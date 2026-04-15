Aluevaltuustossa 21.4.2026 tuottavuusohjelman keston lyhentäminen

Aluevaltuusto päättää voimassa olevan, vuosille 2026–2030 laaditun tuottavuusohjelman muuttamisesta. Tuottavuusohjelma hyväksyttiin aluevaltuustossa 9.12.2025. Ohjelman tavoitteena on pysyvästi tasapainottaa hyvinvointialueen talous rahoituksen raamin mukaiseksi ja kattaa kertyneet alijäämät 2030 loppuun mennessä.

Lainsäädäntömuutoksen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2025 talouslaskelmien pohjalta tuottavuusohjelman kestoa voidaan lyhentää yhdellä vuodella. Esitetty muutos ei muuta tuottavuusohjelman sisältöä tai keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia. Kertynyt alijäämä on tarkistettujen laskelmien perusteella katettavissa tuottavuusohjelman toimenpiteillä vuosien 2026–2029 aikana aikaisemman 2026–2030 sijasta.

