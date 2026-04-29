Hyytäviä uutuusjännitysromaaneja Mirka Lempiäiseltä ja Ralf Henrikssonilta: Olen Alina – tappaja ja Merenkurkun silta
29.4.2026 09:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Lempiäisen esikoisromaanissa Olen Alina – tappaja seurataan kohta 14-vuotiasta Alinaa, jonka kohtaaminen koulukiusaajansa kanssa päättyy kohtalokkain seurauksin. Ralf Henrikssonin 18. teos Merenkurkun silta on Vaasan ja Uumajan välille sijoittuva jännitysromaani, jossa rikoskomisario Marvin Martens pyrkii ratkomaan saaristossa tapahtuneet murhat ja niiden mahdollisen yhteyden Merenkurkun siltaan.
Mirka Lempiäisen jännitysromaani Olen Alina – tappaja on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Alina on kohta neljätoistavuotias, koulukiusattu ja isäpuolensa hyväksikäyttämä. Eräänä iltana Alina tapaa kiusaajansa. Lyhyt tapaaminen eskaloituu ja päättyy kohtalokkain seurauksin. Tästä alkaa tapahtumaketju, joka paljastaa Toivolan maalaiskylästä synkkiä puolia ja salaisuuksia. Paineen alla Alina joutuu tekemään vaikeita päätöksiä. Tarina liikkuu syyllisyyden, oikeuden ja selviytymisen välillä, jossa rikosten uhrien ja tekijöiden raja kyseenalaistetaan koko ajan.
Mirka Tuulikki Lempiäinen (s. 1983) työskentelee tällä hetkellä taiteentekijänä osuuskunta Vuoksen taitajissa. Hän pitää psykologisesta jännityksestä, jopa kauhukirjallisuudesta ja siksi kokee, että nuoret tai lapset päähenkilönä jännityselokuvissa tai kirjallisuudessa on mielenkiintoinen kulma lähestyä tarinaa. Lempiäinen pitää kuitenkin järjellä selitettävästä jännityksestä, mutta ei pieni yliluonnollisuuskaan paha ole.
Nuorena Lempiäinen löysi tunteidensa purkamistavaksi kirjoittamisen, ja sieltä asti kirjoittaminen on kuulunut hänen elämäänsä vaihtelevin määrin.
LEMPIÄINEN, MIRKA : Olen Alina – tappaja
171 sivua
ISBN 9789524172806
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
Ralf Henrikssonin jännitysromaani Merenkurkun silta on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Merenkurkun saaristossa vuosikymmeniä kalastanut Ingvar hakeutuu myrskyä suojaan Valassaarten hylkeenpyyntivajaan ja löytää kuolleen miehen. Poliisien ennättäessä hylkeenpyyntivajalle ruumis on kadonnut, jos koskaan edes oli olemassakaan. Paholaisen voimat eivät jätä Ingvaria rauhaan, vaan hän kohtaa pian toistamiseen kuoleman löytäessään kalastusverkoistaan toisen ruumiin. Samoihin aikoihin ruotsalainen Kvarkens Bro Ab ja suomalainen Merenkurkun silta Oy aloittelevat yhteishanketta sillan rakentamiseksi Vaasan ja Uumajan välille. Ruotsalaisyhtiön hallituksessa ajaudutaan kasvaviin erimielisyyksiin hankkeen edistämisessä, sillä Merenkurkun luonto on aivan ainutlaatuinen.
Helsingissä syntynyt Ralf Henriksson (s. 1957) on vaasalainen kirjailija ja ekonomi. Hän kirjoittaa kirjoja usein myös Pirkanmaalla. Hänen kirjallinen tuotantonsa sisältää useita jännitysromaaneja, eränovellikokoelmia ja lukuisia novelleja eri antologioissa.
HENRIKSSON, RALF : Merenkurkun silta
256 sivua
ISBN 9789524172684
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme