Henni Lahtinen SOOLin puheenjohtajaksi

Liittokokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa vuodelle 2027 on painopisteinä eduskuntavaalivaikuttaminen, opeopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen vaikuttaminen sekä kohdennettu toiminta aineenopettajaopiskelijoiden ja AMK-opiskelijoiden tavoittamiseksi liiton toiminnassa aiempaa paremmin. Liittokokouksen päätöksellä SOOLin jäsenmaksu pysyy ennallaan 26 eurossa.

Kokouksessa työstettiin ja hyväksyttiin SOOLin eduskuntavaalitavoitteet vuoden 2027 vaaleissa sekä Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -asiakirja, joka on tarkoitettu kaikkien opettajaksi opiskelevien sekä opettajankoulutusyksiköiden, oppilaitosten ja harjoittelun ohjaajien käyttöön.

Suositukset tukee SOOLin jäsenyhdistysten paikallista edunvalvontaa ja opettajankoulutusyksiköiden harjoittelusta vastaavien työtä. Kyseessä on ainoat valtakunnalliset opetusharjoittelua koskevat suositukset ja ne julkaistaan kevään aikana SOOLin verkkosivuilla sekä printtijulkaisuna, jota voi tilata SOOLin toimistolta.

Kokouksen julkilausumassa vaaditaan päättäjiltä ja korkeakouluilta konkreettisia toimia opettajankoulutuksen arvostuksen ja vetovoiman vahvistamiseksi. Kokousviikonlopun päätteeksi liittokokous hyväksyi liiton pidemmän aikavälin strategian tuleville vuosille ja valitsi puheenjohtajiston ja hallituksen 1. toukokuuta alkavalle vuoden mittaiselle toimikaudelle.

Puheenjohtajaksi valittu Henni Lahtinen opiskelee luokanopettajaksi Tampereen yliopistossa. Hänen vastaehdokkaanaan oli luokanopettajaksi opiskeleva Elli Myllymäki Oulusta. Varapuheenjohtajaksi valittu Emma Jylhä opiskelee luokanopettajaksi Lapin yliopistossa Rovaniemellä.

Kahdeksanjäseniseen hallitukseen tuli valituksi myös varhaiskasvatuksen opettajaksi, aineenopettajaksi, erityisopettajaksi sekä opinto- ja uraohjaajaksi opiskelevia useilta eri opettajankoulutuspaikkakunnilta.

Liittokokouksessa SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten eli opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen nimeämät kokousedustajat. Edustettuna oli laajasti eri opettajankoulutusalat ja suurin osa jäsenyhdistyksistä. Niiden äänimäärät määräytyvät sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.