Minja Koskela: Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille
17.4.2026 14:13:49 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää hallituksen esittämät korotukset vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman esitteli tänään 100 miljoonan euron leikkaukset, joilla korotetaan mm. vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakasmaksuja.
– Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, suomalaisilta vanhuksilta viedään tuhkatkin pesästä, Koskela sanoo.
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksut kasvavat keskimäärin 119 eurolla vuodessa, ja korotukset koskisivat lähes kaikkia asiakkaita. Jo tällä hetkellä yli puolet kotihoidon asiakkaista kokevat, että rahat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin palveluihin.
– Tämä päätös on jatkumoa oikeistohallituksen vanhuspalveluita romuttavalle politiikalle, jonka myötä vanhuspalveluista on jouduttu vähentämään jo tuhansia työntekijöitä. Rikkaiden ja suuryritysten veronalennukset ovat hallitukselle selvästi tärkeämpi prioriteetti kuin ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
