Henni Lahtinen SOOLin puheenjohtajaksi
19.4.2026 17:22:56 EEST | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote
Uuden puheenjohtajiston ja hallituksen lisäksi Opettajaksi opiskelevien liiton liittokokouksessa hyväksyttiin muun muassa liiton eduskuntavaalitavoitteet ensi vuodelle sekä valtakunnalliset suositukset opetusharjoitteluille. Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Helsingissä viikonloppuna 18.–19. huhtikuuta.
Liittokokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa vuodelle 2027 on painopisteinä eduskuntavaalivaikuttaminen, opeopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen vaikuttaminen sekä kohdennettu toiminta aineenopettajaopiskelijoiden ja AMK-opiskelijoiden tavoittamiseksi liiton toiminnassa aiempaa paremmin. Liittokokouksen päätöksellä SOOLin jäsenmaksu pysyy ennallaan 26 eurossa.
Kokouksessa työstettiin ja hyväksyttiin SOOLin eduskuntavaalitavoitteet vuoden 2027 vaaleissa sekä Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -asiakirja, joka on tarkoitettu kaikkien opettajaksi opiskelevien sekä opettajankoulutusyksiköiden, oppilaitosten ja harjoittelun ohjaajien käyttöön.
Suositukset tukee SOOLin jäsenyhdistysten paikallista edunvalvontaa ja opettajankoulutusyksiköiden harjoittelusta vastaavien työtä. Kyseessä on ainoat valtakunnalliset opetusharjoittelua koskevat suositukset ja ne julkaistaan kevään aikana SOOLin verkkosivuilla sekä printtijulkaisuna, jota voi tilata SOOLin toimistolta.
Kokouksen julkilausumassa vaaditaan päättäjiltä ja korkeakouluilta konkreettisia toimia opettajankoulutuksen arvostuksen ja vetovoiman vahvistamiseksi. Kokousviikonlopun päätteeksi liittokokous hyväksyi liiton pidemmän aikavälin strategian tuleville vuosille ja valitsi puheenjohtajiston ja hallituksen 1. toukokuuta alkavalle vuoden mittaiselle toimikaudelle.
Puheenjohtajaksi valittu Henni Lahtinen opiskelee luokanopettajaksi Tampereen yliopistossa. Hänen vastaehdokkaanaan oli luokanopettajaksi opiskeleva Elli Myllymäki Oulusta. Varapuheenjohtajaksi valittu Emma Jylhä opiskelee luokanopettajaksi Lapin yliopistossa Rovaniemellä.
Kahdeksanjäseniseen hallitukseen tuli valituksi myös varhaiskasvatuksen opettajaksi, aineenopettajaksi, erityisopettajaksi sekä opinto- ja uraohjaajaksi opiskelevia useilta eri opettajankoulutuspaikkakunnilta.
Liittokokouksessa SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten eli opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen nimeämät kokousedustajat. Edustettuna oli laajasti eri opettajankoulutusalat ja suurin osa jäsenyhdistyksistä. Niiden äänimäärät määräytyvät sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku OrastoiminnanjohtajaPuh:020 748 9752riku.oras@sool.fi
Henni Lahtinenhenni.lahtinen@sool.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu noin 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme