Työikäisten sosiaalipalveluja uudistetaan Pirkanmaalla – tavoitteena paremmin asiakkaiden tarpeisiin kohdennetut ja vaikuttavat palvelut

Matalan kynnyksen palveluja, sosiaalista kuntoutusta ja sote-asemien sosiaalityötä ja -ohjausta vahvistetaan

Hyvinvointialueen aloittaessa valtaosa kunnista siirtyneistä työikäisten sosiaalipalvelujen resursseista kohdistui kuntouttavaan työtoimintaan, jota Pirkanmaalla on tarjottu poikkeuksellisen paljon verrattuna muihin hyvinvointialueisiin. Samalla osa asiakkaista on jäänyt ilman heille tarkoituksenmukaisempaa tukea.

Nyt palvelurakennetta uudistetaan, ja resursseja suunnataan erityisesti matalan kynnyksen palveluihin, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä sote-asemien sosiaalityöhön ja -ohjaukseen.

Kuntouttava työtoiminta jatkuu edelleen tärkeänä palveluna niille asiakkaille, jotka voivat sen avulla edetä kohti työllisyyspalveluja, työelämää tai opintoja. Osa asiakkaista hyötyy kuitenkin enemmän sosiaalisesta kuntoutuksesta, joka vahvistaa arjenhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sekä ryhmätoimintaa että yksilöllistä ohjausta, ja se on kuntouttavan työtoiminnan tavoin tavoitteellista ja määräaikaista.

– Tavoitteena on, että asiakkaat saavat heille sopivan palvelun: kuntouttavaa työtoimintaa työmarkkinoille tai opiskelemaan eteneville ja sosiaalista kuntoutusta niille, jotka tarvitsevat ensin enemmän tukea arkeen, kertoo työikäisten sosiaalipalvelujen vastuualuejohtaja Elina Anttila Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Aiemmin sosiaalista kuntoutusta oli Tampereella ja muutamassa muussa kunnassa, nyt palvelua on tarjolla koko Pirkanmaalla. Sosiaaliseen kuntoukseen ollaan palkkaamassa uusia ohjaajilla. Lisäksi Tampereen Sarvikselle on maaliskuussa avattu toimipiste, jossa tarjotaan sekä ryhmä- että yksilökohtaista palvelua. Muualla Pirkanmaalla sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta toimivat pääasiassa yhteisissä tiloissa.

Järjestöavustuksia lisätty yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen

Osallisuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään matalan kynnyksen palveluilla, jotka ovat kaikille avoimia ja joihin voi osallistua myös nimettömänä. Palveluja ja toimintaa järjestetään monien eri toimijoiden yhteistyöllä esimerkiksi yhteisökeskuksissa, kohtaamispaikoissa ja päivätoimintakeskuksissa.

Matalan kynnyksen toimintaa lisätään sekä omana työnä että järjestöjä tukemalla. Hyvinvointialueelta myönnettiin tänä vuonna työikäisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävään yhteisölliseen toimintaan järjestöavustuksia 1,3 miljoonaa euroa – 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Sote-asemille 13 uutta sosiaaliohjaajaa

Sosiaalityöhän ja -ohjaukseen panostetaan palkkaamalla sote-asemille 13 uutta sosiaaliohjaajaa. Uudet ammattilaiset tarjoavat asiakkaille suunnitelmallista ja muutokseen pyrkivää sosiaaliohjausta: yksilöllistä arviointia, palvelujen koordinointia ja tukea, jonka tavoitteena on vahvistaa heidän työ- ja toimintakykyään. Sosiaaliohjaajien tehtäviin kuuluvat myös työllisyyden tukemiseen liittyvät palvelut, kuten aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta sekä niiden toteutus.

Lisäksi hyvinvointialue on varautunut toimeentulotukilainmuutoksen aiheuttamaan asiakkaiden taloudellisen tuen tarpeeseen lisäämällä ennaltaehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen määrärahoja ja asiakasohjauksen henkilöstöä.

Kaiken sosiaalihuollon asiakastyön ytimessä ovat kohtaamiset ja vaikuttavien palvelujen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi työllisyysrajanpinnan yhteistyötä on tiivistetty perustamalla hyvinvointialueen ja työllisyysalueiden yhteinen työryhmä. Työryhmässä on vahva edustus hyvinvointialueen eri sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Kelasta.