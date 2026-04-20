Restonomiliitto: Hospitality-ala tarvitsee kasvun edellytyksiä, ei uusia rasitteita
20.4.2026 08:29:00 EEST | Akavan Erityisalat | Tiedote
Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys Sure – Suomen Restonomiliitto vaatii, että hallitus näkee kehysriihessä matkailu- ja ravintola-alan kuluerän sijaan kasvun, työllisyyden ja elinvoiman moottorina. Ala luo työpaikkoja, verotuloja ja alueellista veto- ja pitovoimaa kaikkialla Suomessa. Sitä ei saa heikentää veronkiristyksillä tai leikkauksilla, jotka nostavat hintoja ja siirtävät kulutusta pois kotimaisista palveluista.
”Suomessa ruoka, juoma, majoitus ja tapahtumat ovat jo nyt monille niin kalliita, että kulutus siirtyy ravintoloista ja hotelleista koteihin tai kokonaan ulkomaille. Tämä ei vahvista julkista taloutta, vaan heikentää työllisyyttä, syö yritysten kannattavuutta ja pysäyttää investointeja alalla, joka on jo pitkään kantanut kustannusten nousun ja heikon kysynnän taakkaa”, sanoo Restonomiliiton toiminnanjohtaja Joel Kettula.
Verotuksen kiristäminen tilanteessa, jossa kotimainen kysyntä on jo paineessa, on lyhytnäköistä politiikkaa. Kun ravintola- ja tapahtumakulutus vähenee, seuraukset näkyvät suoraan työpaikoissa, kaupunkikeskustojen elinvoimassa, matkailussa ja koko palvelutaloudessa.
”Emme pyydä erityiskohtelua, vaan järkevää politiikkaa. Kehysriihessä on tehtävä ratkaisuja, jotka vahvistavat kulutusta, työllisyyttä ja kotimaista yrittäjyyttä. Päätöksiä, jotka tekevät suomalaisesta palvelukuluttamisesta entistä vaikeampaa, Suomi ei nyt tarvitse”, vaatii Restonomiliiton puheenjohtaja Waltteri Jarva.
Lisätietoja:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582
Joel Kettula, Sure - Suomen RestonomiliittoToiminnanjohtajaPuh:045 633 7843joel.kettula@sure.fi
Waltteri Jarva, Sure - Suomen RestonomiliittoPuheenjohtajaPuh:0400 426 854waltteri.jarva@sure.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme