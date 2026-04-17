Jatke Pirkanmaa Oy on valittu Tays Keskussairaalan Hoitajantien pysäköintitalon urakoitsijaksi
17.4.2026 15:50:15 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Jatke Pirkanmaa Oy sai korkeimmat pisteet sekä tarjouskilpailun laatuosioista että hintaosiosta. Hankkeen urakkamuotona on kokonaisvastuurakentaminen (KVR-urakka). Rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo kesäkuussa.
Hyväksytyn tarjouksen jätti yhteensä seitsemän urakoitsijaa. Jatke Pirkanmaan tarjous oli edullisin. Rakennus toteutetaan hyvinvointialueen oman taseen investointina ja sen kustannusarvio on noin 18 miljoonaa euroa.
Hoitajantien pysäköintitalosta tulee viisikerroksinen lämmittämätön rakennus, joka sijoittuu nykyisen henkilöstön käytössä olevan Hoitajankadun pysäköintialueen alueelle. Rakennus on tavoitteena ottaa käyttöön keväällä 2027. Pysäköintitalon katolle tehdään varaus aurinkopaneeleille ja ulkoseinustoille rakennetaan neljä sähköauton latauspaikkaa, joita pysäköintialueella ei tällä hetkellä ole lainkaan.
Hoitajantien pysäköintitaloon tulee noin 800 sisäpaikkaa ja rakennuksen ulkopuolelle jää vielä 200 ulkopaikkaa. Pysäköintipaikat on tarkoitettu Tays Keskussairaalan alueella työskentelevän Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön.
– Hoitajantien pysäköintitalo on välttämätön hanke, jolla myös varmistetaan henkilöstön pysäköintipaikkojen riittävyys Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamisen aikana, hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää kertoo.
Rakentamisen ajaksi suurin osa Hoitajankadun pysäköintialueen nykyisistä pysäköijistä siirretään väistöpysäköintipaikoille. Alueelle jää rakentamisen ajaksi noin sata työmaasta erilleen rajattavaa autopaikkaa. Väistöpysäköintipaikoille siirtyminen tapahtuu toukokuun loppuun mennessä, ja siihen liittyvistä järjestelyistä ollaan pysäköijiin henkilökohtaisesti yhteydessä.
Kun Hoitajantien pysäköintitalo valmistuu, voidaan alueen toisen uuden pysäköintilaitoksen rakentaminen aloittaa. Nykyisen Riviparkin päälle rakennettavaan niin sanottuun P-rakennukseen yhdistyy myös logistiikan tiloja sekä sairaala-apteekin puhdastilat. Ulkopysäköinnistä rakenteelliseen pysäköintiin siirtyminen auttaa varmistamaan alueen pysäköintipaikkojen riittävyyden tulevaisuudessakin.
Yhteyshenkilöt
Tanhuanpää Veli-PekkaHankejohtajaPuh:044 4735 336veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
