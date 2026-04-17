Kaikki tai ei mitään -pelistä täysosuma Imatralle
17.4.2026 16:24:33 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Imatralla rivinsä tehnyt pelaaja onnistui saamaan Kaikki tai ei mitään -pelin torstain arvonnassa kaikki 12 arvottua numeroa väärin ja voitti 125 000 euroa.
Imatran K-Citymarketissa pelinsä tehnyt asiakas oli pelannut yhden euron rivipanoksella. Rivissä ei ollut yhtään numeroa oikein, joten sillä voittaa pelin päävoiton. Kyseessä on kuluvan vuoden neljäs 125 000 euron päävoitto Kaikki tai ei mitään -pelistä.
|Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|16.4.
|125 000,00 €
|Imatra
|10.3.
|125 000,00 €
|Kouvola
|12.2.
|125 000,00 €
|Espoo
|23.1.
|125 000,00 €
|Ilomantsi
Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin ensimmäisen kerran perjantaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2017. Onnella ja epäonnella leikittelevän pelin voittorivi arvotaan päivittäin.
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
