Valvontalaki kaipaa korjausta – yksinyrittäjät kantavat kohtuuttoman taakan
17.4.2026 14:02:47 EEST | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry lausui valvontalain uudistusta valmistelevaan arviomuistioon. Arviomuistiota ja siitä annettua lausuntopalautetta on tarkoitus hyödyntää valvontalakia koskevassa jatkovalmistelussa.
AKYn lausunnon mukaan valvontalaki toimii nykyisellään erityisesti yksinyrittäjille raskaana ja epäselvänä sääntelykokonaisuutena, joka vaikeuttaa palvelujen tuottamista ja heikentää niiden saatavuutta.
AKY korostaa, että ongelma ei ole lain tavoitteissa, vaan sen käytännön toteutuksessa: valvontajärjestelmän tulisi tukea palvelujen tuottamista, ei estää sitä.
Rekisteröinti jarruttaa yrittäjyyttä
Suurin yksittäinen ongelma liittyy Soteri-rekisteriin. AKYn mukaan rekisteröintimenettelystä on tullut hidas, raskas ja vaikeaselkoinen prosessi, joka käytännössä viivästyttää tai estää yritystoiminnan aloittamista ja muutoksia. Erityisesti yksinyrittäjille vaatimukset ovat ylimitoitettuja, kun samat velvoitteet koskevat sekä pieniä että suuria toimijoita, eivätkä tietovaatimukset ja byrokratia suhteudu toiminnan kokoon.
AKY vaatii rekisteröintimenettelyn merkittävää keventämistä, käsittelyaikojen nopeuttamista sekä tietovaatimusten karsimista.
Epäselvät käsitteet lisäävät byrokratiaa
Valvontalain keskeiset käsitteet eivät AKYn mukaan vastaa nykypäivän työn tekemisen tapoja. Esimerkiksi palveluyksikön ja palvelupisteen erottelu aiheuttaa käytännössä turhaa hallinnollista työtä, vaikka yksinyrittäjällä ne ovat usein sama asia. Myös lain soveltamisalaan liittyy epäselvyyksiä: vastikkeettoman toiminnan määritelmä on tulkinnanvarainen, sääntely ei huomioi riittävästi etävastaanottoja, liikkuvaa työtä ja valtakunnan rajat ylittäviä palveluja.
AKY vaatii käsitteiden ja soveltamisalan selkeyttämistä sekä sääntelyn päivittämistä vastaamaan nykyisiä palvelumuotoja.
Alihankkijoiden asema epäselvä
AKY nostaa esiin myös alihankkijoiden aseman ongelmat. Nykyinen sääntely edellyttää palveluntuottajalta ohjausvaltaa alihankkijoihin, mikä ei vastaa itsenäisten ammatinharjoittajien asemaa.
AKY painottaa, että lainsäädäntö ei saa hämärtää yrittäjien välistä sopimussuhdetta työsuhteen kaltaiseksi.
Lisäksi alihankkijoille syntyy kohtuuttomia velvoitteita rekisteröinnissä, kun heidän tulee luoda omia “keinotekoisia” palveluyksiköitä ja tehdä niihin sekä palvelupisteisiin monenlaisia valvontaan liittyviä suunnitelmia, vaikka sellaiset on jo tehty ostajayrityksessä. Myös ostajan tekemät muutokset palvelupisteissä aiheuttavat alihankkijoille kustannuksia, vaikka yrittäjä ei voi niihin vaikuttaa.
AKY esittää, että alihankkijoiden osalta riittäisi palvelun ostajan rekisteröinti ja valvontasuunnitelmat, joihin alihankkijat voivat liittyä.
Tilapäinen sääntely on saatava pysyväksi ja myös alaikäisten kanssa toimivia koskevaksi
Valvontalain väliaikainen sääntely mahdollistaa toiminnan aloittamisen jo ennen rekisteröintipäätöstä. Se ei kuitenkaan koske alaikäisten kanssa työskenteleviä, jotka edelleen joutuvat odottamaan päätöstä, koska rekisterinpitäjä haluaa tarkistaa heidän rikosrekisteriotteensa.
AKYn mukaan tämä johtaa tilanteeseen, jossa eniten palveluja tarvitsevat lapset ja nuoret joutuvat odottamaan ja yrittäjät ovat eriarvoisessa asemassa riippuen palvelun kohteesta sekä myös suhteessa palkansaajiin.
AKY esittääkin, että yrittäjän toiminta tulisi voida aloittaa heti, jos rikosrekisteriote on toimitettu eikä siinä ole todettuja esteitä toiminnalle. Tilapäinen sääntely on myös saatava pysyväksi.
Omavalvonta kuormittaa yksinyrittäjiä
Omavalvonnan vahvistaminen on oikea suunta, mutta toteutus on liian raskas pienille toimijoille.
Erityisesti velvoite kerätä palautetta, päivittää ja julkaista omavalvontasuunnitelma neljän kuukauden välein lisää hallinnollista työtä. Lisäksi rekisterivirheiden seurauksena yksinyrittäjällä voi olla useita palveluyksiköitä, joihin kaikkiin vaaditaan erilliset suunnitelmat.
AKY esittää kevennettyjä omavalvontamalleja sekä vaatimusten sitomista toiminnan riskeihin ja laajuuteen.
Maksutaakka kasaantuu pienille toimijoille
Koska julkisten toimijoiden siirtymistä Soteri-rekisteriin on lykätty, järjestelmän kustannukset kohdistuvat edelleen pääosin pieniin yrittäjiin. AKY pitää tilannetta kohtuuttomana ja vaatii maksujen tarkistamista, jos siirtymäaikaa edelleen pidennetään.
