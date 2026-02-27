MEKO aluetukku Seinäjoki avaa ovensa – kutsumme median mukaan avajaisiin to 23.4. klo 14–19

Promeister Akatemiasta tulee MEKO Akatemia 8.12.2025 14:02:13 EET | Tiedote

MEKO ottaa vuoden 2026 aikana käyttöön yhtenäisen koulutusbrändin Pohjoismaissa, Puolassa ja Suomessa, kun Promeister Akatemiana tunnettu koulutuspalvelu siirtyy toimimaan nimellä MEKO Akatemia. Muutos koskee ainoastaan brändiä: koulutustoiminta jatkuu markkinoittain kuten ennenkin, mutta yhteinen nimi selkeyttää MEKOn kansainvälistä koulutustarjontaa ja vahvistaa sen näkyvyyttä. – Yhteinen brändi luo entistä selvemmän yhteyden kollegoihimme eri maissa ja tarjoaa paremmat mahdollisuudet jakaa osaamista ja kokemuksia. Tämä näkyy tulevaisuudessa varmasti koulutussisällöissä, teknisessä tuessa ja osaamisen laajemmassa hyödyntämisessä – niin sähköajoneuvojen kuin kehittyvän ajoneuvoteknologian osalta, kuvailee MEKO Finlandin toimitusjohtaja Sanna Reunanen. Promeister Akatemia on kouluttanut suomalaisia autotekniikan ammattilaisia kattavasti aina ammatillisista perusopinnoista sähköajoneuvojen erityiskoulutuksiin. Uudistus tukee MEKOn strategiaa vastata nopeasti kehittyvän ajoneuvotekniikan