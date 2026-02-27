Erto ja Hali: Lisäleikkauksista sote-järjestöjen avustuksiin on pidättäydyttävä

STEA:n tukia on vuoden 2024 avustustasosta jo nyt leikattu 140 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 jaettava avustussumma jää noin 274 miljoonaan euroon, mikä on noin 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Leikkaukset ovat aiheuttaneet merkittäviä vahinkoja





Hallituksen aiemmat päätökset ovat jo aiheuttaneet alalla laajoja ja vakavia vahinkoja, vaikka kaikkia jo päätettyjä leikkauksia ei ole vielä pantu käytäntöön. Useiden sote-järjestöjen toiminta on jouduttu lopettamaan kokonaan. Monissa jäljelle jääneissä järjestöissä on jouduttu tekemään merkittäviä säästötoimia, muun muassa irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia, työajan pidennyksiä, palkankorotuksista luopumisia ja työterveydenhuollon supistuksia.

STEA‑avustuksilla rahoitettu järjestötyö on tuloksellista ja kustannustehokasta. Työ perustuu laajasti vapaaehtoistoimintaan, jota ammattilaiset ohjaavat. Esimerkiksi vuonna 2024 sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksella mahdollistettiin noin 5 500 henkilötyövuoden työpanos, jonka avulla järjestöt pystyivät organisoimaan yli 230 000 ihmisen osallistumisen vapaaehtoistyöhön. Ilman riittävää rahoituspohjaa vapaaehtoistyö ei voi jatkua nykyisessä laajuudessaan, ja järjestöjen tuottama merkittävä yhteiskunnallinen lisäarvo vaarantuu.





”Hallitus ei piittaa ihmisten pärjäämisestä, jos se leikkaa vielä lisää. Järjestöjen ammattilaiset ja asiantuntijat ja vapaaehtoiset auttavat vuosittain satojatuhansia apua tarvitsevia”, toteaa Erton toiminnanjohtaja Teemu Miettinen.





Leikkausten sijaan turhan byrokratian purkamista ja paremmat edellytykset varainhankintaan





Erto ja Hali korostavat, että järjestöjen rahoituksen nopea ja ennakoimaton leikkaaminen voi lisätä raskaiden ja kalliiden sote-palvelujen tarvetta ja sitä kautta hyvinvointialueiden kustannuksia merkittävästi.

”Odotamme hallitukselta ennakoitavuutta, vuoropuhelua ja kokonaisarviota järjestöjen roolista suomalaisessa sosiaalipalvelujärjestelmässä. Lisäksi olisi tärkeää, että järjestöihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa kevennetään ja niiden oman varainhankinnan mahdollisuuksia helpotettaisiin lahjoitusten verovähennyskelpoisuudella ”, korostaa Halin edunvalvontajohtaja Hanna-Maija Kause.





