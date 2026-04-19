Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

19.4.2026 17:13:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti keskisuuresta maastopalosta Uuraisten Kurrikadulla. Heinikkoa paloi noin hehtaarin verran, mutta palo saatiin rajattua ja sammutustyöt ovat meneillään. Ei henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Palon syynä varomaton tulenkäsittely. Paikalla oli seitsemän pelastusyksikköä. 

Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.4.2026

Onnettomuustiedote (maastopalo, keskisuuri, kurrikatu, Uurainen)

Heinikkoa paloi noin hehtaarin verran. Palo saatu rajattua ja jälkisammutus meneillään. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä omaisuusvahinkoja. Palon syttymissyy varomaton tulenkäsittely. Paikalla yhteensä 7 pelastusyksikköä. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye