Kaikki tai ei mitään -pelistä täysosuma Imatralle

17.4.2026 16:24:33 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Imatralla rivinsä tehnyt pelaaja onnistui saamaan Kaikki tai ei mitään -pelin torstain arvonnassa kaikki 12 arvottua numeroa väärin ja voitti 125 000 euroa.

Kaikki tai ei mitään -pelissä voi voittaa päävoiton arvaamalla kaikki 12 arvottavaa numeroa oikein tai väärin. Veikkaus / Mari Lehtisalo

Imatran K-Citymarketissa pelinsä tehnyt asiakas oli pelannut yhden euron rivipanoksella. Rivissä ei ollut yhtään numeroa oikein, joten sillä voittaa pelin päävoiton. Kyseessä on kuluvan vuoden neljäs 125 000 euron päävoitto Kaikki tai ei mitään -pelistä.

Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
16.4. 125 000,00 €  Imatra
10.3. 125 000,00 €  Kouvola
12.2. 125 000,00 €  Espoo
23.1. 125 000,00 €  Ilomantsi

Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin ensimmäisen kerran perjantaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2017. Onnella ja epäonnella leikittelevän pelin voittorivi arvotaan päivittäin.

