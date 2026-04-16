Levin Alko muuttaa huhtikuussa

Levin Alko muuttaa nykyisen myymälän tontille avattavan uuden S-marketin yhteyteen. Myymälä on avoinna nykyisessä sijainnissa tiistaihin 21. huhtikuuta klo 18 saakka ja uuden myymälän avajaiset ovat torstaina 23. huhtikuuta klo 10. Myymälän ollessa kiinni 22. huhtikuuta asiakkaat voivat asioida Kittilän keskustan myymälässä.

”Toivotamme asiakkaat tervetulleeksi keväiseen myymäläämme myös uudessa sijainnissa! Meiltä saa juomat loppukevään ulkoiluaktiviteettien lomassa nautittaviin juomiin, vappuun sekä kevään juhliin. Upea juomakattauksemme tarjoaa vaihtoehtoja keväthangilla lämmittävistä juomista aina juhlaviin kuohuviin ja ruokapöydän makuja täydentäviin viineihin, raikkaita alkoholittomia vaihtoehtoja unohtamatta”, kertoo palvelupäällikkö Heikki Kunnari.

”Valikoimamme elää sesongin mukana: kevättalven suosikkeja on yhä tarjolla runsaasti, ja niiden rinnalle on saapunut kevään keveämpiä uutuuksia. Autamme mielellämme löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivat juomat.”

Kuplat juhlistavat kevättä

Hyvin valittu kuohuviini kruunaa erityisen hetken, synnyttää juhlatunnelman ja täydentää aterian.

”Kevään juhlien juomat ovat keväisen raikkaita ja ikisuosikki on tietysti kuohuviini. Talven täyteläisten makujen jälkeen on kiva fiilistellä kevyempiä juomia, ja kuohuvien valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle sopiva kupliva”, Kunnari sanoo.

”Vappuna kuohuviinilaseihin voi kaataa esimerkiksi proseccoa, joka on noussut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Se on kuin luotu vappuun, sillä sen maku on hedelmäinen ja helposti lähestyttävä. Vaaleanpunainen roseekuohuva sopii vaaleammille kevään juhlaruoille, kuten parsalle tai kalaruoille. Samppanja tai nyt niin trendikäs crémant sopivat oivasti alkumaljoiksi ja toimivat erinomaisesti myös ruokapöydässä.”

Juhlien järjestäjän on hyvä muistaa myös alkoholittomat.

”Alkoholiton kuohuviini on suosituin alkoholiton alkumalja, joka sopii lisäksi kevyen tarjoilun kylkeen. Alkoholittomissa kuohuvissa on nyt sekä valikoiman laajuutta että korkeaa laatua. Hyviä vaihtoehtoja on myös kotimaisina”, Kunnari vinkkaa.

Asiakkailta ennätyskorkeat arvosanat Alkon valikoimalle

Asiakkaat antoivat mittaushistorian korkeimmat arvosanat Alkon teettämässä kevään valikoimatutkimuksessa. Kokonaisvalikoima sai kouluarvosanan 8,70. Valikoiman lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös asiakkaiden kokemuksia Alkon palvelusta. Asiakkaat arvioivat palvelun ystävällisyyttä kouluarvosanalla 9,33.

Tutkimuksessa kysyttiin myös asiakkaiden arvosanoja eri juomaryhmille. Viinivalikoima sai kouluarvosanan 8,90, oluet 8,24, väkevät 8,75 ja alkoholittomat 8,16. Tuotteiden virheettömyys ja tuoteturvallisuus arvioitiin tutkimuksessa erinomaisella arvosanalla 9,25

Kunnari kertoo, että valikoiman suunnitteluun satsataan myös Levillä.

”Olemme myymälässä auttamassa sopivien juomien valinnassa ja on tietysti ensiarvoisen tärkeää, että valikoima on laadukas ja vastaa asiakkaiden tarpeita. Saamme inspiraatiota valikoiman rakentamiseen asiakastoiveista, sesongeista sekä uusimmista juomatrendeistä. Viinejä myymälämme hyllyiltä löytyy noin 510, panimotuotteita 115, väkeviä 220 ja alkoholittomia 30. Myymälän valikoimaa täydentää toki verkkokauppa, josta voi tilata myymäläämme ilman toimituskuluja.”