Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

19.4.2026 16:19:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti rakennuspalosta Karstulassa, jossa useampi aitta ja riihi tuhoutuivat. Palo levisi 6,5 hehtaarin alueelle, mutta on rajattu. Omakotitalo vaurioitui asumiskelvottomaksi. Jälkisammutustyöt jatkuvat. Paikalla on yli 15 pelastusyksikköä. Syttymissyystä ei ole tietoa. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.4.2026

Jatkotiedote (Rakennuspalo, keskisuuri, kaihlamäentie, Karstula)

Useampi aitta/ riihi tuhoutunut tulipalossa ja palo levinnyt pellolle sekä maastoon yhteensä noin 6,5 hehtaarin alueelle. Palo on saatu rajattua ja jälkisammutustoimet ovat meneillään ja tulevat kestämään pitkälle iltaan. Paloalueen laidalla ollut omakotitalo kärsi palossa sen verran vahinkoja, ettei säilynyt asumiskelpoisena, mutta vahingot on saatu rajoitettua vain osaan rakennuksesta. Paikalla on reilu 15 pelastusyksikköä Keski-Suomesta, Etelä-pohjanmaalta sekä Keski-Pohjanmaalta. Palon syttymissyystä ei tällä hetkellä ole tietoa. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
