Kaikki tai ei mitään -pelistä täysosuma Imatralle

Imatran K-Citymarketissa pelinsä tehnyt asiakas oli pelannut yhden euron rivipanoksella. Rivissä ei ollut yhtään numeroa oikein, joten sillä voittaa pelin päävoiton. Kyseessä on kuluvan vuoden neljäs 125 000 euron päävoitto Kaikki tai ei mitään -pelistä.

Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta 16.4. 125 000,00 € Imatra 10.3. 125 000,00 € Kouvola 12.2. 125 000,00 € Espoo 23.1. 125 000,00 € Ilomantsi

Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin ensimmäisen kerran perjantaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2017. Onnella ja epäonnella leikittelevän pelin voittorivi arvotaan päivittäin.