman kehittämistä metsäteollisuuden sektorin pohjoiseurooppalaisena kulmakivenä.”

Helsingin Messukeskus järjesti Pulp & Beyond 2026 ‑tapahtuman yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry PI:n kanssa. Seuraava Pulp & Beyond järjestetään jälleen keväällä 2028 Helsingin Messukeskuksessa.

Viestinnän asiantuntija Aleksi Kasari, +358 40 158 2138,

aleksi.kasari@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus

Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 843 3936,

anssi.rajala@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus

Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543,

antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry PI