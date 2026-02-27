Erto ja Hali: Lisäleikkauksista sote-järjestöjen avustuksiin on pidättäydyttävä
20.4.2026 08:43:51 EEST | Toimihenkilöliitto ERTO | Tiedote
Sosiaalialan järjestöjen työntekijöitä edustava Toimihenkilöliitto Erto ry ja alan työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ry vetoavat hallitukseen, että se pidättäytyy uusista leikkauksista sote-järjestöjen valtionavustuksiin eli niin sanottuihin STEA‑avustuksiin tällä viikolla käytävissä kehysriihineuvotteluissa.
STEA:n tukia on vuoden 2024 avustustasosta jo nyt leikattu 140 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 jaettava avustussumma jää noin 274 miljoonaan euroon, mikä on noin 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Leikkaukset ovat aiheuttaneet merkittäviä vahinkoja
Hallituksen aiemmat päätökset ovat jo aiheuttaneet alalla laajoja ja vakavia vahinkoja, vaikka kaikkia jo päätettyjä leikkauksia ei ole vielä pantu käytäntöön. Useiden sote-järjestöjen toiminta on jouduttu lopettamaan kokonaan. Monissa jäljelle jääneissä järjestöissä on jouduttu tekemään merkittäviä säästötoimia, muun muassa irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia, työajan pidennyksiä, palkankorotuksista luopumisia ja työterveydenhuollon supistuksia.
STEA‑avustuksilla rahoitettu järjestötyö on tuloksellista ja kustannustehokasta. Työ perustuu laajasti vapaaehtoistoimintaan, jota ammattilaiset ohjaavat. Esimerkiksi vuonna 2024 sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksella mahdollistettiin noin 5 500 henkilötyövuoden työpanos, jonka avulla järjestöt pystyivät organisoimaan yli 230 000 ihmisen osallistumisen vapaaehtoistyöhön. Ilman riittävää rahoituspohjaa vapaaehtoistyö ei voi jatkua nykyisessä laajuudessaan, ja järjestöjen tuottama merkittävä yhteiskunnallinen lisäarvo vaarantuu.
”Hallitus ei piittaa ihmisten pärjäämisestä, jos se leikkaa vielä lisää. Järjestöjen ammattilaiset ja asiantuntijat ja vapaaehtoiset auttavat vuosittain satojatuhansia apua tarvitsevia”, toteaa Erton toiminnanjohtaja Teemu Miettinen.
Leikkausten sijaan turhan byrokratian purkamista ja paremmat edellytykset varainhankintaan
Erto ja Hali korostavat, että järjestöjen rahoituksen nopea ja ennakoimaton leikkaaminen voi lisätä raskaiden ja kalliiden sote-palvelujen tarvetta ja sitä kautta hyvinvointialueiden kustannuksia merkittävästi.
”Odotamme hallitukselta ennakoitavuutta, vuoropuhelua ja kokonaisarviota järjestöjen roolista suomalaisessa sosiaalipalvelujärjestelmässä. Lisäksi olisi tärkeää, että järjestöihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa kevennetään ja niiden oman varainhankinnan mahdollisuuksia helpotettaisiin lahjoitusten verovähennyskelpoisuudella ”, korostaa Halin edunvalvontajohtaja Hanna-Maija Kause.
Lisätietoja:
Teemu Miettinen
Toiminnanjohtaja
Toimihenkilöliitto Erto ry
Hanna-Maija Kause
Edunvalvontajohtaja
Hyvinvointiala Hali ry
Teemu MiettinenToiminnanjohtaja | Toimihenkilöliitto Erto ryPuh:+358406603455teemu.miettinen@erto.fi
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
Erto: Neuvottelutulos yksityiselle sosiaalipalvelualalle - lakot peruuntuvat27.2.2026 15:00:39 EET | Tiedote
Erton, Superin ja Tehyn neuvottelujärjestö Sote ry, Salli ry, Talentia sekä työnantajaliitto Hyvinvointiala Haliry ovat tänään saavuttaneet neuvottelutuloksen uudesta yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta. Sopimus voimassa 28 kuukautta, jonka aikana palkkoja korotetaan 6,1 prosentilla. Tuloksen myötä aikaisemmin julistetut työtaistelutoimet on peruttu.
Uusi sovintoehdotus 24.2. yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskiistaan24.2.2026 18:22:04 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija antoi 24.2.2026 klo 17.15 uuden sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta koskevassa kiistassa.
Erto, Super ja Tehy antoivat uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle23.2.2026 14:19:05 EET | Tiedote
Sote ry:n jäsenjärjestöt Erto, Super ja Tehy ovat antaneet 23.2. klo 14 uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lisäksi edelleen jatkuvat Erton alalle ilmoittama vuoronvaihtokielto ja tiettyjä alan yrityksiä koskeva hakusaarto.
Sovintoehdotus yksityiselle sosiaalipalvelualalle14.2.2026 22:45:54 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija on 14.2. klo 22.05 antanut sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta koskevassa kiistassa. Sovintoehdotus menee seuraavaksi neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn. Työehtosopimusta neuvottelevien järjestöjen tulee hyväksyä tai hylätä ehdotus kokonaisuudessaan huomenna sunnuntaina kello 17. Esityksen sisältö ei ole julkinen ennen kuin vastaukset siihen on annettu.
Toimihenkilöliitto Erto valitsi uudet luottamustoimiset ja uudistaa hallintorakennettaan14.2.2026 16:41:46 EET | Tiedote
Erton edustajisto teki järjestäytymiskokouksessa 14.2.2026 henkilövalintoja toimikaudelle 2026–2029 ja muutti liiton hallintorakennetta puheenjohtajamallista toiminnanjohtajamalliin. Erton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Halava Erityistoimihenkilöt ET ry:stä, toiminnanjohtajana aloittaa Teemu Miettinen. Juri Aaltosen 15 vuotta kestänyt kausi Erton johdossa päättyi.
