EVA: Joka toinen keventäisi veroja, jotta osaajat ja omistajat pysyisivät Suomessa

20.4.2026 06:01:00 EEST | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote

Puolet suomalaisista katsoo, että verotusta pitäisi alentaa, etteivät osaajat ja omistajat muuttaisi pois Suomesta, selviää kevään 2026 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomalaiset pitävät tärkeänä, ettei liian ankara verotus karkota osaajia ja omistajia maasta. Puolet (50 %) katsoo, että verotusta pitäisi alentaa, etteivät osaajat ja omistajat muuttaisi pois Suomesta. Joka neljäs (27 %) on väitteestä eri mieltä ja lähes yhtä moni (23 %) ei ota asiaan kantaa.

”Perheomistajilla, pääomasijoittajilla ja bisnesenkeleillä on merkittävä vaikutus yritysten kasvuun ja työllistämiseen. Suomen pitovoiman kannalta on tärkeää, ettei osaamisen ja omistamisen verotus olisi kilpailijamaita kireämpää. Vaikka julkisen talouden tilanne on tiukka, kasvun edellytyksiä ei kannata verottaa pois", linjaa analyysin kirjoittaja, EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Selvä enemmistö (60 %) suomalaisista katsoo, että omistajuutta pitäisi arvostaa nykyistä enemmän, sillä ilman omistajia ei olisi yritysten tarjoamia työpaikkoja. Omistajuuden arvostusta pitää tällä hetkellä riittävänä tai jopa liiallisena vain harva (12 %). Runsas neljäsosa (27 %) suomalaisista ei ota asiaan kantaa.

Omistuksen keskittymisestä on huolissaan puolet (52 %). Huoli on jonkin verran vähentynyt 2000-luvun aikana.

Kansankapitalismi kiinnostaa

Kaksi kolmesta (65 %) suomalaisesta ajattelee, että vaikka osake- ja muussa sijoittamisessa on omat riskinsä, se tarjoaa erinomaisen keinon lisätä niin yksityisten kansalaisten kuin koko kansantaloutemmekin vaurautta. Toista mieltä on vain kahdeksan prosenttia suomalaisista, ja 27 prosenttia jättää ottamatta kantaa kysymykseen.

"Suomalaisten suhtautuminen kansankapitalismiin on muuttunut myönteisemmäksi samalla kuin huoli omistamisen keskittymisestä on hälvennyt. Arvopaperisijoittaminen on Suomessa jo niin arkipäiväistä, että sen edut tunnustetaan laajasti koko kansan keskuudessa", sanoo Kujanpää.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.3.-13.4.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.

