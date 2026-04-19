Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.4.2026 16:19:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti rakennuspalosta Karstulassa, jossa useampi aitta ja riihi tuhoutuivat. Palo levisi 6,5 hehtaarin alueelle, mutta on rajattu. Omakotitalo vaurioitui asumiskelvottomaksi. Jälkisammutustyöt jatkuvat. Paikalla on yli 15 pelastusyksikköä. Syttymissyystä ei ole tietoa.
Jatkotiedote (Rakennuspalo, keskisuuri, kaihlamäentie, Karstula)
Useampi aitta/ riihi tuhoutunut tulipalossa ja palo levinnyt pellolle sekä maastoon yhteensä noin 6,5 hehtaarin alueelle. Palo on saatu rajattua ja jälkisammutustoimet ovat meneillään ja tulevat kestämään pitkälle iltaan. Paloalueen laidalla ollut omakotitalo kärsi palossa sen verran vahinkoja, ettei säilynyt asumiskelpoisena, mutta vahingot on saatu rajoitettua vain osaan rakennuksesta. Paikalla on reilu 15 pelastusyksikköä Keski-Suomesta, Etelä-pohjanmaalta sekä Keski-Pohjanmaalta. Palon syttymissyystä ei tällä hetkellä ole tietoa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 17:13:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti keskisuuresta maastopalosta Uuraisten Kurrikadulla. Heinikkoa paloi noin hehtaarin verran, mutta palo saatiin rajattua ja sammutustyöt ovat meneillään. Ei henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Palon syynä varomaton tulenkäsittely. Paikalla oli seitsemän pelastusyksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 14:38:45 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Karstulan Kaihlamäentiellä syttyneestä keskisuuresta rakennuspalosta. Useita latoja on tuhoutunut, ja palo leviää pellolle ja metsään. Paikalla on 15 pelastusyksikköä eri alueilta. Sammutustoimet jatkuvat, ja seuraava tiedote julkaistaan ennen kello 17.00.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.4.2026 18:54:46 EEST | Tiedote
Keski- Suomen pelastuslaitos muistuttaa avotulen teon olevan kiellettyä maastopalovaroituksen aikaan. Useita maastopaloja syttynyt roskien ja nuotion polton seurauksena.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.4.2026 13:45:21 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Pelastustoiminta päättynyt 14:00 Laukaassa Akselinkadun tulipalon osalta. Pelastuslaitoksen yksiköt poistuneet kohteesta . Suuren palokuorman vuoksi alueelta voi lähipäivien aikana nousta savua mutta tilanteen jälkivartiointivastuu siirretty alueella toimivan yrityksen vastuulle.
Tule ravitsemusvartteihin saamaan vinkkejä parempaan hyvinvointiin17.4.2026 09:59:33 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisella Sydänviikolla 18.–22.5. kaikille avoimia ravitsemusvartteja siitä, kuinka edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä ruokailun keinoin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme