Aluevaltuustossa 21.4.2026 tuottavuusohjelman keston lyhentäminen
20.4.2026 09:01:00 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 21.4.2026 kello 17. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Aluevaltuusto päättää voimassa olevan, vuosille 2026–2030 laaditun tuottavuusohjelman muuttamisesta. Tuottavuusohjelma hyväksyttiin aluevaltuustossa 9.12.2025. Ohjelman tavoitteena on pysyvästi tasapainottaa hyvinvointialueen talous rahoituksen raamin mukaiseksi ja kattaa kertyneet alijäämät 2030 loppuun mennessä.
Lainsäädäntömuutoksen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2025 talouslaskelmien pohjalta tuottavuusohjelman kestoa voidaan lyhentää yhdellä vuodella. Esitetty muutos ei muuta tuottavuusohjelman sisältöä tai keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia. Kertynyt alijäämä on tarkistettujen laskelmien perusteella katettavissa tuottavuusohjelman toimenpiteillä vuosien 2026–2029 aikana aikaisemman 2026–2030 sijasta.
Yhteyshenkilöt
Christa CarpelanAluevaltuuston puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:050 406 3763christa.carpelan@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
