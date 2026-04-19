Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.4.2026

Jatkotiedote (Rakennuspalo, keskisuuri, kaihlamäentie, Karstula)

Useampi aitta/ riihi tuhoutunut tulipalossa ja palo levinnyt pellolle sekä maastoon yhteensä noin 6,5 hehtaarin alueelle. Palo on saatu rajattua ja jälkisammutustoimet ovat meneillään ja tulevat kestämään pitkälle iltaan. Paloalueen laidalla ollut omakotitalo kärsi palossa sen verran vahinkoja, ettei säilynyt asumiskelpoisena, mutta vahingot on saatu rajoitettua vain osaan rakennuksesta. Paikalla on reilu 15 pelastusyksikköä Keski-Suomesta, Etelä-pohjanmaalta sekä Keski-Pohjanmaalta. Palon syttymissyystä ei tällä hetkellä ole tietoa.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta 0500 542 112