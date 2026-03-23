SDP:n aluepomot jyrähtävät: Orpon hallitus rankaisee hyvää työtä tehneitä hyvinvointialueita
18.4.2026 13:11:08 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote
SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmän johto kritisoi vahvasti Orpon hallituksen esitystä hyvinvointialueiden rahoituslain uusimiseksi. Rahoituslaki on aiheuttamassa yli 70 miljoonan euron lisäleikkaukset talouttaan hyvin hoitaneelle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Hallitus on viemässä eduskuntaan lakiesitystä, joka leikkaa rajusti hyvinvointialueiden rahoitusta. Käytännössä suurimmat leikkaukset sysätään niille hyvinvointialueille, joissa lapsia syntyy ja väestö kasvaa. Yksi pahimmin kärsivistä alueista on Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialue, jossa syntyvyys Espoossa on korkea ja samanaikaisesti olemme nopeimmin ikääntyvä hyvinvointialue. Rahoitusmalli ei tunnista lasten tarpeista johtuvaa palvelutarvetta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Lakiesitys näyttää leikkaavan eniten heiltä, jotka ovat onnistuneet tasapainottamaan talouttaan. Hallituksen alkuperäisessä lakiesityksessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuotuinen pysyvä rahoitusleikkaus olisi ollut 54 miljoonaa euroa. Nyt eduskunnalle annetussa esityksessä rahoitusleikkaus on noussut peräti 70 miljoonaan euroon. Samalla joillakin alueilla rahoitusleikkaus on pienentynyt.
Hallitus perustelee leikkauksia sillä, että ne kohdistuvat alueille, joilla on “taloudellista kantokykyä”. Todellisuudessa Länsi‑Uusimaa on tehnyt mittavia ja kivuliaita sopeutuksia. Olemme karsineet, yhdistäneet ja tehostaneet. Hallitus antaa viestin: vastuullinen taloudenpito ei kannata, koska se johtaa vain uusiin leikkauksiin.
Leikkaukset osuvat myös HUSiin, jonka rahoitus tulee suoraan hyvinvointialueilta. Jos Uudenmaata leikataan näin rajusti, HUSille syntyy jopa kymmenien miljoonien eurojen lisäsopeutustarve. Tämä näkyy väistämättä erikoissairaanhoidossa ja hoitoon pääsyssä jokaisen uusimaalaisen arjessa.
Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialue ansaitsee oikeudenmukaisen rahoituksen, ei lisää leikkauksia. Toivottavasti Uudenmaan hallituspuolueen kansanedustajat eivät hyväksy esitystä, alueen edunvalvonnassa ovat ainakin epäonnistuneet. Talouttaan hyvin hoitaneita ja valmiiksi alirahoitettuja alueita ei saa käyttää valtion säästöautomaatteina.
Eeva HiilaLänsi-Uudenmaan SD-valtuustoryhmäPuh:045-3290485eeva.hiila@lh.luvn.fi
