Kaikkonen: Hallituksen kaavailemat vanhustenhoivan lisäleikkaukset ovat väärä tie

Hallituksen esitys kasvattaisi muun muassa ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon asiakasmaksuja sekä vähentäisi henkilökuntaa.

– On huolestuttavaa, että samaan aikaan kun moni vanhus jo nyt kokee, ettei rahat riitä, hallitus esittää juuri heille lisälaskua. Tämä ei ole oikeudenmukaista, sanoo Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.



Kaikkonen vaatii hallitusta arvioimaan esitystään uudelleen ja etsimään säästöjä muualta kuin vanhusten arjesta.



– Säästöjä tarvitaan, mutta niiden pitää olla viisaita ja oikeudenmukaisia. Vanhusten hoivasta leikkaaminen ja heidän asiakasmaksujensa korottaminen ei täytä kumpaakaan kriteeriä. Myös kuntouttavasta työtoiminnasta leikkaaminen osuu yhteiskunnan heikompiosaisiin.

– Arvokas ja inhimillinen ikääntyminen on jokaisen oikeus. Yhteiskunnan mitta on se, miten se huolehtii heikoimmassa asemassa olevista, sanoo Kaikkonen.

Kaikkonen peräänkuuluttaa uusia ratkaisuja, joilla voidaan turvata laadukas hoiva. Yhtenä vaihtoehtona Kaikkonen esittää perhehoidon osuuden kasvattamista hoivasta ja hoidosta.



– Perhehoito on inhimillinen ja yhteisöllinen tapa järjestää hoivaa. Se tarjoaa ihmisille kodin, turvallisen ympäristön ja yksilöllistä huolenpitoa pienissä yksiköissä, joissa on esimerkiksi muutamia vanhuksia hoidossa. Perhehoidon on oltava aivan keskeinen osa palvelukokonaisuutta kotihoidon, laitoshoidon ja ympärivuorokautisten palveluiden rinnalla. Oikea-aikaisesti tarjottuna se siirtää raskaampien palveluiden tarvetta inhimillisellä tavalla.



Kaikkosen mukaan perhehoitoa tulisi laajentaa nykyisestä käytöstä merkittävästi.



– Meidän pitää siirtää painopistettä kohti ratkaisuja, jotka ovat sekä ihmisläheisiä että taloudellisesti kestäviä. Perhehoito on juuri tällainen malli.