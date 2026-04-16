Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille

17.4.2026 14:13:49 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää hallituksen esittämät korotukset vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman esitteli tänään 100 miljoonan euron leikkaukset, joilla korotetaan mm. vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakasmaksuja.

Kuva: Antti Yrjönen

– Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, suomalaisilta vanhuksilta viedään tuhkatkin pesästä, Koskela sanoo. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksut kasvavat keskimäärin 119 eurolla vuodessa, ja korotukset koskisivat lähes kaikkia asiakkaita. Jo tällä hetkellä yli puolet kotihoidon asiakkaista kokevat, että rahat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin palveluihin.

– Tämä päätös on jatkumoa oikeistohallituksen vanhuspalveluita romuttavalle politiikalle, jonka myötä vanhuspalveluista on jouduttu vähentämään jo tuhansia työntekijöitä. Rikkaiden ja suuryritysten veronalennukset ovat hallitukselle selvästi tärkeämpi prioriteetti kuin ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen,  Koskela sanoo. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Johannes Yrttiaho: Esitys sormenjälki- ja kuvarekisterien avaamisesta on vedettävä eduskunnasta16.4.2026 14:04:49 EEST | Tiedote

Perustuslakivaliokunta antoi torstaina lausunnon hallituksen esityksestä, jolla passirekisterin, henkilökorttirekisterin ja Maahanmuuttoviraston rekisterien biometrisiä tietoja, eli sormenjälkiä ja kasvokuvia, voitaisiin niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen käyttää laajasti muun muassa rikostorjunnassa ja sotilas- ja siviilitiedustelussa. Valiokunnan jäsen Johannes Yrttiaho (vas.) jätti valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen.

Timo Furuholm: On häpeällistä, että uutta vammaislakia käytetään säästötoimena16.4.2026 09:16:00 EEST | Tiedote

Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumin tuore selvitys paljastaa, että vammaispalveluissa on vakavia puutteita. Lisäksi selvityksen mukaan hyvinvointialueet vaikuttavat käyttävän uutta vammaislakia säästötoimena leikkaamalla vammaisten palveluista: henkilökohtaista apua ja ympärivuorokautista apua on korvattu kotihoidon käynneillä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pitää tätä häpeällisenä toimintana ja on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye