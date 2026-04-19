Yrittäjägallup: Suuret yritykset pidentäneet maksuaikoja – lainvastaiset käytännöt yleistyneet
20.4.2026 08:31:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Lähes kolmannes pk-yrityksistä ilmoittaa, että sopimuskumppanit ovat pidentäneet maksuaikoja. - Maan tapa on, että suuryritys yksipuolisesti ilmoittaa pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin. Pk-yritykset ovat ahtaalla ja hallituksen on osoitettava maksuehtolain valvontaan resursseja kehysriihessä, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.
Yritykset kertovat, että 29 prosenttia sopimuskumppaneista ja asiakasyrityksistä on pidentänyt maksuaikoja viimeisen kahden vuoden aikana. Maksuaikojaan ovat useimmin pidentäneet suuret yksityiset yritykset, 64 prosenttia. Pienten yritysten osuus on 45 prosenttia.
Kun maksuajat ovat 31–90 päivää, yli 70 prosentissa tapauksista maksuaikoja on pidentänyt nimenomaan suuri yritys.
- Erityisesti isot firmat pitävät pieniä pankkeinaan, Toivonen sanoo.
Pk-yritykset raportoivat, että myös valtion- ja kuntayhtiöissä maksuaikoja pidennetään.
- Olisi tärkeää, että valtionyhtiöt ja kuntayhtiöt laittavat esimerkillisesti laskut maksuun ajallaan, eivätkä pidä pienyrittäjiä pinteessä.
- Pienten yritysten kohdalla maksuaikojen pidentämisessä on osaksi kyse kierteestä. Jos ne eivät saa rahojaan ajoissa, ne eivät kykene maksamaan omia laskujaan ajallaan.
Lainvastaiset yli 30 päivän maksuajat yleistyneet
Lain mukaan yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on erikseen sovittu. Gallupin mukaan 65 prosentissa tapauksista näin ei ole tehty eli on toimittu lainvastaisesti. Luku on koko mittaushistorian korkein.
Yli 30 päivän maksuajoista sopiminen on vähentynyt vuodessa – lakia rikotaan siis yhä useammin. Parhaiten pitkistä maksuajoista sovitaan teollisuudessa, alkutuotannossa ja kaupassa. Heikoimmin sopiminen toteutuu asiantuntijapalveluissa ja muissa palvelualoissa sekä rakentamisessa.
Niiden yritysten vastaukset, jotka raportoivat maksuaikojen pidentyneen suurten tai pienten yritysten toimesta, osoittavat, että ilman erillistä sopimista maksuaikojaan pidentäneitä yrityksiä olisi yhtä paljon suur- ja pienyritysten joukossa (60 % kummassakin).
Pitkät maksuajat ajavat yrityksiä konkurssiin
Teollisuuden pk-yrityksistä lähes puolet (49 %) kertoo maksuaikojen pidentymisen aiheuttaneen taloudellista haittaa.
Haitat kasvavat jyrkästi maksuajan pidentyessä, sillä yli 30 päivän maksuajoissa haittaa kokee lähes 70 prosenttia yrityksistä ja 90 päivän ja sitä pidemmissä maksuajoissa haittaa kokee jopa 82 prosenttia.
– On arvioitu, että jopa neljännes konkursseista johtuu siitä, ettei yritys saa rahojaan ajallaan. Konkurssiluvut ovat olleet ennätyskorkeita, ja arvioimme määrän pysyvän korkealla ainakin tämän vuoden. Siksi on tärkeää, että lain rikkominen ja siitä yrittäjille aiheutuvat haitat loppuvat, Toivonen sanoo.
Ratkaisu olisi viranomaisvalvonta
Suomen Yrittäjät esittää, että maksuehtolain noudattamista varten tulee perustaa valvova viranomainen. Myös yli puolet pk-yrityksistä kannattaa valvontaa.
Kannatus on erityisen vahvaa rakentamisessa (66 %), teollisuudessa (59 %) ja kymmenen tai useamman henkilön pk-yrityksissä (61 %).
Yrittäjät vaativat, että hallitus ryhtyy kehysriihessä toimiin pienyrittäjien aseman parantamiseksi. Moni pienyrittäjä on ahtaalla, ja tilanne on akuutti.
– Yleinen trendi on, että maksuaikoja pidennetään: osa lain mukaisesti ja osa lain vastaisesti. Myös lyhyemmät viivästykset voivat aiheuttaa yrityksille ongelmia, koska palkat, verot ja muut kulut juoksevat, Toivonen sanoo.
FAKTA
• Laskujen maksuaikojen pidentäminen koskee lähes 180 000 pk-yritystä alkutuotanto mukaan lukien.
• Eniten taloudellista haittaa maksuaikojen pidennyksistä on aiheutunut teollisuudelle (49 % vastaajista).
• Yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on yhdessä sovittu.
• 65 % yrityksistä, joiden maksuaikoja on pidennetty yli 30 päivää, maksuajoista ole sovittu lain edellyttämällä tavalla.
• Päätoimialoista asiantuntijapalveluista, muilta palvelualoilta ja rakentamisessa raportoidaan eniten, että sopimuskumppani ei noudata maksuehtolakia.
Näin kysyttiin:
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin lisää tästä.
Tiina Toivonenlainsäädäntöasioiden päällikköPuh:041 528 5679tiina.toivonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
