SDP:n Aki Lindén: Hallitus hakee säästöt vanhuksilta – hoivan ja kotihoidon maksuja korotetaan
17.4.2026 15:37:26 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus tavoittelee sosiaalihuollon uudistuksella 55 miljoonan euron säästöjä jo ensi vuonna ja noin 100 miljoonan euron säästöjä vuonna 2028. Säästöjä haetaan korottamalla asiakasmaksuja palveluissa, joita käyttävät erityisesti ikääntyneet ja paljon palveluja tarvitsevat.
SDP:n kansanedustajan Aki Lindén mukaan linja kohdistuu käytännössä heikoimmassa asemassa oleviin.
”Hallitus hakee säästöjä palveluista, joita ympärivuorokautisessa hoivassa olevat ja kotihoitoa saavat vanhukset tarvitsevat arjessaan. Tällaisia ikääntyneitä on jopa 100 000 henkilöä. Maksut ovat jo nyt korkeat ja tuloihin sidotut. Ympärivuorokautisessa hoivassa ikääntynyt maksaa 85 % nettotuloistaan. Tällaiseen hauraaseen ryhmään kohdistuvat maksujen korotukset ovat epäinhimillisiä,” Lindén sanoo.
Esityksessä asiakasmaksut nousevat muun muassa kotihoidossa, palveluasumisessa ja laitoshoidossa.
Aki Lindén
Kansanedustaja
Puh:050 439 5553
