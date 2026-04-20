EVA: Joka toinen keventäisi veroja, jotta osaajat ja omistajat pysyisivät Suomessa
20.4.2026 06:01:00 EEST | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote
Puolet suomalaisista katsoo, että verotusta pitäisi alentaa, etteivät osaajat ja omistajat muuttaisi pois Suomesta, selviää kevään 2026 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Suomalaiset pitävät tärkeänä, ettei liian ankara verotus karkota osaajia ja omistajia maasta. Puolet (50 %) katsoo, että verotusta pitäisi alentaa, etteivät osaajat ja omistajat muuttaisi pois Suomesta. Joka neljäs (27 %) on väitteestä eri mieltä ja lähes yhtä moni (23 %) ei ota asiaan kantaa.
”Perheomistajilla, pääomasijoittajilla ja bisnesenkeleillä on merkittävä vaikutus yritysten kasvuun ja työllistämiseen. Suomen pitovoiman kannalta on tärkeää, ettei osaamisen ja omistamisen verotus olisi kilpailijamaita kireämpää. Vaikka julkisen talouden tilanne on tiukka, kasvun edellytyksiä ei kannata verottaa pois", linjaa analyysin kirjoittaja, EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.
Selvä enemmistö (60 %) suomalaisista katsoo, että omistajuutta pitäisi arvostaa nykyistä enemmän, sillä ilman omistajia ei olisi yritysten tarjoamia työpaikkoja. Omistajuuden arvostusta pitää tällä hetkellä riittävänä tai jopa liiallisena vain harva (12 %). Runsas neljäsosa (27 %) suomalaisista ei ota asiaan kantaa.
Omistuksen keskittymisestä on huolissaan puolet (52 %). Huoli on jonkin verran vähentynyt 2000-luvun aikana.
Kansankapitalismi kiinnostaa
Kaksi kolmesta (65 %) suomalaisesta ajattelee, että vaikka osake- ja muussa sijoittamisessa on omat riskinsä, se tarjoaa erinomaisen keinon lisätä niin yksityisten kansalaisten kuin koko kansantaloutemmekin vaurautta. Toista mieltä on vain kahdeksan prosenttia suomalaisista, ja 27 prosenttia jättää ottamatta kantaa kysymykseen.
"Suomalaisten suhtautuminen kansankapitalismiin on muuttunut myönteisemmäksi samalla kuin huoli omistamisen keskittymisestä on hälvennyt. Arvopaperisijoittaminen on Suomessa jo niin arkipäiväistä, että sen edut tunnustetaan laajasti koko kansan keskuudessa", sanoo Kujanpää.
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.3.-13.4.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
EVA: Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen vaatii 13 miljardin sopeutukset – eläkkeet ja keskiluokan etuisuudet leikkuriin17.4.2026 06:01:00 EEST | Tiedote
Seuraavan hallituksen kannattaa tavoitella yhteensä 13 miljardin euron julkisen talouden sopeutuksia, arvioi EVA Fellow, konsultti Jussi Pyykkönen tuoreessa EVA Analyysissä Keskiluokan lompakko – Näin 13 miljardin sopeutus tehdään.
EVA: Suomalaiset haluavat enemmän yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian kanssa7.4.2026 06:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset toivovat ulkopolitiikalta aiempaa vahvempaa painotusta yhteistyöhön Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Samalla ihmisoikeuksiin, ympäristökysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön liittyvät painotustoiveet ovat pitkällä aikavälillä heikentyneet, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Niukasti toimeentulevat pitävät verotusta muita useammin liian ankarana27.3.2026 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaisten enemmistö pitää verotusta kaiken kaikkiaan liian ankarana, mutta kriittisimmin verotuksen tasoon suhtautuvat ne, jotka pärjäävät vain käyttämällä tulojaan harkiten tai joilla on vaikeuksia tulla toimeen, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomen työllisyysongelma uhkaa kehittyä syrjäytymisongelmaksi17.3.2026 06:01:00 EET | Tiedote
Suomen työmarkkinoilla vain 23 prosentilla työttömistä on edellytykset työllistyä nopeasti. Ongelma kasautuu erityisesti nuoriin ja lähiöihin. Samalla myös valkokaulustyöttömyys on kasvussa, käy ilmi EVAn tuoreesta työttömyyttä koskevasta tilastoanalyysistä.
