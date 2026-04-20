Restonomiliitto: Hospitality-ala tarvitsee kasvun edellytyksiä, ei uusia rasitteita

”Suomessa ruoka, juoma, majoitus ja tapahtumat ovat jo nyt monille niin kalliita, että kulutus siirtyy ravintoloista ja hotelleista koteihin tai kokonaan ulkomaille. Tämä ei vahvista julkista taloutta, vaan heikentää työllisyyttä, syö yritysten kannattavuutta ja pysäyttää investointeja alalla, joka on jo pitkään kantanut kustannusten nousun ja heikon kysynnän taakkaa”, sanoo Restonomiliiton toiminnanjohtaja Joel Kettula.

Verotuksen kiristäminen tilanteessa, jossa kotimainen kysyntä on jo paineessa, on lyhytnäköistä politiikkaa. Kun ravintola- ja tapahtumakulutus vähenee, seuraukset näkyvät suoraan työpaikoissa, kaupunkikeskustojen elinvoimassa, matkailussa ja koko palvelutaloudessa.

”Emme pyydä erityiskohtelua, vaan järkevää politiikkaa. Kehysriihessä on tehtävä ratkaisuja, jotka vahvistavat kulutusta, työllisyyttä ja kotimaista yrittäjyyttä. Päätöksiä, jotka tekevät suomalaisesta palvelukuluttamisesta entistä vaikeampaa, Suomi ei nyt tarvitse”, vaatii Restonomiliiton puheenjohtaja Waltteri Jarva.

