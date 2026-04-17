SDP:n Riitta Kaarisalo: Koulutettujen maallikkoelvyttäjien toiminta hätätilanteissa turvattava - kirjallinen kysymys hallitukselle

” Äkillisessä sydänpysähdyksessä hoidon viivästyminen jo muutamalla minuutilla heikentää selviytymismahdollisuuksia merkittävästi. Erityisesti haja-asutusalueilla koulutetut ja sydäniskurilla varustetut vapaaehtoisryhmät voivat olla ratkaisevassa roolissa silloin, kun ensihoidon saapuminen kestää. Vapaaehtoisia ei ole hälytetty ensihoidon sijaan, vaan aina sen rinnalle, jotta potilas saisi elvytystä ja defibrillaatiota mahdollisimman nopeasti. Nyt tämä tärkeä apu hätätilanteissa on estetty, Kaarisalo avaa.

Keski-Suomessa toimineet sydäniskuriryhmät on koulutettu elvytykseen ja sydäniskurin käyttöön, ja toimintaa on kehitetty viranomaisten kanssa usean vuoden ajan. Mallia on pidetty toimivana ja esimerkillisenä erityisesti pitkien etäisyyksien alueilla. Nyt tehty linjaus kuitenkin käytännössä estää maallikkoelvytysjärjestelmien kehittämisen ja hyödyntämisen koko maassa, ellei tulkintaa tai sääntelyä muuteta.

” Koulutettuja vapaaehtoisia hyödynnetään laajasti muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa maallikkoelvyttäjäverkostoon kuuluu noin 250 000 ihmistä, ja se kattaa valtaosan maasta. Tanskassa hätäkeskus hälyttää maallikkoelvyttäjiä koko maassa. Suomessa ei tule kulkea kehityksessä vastakkaiseen suuntaan, vaan varmistaa, että myös haja-asutusalueilla sydänpysähdyspotilaat saavat yhdenvertaisesti nopeaa apua, Kaarisalo vaatii.

Kaarisalo onkin jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy aikooko hallitus ryhtyä kiireellisiin toimiin Lupa- ja valvontaviraston tulkinnan sekä tarvittaessa lainsäädännön tai muun sääntelyn muuttamiseksi siten, ettei maallikkoelvytysjärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen esty Suomessa ja onko hallitus valmis käynnistämään sosiaali- ja terveysministeriön, hyvinvointialueiden ja viranomaisten kanssa kiireellisen valmistelun valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi koulutettujen maallikkoauttajien hyödyntämiseksi äkillisissä sydänpysähdyksissä?