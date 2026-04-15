Pulp & Beyond toi kansainvälisen metsäteollisuuden Helsinkiin
17.4.2026 13:56:52 EEST | Messukeskus | Tiedote
Metsäteollisuuden kansainvälinen ammattitapahtuma ja konferenssi Pulp & Beyond 2026 järjestettiin 14.–17. huhtikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma keräsi yhdessä kemian- ja bioalan ChemBio Finlandin ja kemikaaliturvallisuuden Helsinki Chemicals Forumin kanssa yli 8 400 kävijää ja 257 näytteilleasettajaa.
Pulp & Beyond ‑tapahtuma käynnistyi tiistaina loppuunmyydyllä konferenssilla, johon osallistui 380 henkilöä. Konferenssiin saapui osallistujia 24 eri maasta, ja kaukaisimmat vieraat tulivat muun muassa Brasiliasta, Malesiasta ja Singaporesta. Keskiviikosta torstaihin 15.–16.4. järjestetty näyttely toimi jälleen metsäteollisuuden keskeisenä kohtaamispaikkana Pohjois‑Euroopassa. Perjantaina järjestetyt ekskursiot olivat suosittuja erityisesti kansainvälisten kävijöiden keskuudessa.
Näyttely ja konferenssi tarjosivat yrityksille laajasti sekä kaupallisia kohtaamisia että verkostoitumismahdollisuuksia. Sulzerin mukaan tapahtuma vastasi odotuksia.
”Neuvotteluja on käyty paljon nykyisten asiakkaiden kanssa, ja lisäksi olemme luoneet paljon uusia kontakteja. Myös ChemBio Finlandin puolelta on tullut runsaasti kävijöitä, ja tästä on avautunut hyviä yhteisiä keskusteluja sellu-, paperi-, ja kartonkitoiminnan näkökulmista. Kävijäprofiilissa ovat nousseet esiin myös kansainväliset vieraat, tutkijat ja opiskelijat”, kertoo sellu‑, paperi‑ ja kartonkiteollisuuden liiketoimintasegmentin johtaja Sirpa Välimaa Sulzerilta.
Tapahtumassa oli vahvasti esillä myös alan tulevaisuus. Metsäalan opiskelijat osallistuivat tapahtumaan runsaasti ja keskustelivat yritysten kanssa uramahdollisuuksista ja rekrytoinnista.
Teknologiayritys Honeywellin johtava asiakkuuspäällikkö Timo Koivunen kertoo yrityksen hyödyntäneen messuja laaja‑alaisesti.
”Messut ovat olleet onnistuneet kaksi kiireistä päivää. Meillä on ollut paljon hyviä kontakteja, ja hyödynnämme messuja hubina niin omien avainasiakkaidemme kohtaamisessa kuin uusasiakashankinnassakin. Tapahtuman opiskelijapäivä on myös erinomainen: saamme jo aikaisessa vaiheessa brändimme, tekniikkamme ja tarpeemme tunnetuiksi opiskelijoiden keskuudessa. Nämä ovat meille tärkeitä asioita.”
Myös Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala pitää kokonaisuutta onnistuneena.
”Tapahtumassa käytyjen keskustelujen pohjalta olemme pystyneet kohtauttamaan yritykset kaupallisesti ja tuomaan oikeat kohderyhmät tapahtumaan. Myös jo toista kertaa loppuunmyyty konferenssi oli erittäin hieno asia Pulp & Beyondin kannalta. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa tapahtuman kehittämistä metsäteollisuuden sektorin pohjoiseurooppalaisena kulmakivenä.”
Helsingin Messukeskus järjesti Pulp & Beyond 2026 ‑tapahtuman yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry PI:n kanssa. Seuraava Pulp & Beyond järjestetään jälleen keväällä 2028 Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätietoja:
Viestinnän asiantuntija Aleksi Kasari, +358 40 158 2138,
aleksi.kasari@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus
Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 843 3936,
anssi.rajala@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus
Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543,
antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry PI
Aleksi Kasari
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