Tarvitaan riskiperusteinen ja toimiva malli
AKY esittää, että valvontalain jatkovalmistelussa
- kevennetään sääntelyä pienimuotoisessa toiminnassa,
- nopeutetaan ja yksinkertaistetaan rekisteröintimenettelyä,
- tarkistetaan maksujen kohtuullisuus,
- ja tehdään väliaikaisesta sääntelystä pysyvä ratkaisu.
Nykytilanteessa erityisesti rekisteröintimenettely toimii markkinoille tulon esteenä. Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. Tavoitteena tulee olla valvontajärjestelmä, joka turvaa palvelujen laadun mutta samalla mahdollistaa sujuvan ja toimivan yrittäjyyden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heta Piirtoheta.piirto@puheterapeuttiliitto.fi
Jari Lipsanenjari.lipsanen@psyli.fi
Jarmo MäkeläAKYn sote-työryhmän puheenjohtajajarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi
Kirsi WikmanSuomen Toimintaterapeuttiliitto rykirsi.wikman@toimintaterapeuttiliitto.fi
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 22 jäsenjärjestöä ja näiden yli 15 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta AKY - Akavalaiset yrittäjät ry
Alkuvaiheen yritykset tarvitsevat lisää yksityistä pääomaa19.2.2026 11:38:50 EET | Tiedote
Pääomarahoituksen saatavuus on kynnyskysymys käynnistys- ja varhaisen kasvun vaiheissa oleville yrityksille. Ideoita kyllä on, mutta yritysaihioita ja uusia yrityksiä ei synny potentiaalia vastaavasti etenkin kasvuvaiheen rahoituspulan vuoksi. Jos rahoitusta ei saada Suomesta, myydään kasvukykyiset yritykset helposti ulkomaille. Suomen menestyksen kannalta on oleellista, että meillä on erityisesti kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä, sillä vain kasvava yritys voi tarjota lisää työpaikkoja.
Sivutoimista yrittäjyyttä kannattaa tukea myös YEL-ratkaisulla17.2.2026 14:41:34 EET | Tiedote
Senioriyrittäjyys ja sivutoiminen työskentely ovat saaneet viime viikkojen vieraskynä- ja mielipidekirjoituksissa ansaitsemaansa huomiota. Kummatkin mahdollistavat osaamisen laajemman hyödyntämisen talouden ja työllisyyden hyväksi. Myös palkkatyön rinnalla harjoitettava sivutoiminen yrittäjyys avaa saman mahdollisuuden. YEL-velvollisuus päättyy 69 vuoden iässä. Nuoremmat sivutoimiset yrittäjät ovat YEL-velvollisia. Sivutoimisen yrittäjyyden edistämiseksi olisi paikallaan ajatella asia uudelleen. Työn alla olevassa YEL-ratkaisussa olisi paikka uusille aluille.
Soteri-rekisterin maksujen kehitys uhkana yritystoiminnalle16.12.2025 13:50:58 EET | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät katsoo, että esitykset valtioneuvoston asetuksesta Lupa- ja valvontaviraston maksuista ovat kohtuuttomat etenkin pienen sote-yrittäjän näkökulmasta. Nykyisessä työllisyystilanteessa yrittämisen aloittaminen on erittäin hintavaa eikä siten kannusta yrittämiseen. AKY – Akavalaiset yrittäjät lausui aiemmin syksyllä valtioneuvoston asetusta Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026. Jo nykyisellään palveluntuottajaksi rekisteröityminen ja palveluyksikön rekisteröinti on kallista ammatinharjoittajan saatikka yksin tai kaksin perustettavan osakeyhtiön näkökulmasta.
AKY ottaa vahvemman roolin akavalaisen yrittäjyyden edunvalvojana25.11.2025 11:48:40 EET | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n syyskokous valitsi Timo Saranpään (Suomen Ekonomit) jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Syyskokouksen jälkeen kokoontunut uusi hallitus valitsi varapuheenjohtajiksi Jarmo Mäkelän (Kuntoutusalan asiantuntijat) ja Emilia Vuolteen (Juristiliitto). Uusi hallitus kokonaisuudessaan internetsivuilla.
KELA kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut vuonna 2026 – pelkkä hinta ratkaisee, miten varmistetaan laatu?18.6.2025 11:02:22 EEST | Tiedote
Kela on ilmoittanut kilpailuttavansa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueet vuonna 2026, ja uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2027 alusta lähtien. Hankintaa on valmisteltu alkuvuodesta 2024 saakka, ja Akavalaisten Yrittäjien eli AKYn sote-liitot ovat olleet mukana valmistelussa Kelan kutsumana. Liitot osallistuivat myös kilpailutuksen markkinavuoropuheluun kesän kynnyksellä, jossa pyydettiin kommentteja kilpailutusmateriaalien alustaviin luonnoksiin. Jo aiemmin, Kelan syksyllä 2024 järjestämissä työpajoissa käsiteltiin uudistuvaa palvelukuvausta, kotikäyntilisän muutoksia sekä muutoksia matkakorvausten maksamiseen. Kilpailutusmateriaalista käy ilmi Kelan jo aiemmin julkistamat uudistukset: Tulevassa hankinnassa palveluntuottajien valinta tehdään jatkossa halvimman hinnan perusteella, eikä terapeutin koulutusta ja kokemusta oteta huomioon laatutekijöinä. Kela ei myöskään huomioi ennen sopimuskauden alkua käytyjä täydennyskoulutuksia muuta kuin silloin, jos ne osuvat juuri
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme