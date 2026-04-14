Liken uusi kustannusohjelma on julkaistu

Kaunokirjat

Rosa Liksomin Talo on kertomus eräästä syyskuusta vuonna 1944, talosta väylän varrella ja vaaran juurella, sen paikasta tässä maailmankaikkeudessa, talon asukkaista, sadonkorjuusta, päivien kierrosta, vanhasta taikinajuuresta ja uudesta rengistä ja rauhansopimuksesta sekä rauhattomasta kertojastaan, nuoresta Aalesta. Talo päättyy siihen, mistä Rosa Liksomin edellinen romaani, Väylä, alkaa.

Asko Sahlbergin Antonius vie lukijan Rooman tasavallan iltaruskon aikaan. Ajaton, kuulas tarina ylpeydestä ja vallasta herättää henkiin antiikin maailman. Marcus Antonius löytää itsensä Rooman valtakunnan sisällissodan partaalta ja joutuu kohtaamaan menneisyytensä ja tekonsa. Roomalaisesta ikonista ja valloittajasta, Julius Caesarin lähimmästä miehestä ja jumalattareksi nimetyn Kleopatran rakastetusta on tullut senaatin silmissä tasavallan vihollinen. Antonius jatkaa Sahlbergin itsenäisten romaanien Antiikki‑sarjaa.

Tommi Liimatan Verta valkokankaalla kertoo Arnosta ja Armista, jotka ovat myymässä asuntoaan, kun kylpyhuoneremontti riistäytyy käsistä ja pariskunnan välinen tasapaino horjuu. Pian tapahtumat alkavat kietoutua toisaalla järjestettävään kauhuelokuvafestivaaliin. Verta valkokankaalla on Tommi Liimatan 11. romaani, joka rakentuu kiehtovasti toisiaan sivuavista kohtaloista ja etenee kohti yllättävää ja levollisuutta rikkovaa kokonaisuutta.

Jännitystä kesään ja syksyyn tuovat Liken suomennetun kaunokirjallisuuden tähdet. Karin Slaughterin Särkyneet enkelit -romaanissa jokaisella teinitytöllä on salaisuuksia – joillakin jopa tappavia. BookTok-sensaatio Jeneva Rosen romaanissa Täydellinen avioero onnellinen avioliitto ei sujukaan aivan suunnitelmien mukaan, ja riitaisa avioerosotku käynnistää painajaismaisen kissa ja hiiri -leikin. Alastair Reynoldsin Jäälinnun lento tarjoilee Sukupolva‑alukseen sijoittuvan murhamysteerin, jossa noir‑dekkari kohtaa avaruusoopperan. Ylistetyn kauhukirjailijan Thomas Olde Heuveltin Marraskuussa muukalainen saapuu erityisen onnelliseen kylään keräämään vanhoja velkoja, kuten jo yli sadan vuoden ajan. Kyläläisten on annettava uhri, jotta onni voi jatkua. Tänä vuonna perinne saa kuitenkin tuhoisan käänteen. Suursuosioon nousseen Teddyn kirjoittajan Jason Rekulakin uutuusromaanissa Katso mitä kissa toi tullessaan sarjakuvapiirtäjä Penny ottaa hoitoonsa oudon kissan. Pian painajaiset, piirrokset ja todellisuus alkavat muuttua... Mattias Edvardssonin Postikortti murhaajalta postilaatikkoon Söderslättissä pudotetaan postikortti. Kortissa on kuva kirkosta, ja siihen on kirjoitettu vastaanottajan kuolinpäivämäärä, elinaikaa on vain tunteja. Vuosia myöhemmin tapaukset alkavat toistua. S. T. Abbyn dark romance -hittitrillerisarja Mindf*ck saadaan nyt Suomeen! Sarjamurhaaja Lana Myers ja FBI‑agentti Logan Bennett ajautuvat hengenvaaralliseen suhteeseen, jossa rakkaus ja väkivalta kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Navessa Allenin Koukussa jatkaa tulikuuman tuhmaa Into Darkness -sarjaa. Nico ”Junior” Trocci seuraa nuoruudenrakkauttaan pakkomielteisesti verkossa, kunnes etäältä seuraaminen ei lopulta enää riitä.

Musakirjat

Timo Kalevi Forssin Joutsenlaulu kertoo Yö-yhtyeen Jussi Hakulisen (1964–2022) koko tarinan. Hakulisen kirjoittamat klassikot, kuten Joutsenlaulu ja Rakkaus on lumivalkoinen tuntee koko Suomen kansa, mutta niiden tekijä on tähän saakka jäänyt vähemmälle huomiolle. Kaivattu elämäkerta kertoo lahjakkaasta lauluntekijästä, joka eli risaisen elämän.

Janne Flinkkilän Kotiteollisuus – Rakkautta ja raakaa ajoa nostaa esiin lappeenrantalaisen Kotiteollisuuden toisen puolen. Tähän saakka Kotiteollisuus on tunnettu julkisuudessa humoristisena, rujona ja raavaana ikiliikkujana, mutta nyt asioista puhutaan tosissaan. Esiin nousee jotain herkkää, jopa hellyttävää.

Tero Karjalaisen Zero Nine matkaa kauas pohjoiseen ja vuoteen 1978. Kuusamolainen Zero Nine oli suomalaisen heavyn ykkösyhtye ja suurin vientitoivo lähes koko 1980-luvun. Tiiviin kaveriporukan hulvaton tarina vie menneen ajan Suomeen, jossa kuljetaan loppuun ajetuilla linja-autoilla, usein pipot päässä ja toppahousuissa. Menestys vaati kovaa työtä, satojatuhansia maantiekilometrejä ja kuusi keikkabussia, mutta jatkuu edelleen!

Tommi Niemen Räjäyttäjän päiväkirjat on päräyttävä muistelmateos pyrotekniikasta ja näyttävien konserttishow’iden kulisseista. Niemi on työskennellyt maailmanluokan artistien kuten Rammsteinin, Iron Maidenin ja Paul McCartneyn kanssa sekä toteuttanut Lordille Euroviisu-voiton tuoneen tv-show’n upeat ja massiiviset tulirätinät. Tästä kirjasta ei hulvattomia, kiperiä ja erittäin vaarallisia tilanteita puutu!

Alice Cooper – Paholaisen riivaama -muistelmissa kauhurockin isä Alice Cooper käy keskustelua itsensä kanssa ja kartoittaa jo 60-luvulla käynnistyneen uransa villeimmät vuodet, syvimmät notkahdukset ja ilmiömäisen nousun takaisin huipulle.

Tieto & hyvinvointi

Bea Uusman Valkosaari on August-palkitun kirjailijan upeasti kuvitettu ja trillerimäisellä intensiteetillä etenevä jatko-osa jättimäiseksi tapaukseksi nousseelle tietokirjalle Naparetki – Minun rakkaustarinani.

Marjaana Herlevin ja Leena Ståhlbergin Tunnista motiivisi – Energiaa elämään, viisautta valintoihin kannustaa omannäköiseen elämään. Suomen johtavien motivaatiovalmentajien kirja opastaa rakentamaan motivaatiokartan, joka auttaa navigoimaan elämän pienissä ja isoissa risteyskohdissa ja mahdollistaa keskittymään olennaiseen ilman turhaa stressiä.

Jenni Kivikosken ja Meri Mortin Tunteiden tarot on intuitiivinen tarotpakka, joka johdattaa lempeästi kohti syvempiä oivalluksia. Tunnetyöskentelyä tukevat kortit toimivat sisäisen maailman peilinä, ja inspiroiva tulkintakirja avaa korttien symboliikkaa.

Sarjakuvat

Sami Makkosen ja Lauri Ainalan Verikyyhky on Savonlinnaan vuoteen 1992 sijoittuva, häikäisevä sarjakuvaromaani. Syksyisillä kaduilla liikkuu varjo, joka saalistaa alueen vähäosaisia. Viranomaisia kodittomien alkoholistien kohtalo ei juuri liikuta. Nuori Jani ystävineen törmää öisiin hirmutekoihin ja saa kauhukseen huomata, että yliluonnolliselta vaikuttavat tapahtumat liittyvät myös hänen omaan menneisyyteensä. Upeasti kuvitettu Verikyyhky esittelee karmaisevan, perin juurin omaperäisen vision vampyrologiasta. Savonlinnalainen tekijäkaksikko tuntee kotikaupunkinsa historian synkkiä yksityiskohtia myöten. Teosta täydentää QR‑koodien kautta avautuva äänimaailma.

Jarkko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen Kamala luonto – Sunnuntaista parhain esittelee kokoelman vuosien 2011–2020 sunnuntaisarjakuvista. Metsän eläimet pohtivat elämää, kuolemaa ja tunteita mustan huumorin ja filosofisten keskustelujen sävyttämänä.

Pertti Jarlan Fingerporin koko kuva 14 – Mummo muusissa täyteläinen huumorisetti jatkuu.

