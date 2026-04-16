Työikäisten sosiaalipalveluja uudistetaan Pirkanmaalla – tavoitteena paremmin asiakkaiden tarpeisiin kohdennetut ja vaikuttavat palvelut
17.4.2026 14:53:46 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa työikäisten sosiaalipalvelujen kokonaisuutta, jotta palvelut vastaisivat aiempaa paremmin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin sekä valtakunnallisiin linjauksiin ja lakimuutoksiin. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja turvata erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tuki ja palvelut.
Matalan kynnyksen palveluja, sosiaalista kuntoutusta ja sote-asemien sosiaalityötä ja -ohjausta vahvistetaan
Hyvinvointialueen aloittaessa valtaosa kunnista siirtyneistä työikäisten sosiaalipalvelujen resursseista kohdistui kuntouttavaan työtoimintaan, jota Pirkanmaalla on tarjottu poikkeuksellisen paljon verrattuna muihin hyvinvointialueisiin. Samalla osa asiakkaista on jäänyt ilman heille tarkoituksenmukaisempaa tukea.
Nyt palvelurakennetta uudistetaan, ja resursseja suunnataan erityisesti matalan kynnyksen palveluihin, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä sote-asemien sosiaalityöhön ja -ohjaukseen.
Kuntouttava työtoiminta jatkuu edelleen tärkeänä palveluna niille asiakkaille, jotka voivat sen avulla edetä kohti työllisyyspalveluja, työelämää tai opintoja. Osa asiakkaista hyötyy kuitenkin enemmän sosiaalisesta kuntoutuksesta, joka vahvistaa arjenhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sekä ryhmätoimintaa että yksilöllistä ohjausta, ja se on kuntouttavan työtoiminnan tavoin tavoitteellista ja määräaikaista.
– Tavoitteena on, että asiakkaat saavat heille sopivan palvelun: kuntouttavaa työtoimintaa työmarkkinoille tai opiskelemaan eteneville ja sosiaalista kuntoutusta niille, jotka tarvitsevat ensin enemmän tukea arkeen, kertoo työikäisten sosiaalipalvelujen vastuualuejohtaja Elina Anttila Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Aiemmin sosiaalista kuntoutusta oli Tampereella ja muutamassa muussa kunnassa, nyt palvelua on tarjolla koko Pirkanmaalla. Sosiaaliseen kuntoukseen ollaan palkkaamassa uusia ohjaajilla. Lisäksi Tampereen Sarvikselle on maaliskuussa avattu toimipiste, jossa tarjotaan sekä ryhmä- että yksilökohtaista palvelua. Muualla Pirkanmaalla sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta toimivat pääasiassa yhteisissä tiloissa.
Järjestöavustuksia lisätty yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen
Osallisuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään matalan kynnyksen palveluilla, jotka ovat kaikille avoimia ja joihin voi osallistua myös nimettömänä. Palveluja ja toimintaa järjestetään monien eri toimijoiden yhteistyöllä esimerkiksi yhteisökeskuksissa, kohtaamispaikoissa ja päivätoimintakeskuksissa.
Matalan kynnyksen toimintaa lisätään sekä omana työnä että järjestöjä tukemalla. Hyvinvointialueelta myönnettiin tänä vuonna työikäisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävään yhteisölliseen toimintaan järjestöavustuksia 1,3 miljoonaa euroa – 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
Sote-asemille 13 uutta sosiaaliohjaajaa
Sosiaalityöhän ja -ohjaukseen panostetaan palkkaamalla sote-asemille 13 uutta sosiaaliohjaajaa. Uudet ammattilaiset tarjoavat asiakkaille suunnitelmallista ja muutokseen pyrkivää sosiaaliohjausta: yksilöllistä arviointia, palvelujen koordinointia ja tukea, jonka tavoitteena on vahvistaa heidän työ- ja toimintakykyään. Sosiaaliohjaajien tehtäviin kuuluvat myös työllisyyden tukemiseen liittyvät palvelut, kuten aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta sekä niiden toteutus.
Lisäksi hyvinvointialue on varautunut toimeentulotukilainmuutoksen aiheuttamaan asiakkaiden taloudellisen tuen tarpeeseen lisäämällä ennaltaehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen määrärahoja ja asiakasohjauksen henkilöstöä.
Kaiken sosiaalihuollon asiakastyön ytimessä ovat kohtaamiset ja vaikuttavien palvelujen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi työllisyysrajanpinnan yhteistyötä on tiivistetty perustamalla hyvinvointialueen ja työllisyysalueiden yhteinen työryhmä. Työryhmässä on vahva edustus hyvinvointialueen eri sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Kelasta.
Yhteyshenkilöt
Anttila ElinaTyöikäisten sosiaalipalvelujen vastuualuejohtajaPuh:040 335 4270elina.anttila@pirha.fi
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
