MEKO aluetukku Seinäjoki avaa ovensa – kutsumme median mukaan avajaisiin to 23.4. klo 14–19
20.4.2026 10:00:00 EEST | MEKO | Tiedote
MEKO aluetukku Seinäjoki avaa virallisesti ovensa torstaina 23.4.2026. Kutsumme paikallisen ja autoalan median tutustumaan uuteen aluetukkuun, sen palveluihin sekä tapahtumapäivän ohjelmaan. Avajaisissa on esillä alan kiinnostavimmat uutuudet ja ajankohtaiset teemat. Yksi tapahtuman vetonauloista on American Car Show’ssa esillä ollut Asunmaa Motorsportin BMW 318is M50B25 Turbo drifting auto, joka on nähtävillä paikan päällä.
- Aluetukku palvelee laajasti alan toimijoita: laajentunut varaosavalikoimaamme pystyy palvelemaan entistä paremmin ja nopeammin alueen noin 200 autokorjaamoa. Alueen korjausajat nopeutuvat kun tuotteet ovat korjaamoasiakkaiden käytössä viiveettä - jopa 10 minuutissa noudettuna. Tämä vähentää odottamista ja näkyy korjaamoiden tehokkuudessa ja palvelutasossa, kertoo aluejohtaja Antti Yli-Nikkilä MEKO Finlandilta.
Tilaisuuteen on kutsuttu laajasti alueen jälkimarkkinoiden toimijat, korjaamot ja alan ammattilaiset, ja tapahtuma tarjoaa erinomaisen paikan kohdata paikallisia tekijöitä sekä keskustella autoalan ajankohtaisista kysymyksistä.
MEKO aluetukku Seinäjoki palvelee alueen korjaamoja ja autoalan ammattilaisia nopealla varaosalogistiikalla, korjaamo keskeisellä palvelulla ja laajalla MEKO-verkoston tuella.
Avajaisissa luvassa:
American Car Showssa esillä ollut BMW-drift-auto nähtävillä
Tuote-esittelyjä – useita tavarantoimittajia paikalla
Possua vartaassa ja muuta tarjoilua
Avajaistarjouksia ammattilaisille
Verkostoitumista korjaamoiden ja jälkimarkkina-alan toimijoiden kanssa
Koulutusta, ohjelmistot, testerit jne.
Tapahtumatiedot:
📍 sijainti: MEKO aluetukku Seinäjoki
📌 osoite: Nurmontie 113, 60510 Seinäjoki
🕑 aika: Torstai 23.4.2026 klo 14–19
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan tiloihin, haastattelemaan asiantuntijoita ja seuraamaan avajaistunnelmaa.
