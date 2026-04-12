Miesten Futsal-Liigan finaalit käynnistyvät lauantaina

17.4.2026 16:00:11 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Miesten Futsal-Liigan kauden huipennus on käsillä, kun finaalisarja käynnistyy lauantaina 18. huhtikuuta. Finaaleissa vastakkain asettuvat Mad Max ja Akaa Futsal eli mestaruus ratkotaan paikallisvastustajien kesken. Mestaruus ratkeaa paras viidestä -järjestelmällä pelattavassa finaalisarjassa. 

Runkosarjassa toiseksi sijoittunut Mad Max eteni finaaleihin vakuuttavalla tavalla kaatamalla välierissä Tornion Palloveikot suoraan kolmessa ottelussa, ja näin valkeakoskelaiset lähtevät finaaleihin kotiedun turvin.

Runkosarjan neljänneksi sijoittunut Akaa Futsal puolestaan ratkaisi finaalipaikkansa viidennessä välieräottelussa FC Kemiä vastaan.

Finaalisarjan ensimmäinen ottelu pelataan lauantaina 18.4. klo 14.00 Apian liikuntahallissa Valkeakoskella. Samana iltana klo 19.00 pelataan pronssiottelu, jossa kohtaavat FC Kemi ja Tornion Palloveikot Kemi Areenalla.

Naisten Futsal-Liigassa käydään parhaillaan välierävaihetta. Ottelusarjat ratkaistaan niin ikään paras viidestä -järjestelmällä. PU-62 johtaa HIFK FS:ää otteluvoitoin 2–0, ja Ilves FS on vastaavasti 2–0-johdossa RaiFu:a vastaan.

Kaikki Miesten ja Naisten Futsal-Liigojen ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä osoitteessa futsalliiga.tv.

Otteluohjelmat:
Miesten Futsal-Liiga
Naisten Futsal-Liiga

Miesten Futsal-Liigan finaalisarja käynnistyy lauantaina 18.4.2026
