Minja Koskela: Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille

Johannes Yrttiaho: Esitys sormenjälki- ja kuvarekisterien avaamisesta on vedettävä eduskunnasta 16.4.2026 14:04:49 EEST | Tiedote

Perustuslakivaliokunta antoi torstaina lausunnon hallituksen esityksestä, jolla passirekisterin, henkilökorttirekisterin ja Maahanmuuttoviraston rekisterien biometrisiä tietoja, eli sormenjälkiä ja kasvokuvia, voitaisiin niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen käyttää laajasti muun muassa rikostorjunnassa ja sotilas- ja siviilitiedustelussa. Valiokunnan jäsen Johannes Yrttiaho (vas.) jätti valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen.