Näihin viiteen mokaan sähköautoilijat nyt sortuvat
20.4.2026 07:35:00 EEST | ParkkiPate | Tiedote
Sähköautojen yleistyminen on tuonut tänä keväänä pysäköintialueille uudenlaisia ongelmia. Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten mukaan sähköautoilijoille sattuvat toistuvasti samat viisi virhettä: esimerkiksi pysäköintikiekko unohtuu, maksu jää hoitamatta ja latauspaikkoja pidetään omina varapaikkoina.
ParkkiPaten mukaan tänä keväänä sähköautoilijoiden keskuudessa on yleistynyt harhaluulo, ettei sähköautoilijan tarvitse käyttää kiekkopaikalla pysäköintikiekkoa.
“Moni sähköautoilija ajattelee olevansa jotenkin eri asemassa kuin muut. Sähköautoiluun liittyy vielä eräänlaista villi länsi -mentaliteettia. Pysäköintisäännöt ovat samat kaikille, mutta osa autoilijoista toimii nyt kuin ne eivät enää koskisi heitä. Sähköauto on kuitenkin auto siinä missä mikä tahansa muukin, ja samat säännöt koskevat kaikkia. Käyttövoima ei vapauta velvollisuuksista”, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta toteaa.
Metsärannan mukaan ongelma on rakenteellinen.
“Jos samalla paikalla pitää hoitaa lataus yhdellä sovelluksella ja pysäköinti toisella, ymmärrän, että moni olettaa yhden maksun riittävän. Mutta niin kauan kun järjestelmät ovat erillisiä, autoilijan pitää tuntea säännöt.”
Latausmaksu sekoitetaan pysäköintimaksuun
Yleinen virhe on olettaa, että sähköauton lataukseen käytettävällä sovelluksella maksettu summa sisältää myös pysäköintimaksun.
”Valvojamme näkevät tätä päivittäin: autoilija on vilpittömässä uskossa, että latausmaksu kattaa kaiken. Näin ei aina ole. Latausmaksu menee latausoperaattorille, kun taas pysäköintimaksu on täysin erillinen kulunsa, joka pitää hoitaa erikseen”, Metsäranta muistuttaa.
Myös sähköautopaikkojen väärinkäyttö on yleistä, minkä vuoksi latausta oikeasti tarvitseva sähköauto jää ilman virtaa. Tyypillisesti sähköautopaikkoja vievät polttomoottoriautot, joilla ei ole näille paikoille mitään asiaa. Väärin toimivat myös ne autoilijat, jotka pysäköivät autonsa latauspaikalle, vaikka auto ei ole latauksessa.
Täyteen ladattu sähköauto vie latauspaikan koko päiväksi
Yllättävä ongelma on se, että autoilijat pitävät sähköautojen latauspaikkoja varattuina koko päivän.
“Tyypillistä on, että autoilija jättää autonsa aamulla piuhaan ja hakee sen vasta työpäivän päätteeksi. Akku on saattanut täyttyä jo tunneissa, mutta auto tukkii latauspisteen iltaan asti.”
Metsäranta muistuttaa, että latauspaikka ei ole päiväparkki.
“Kun akku on täynnä, auto pitää siirtää. Muuten yksi autoilija vie latausmahdollisuuden kaikilta muilta.”
Vaikka sähköautoilija tekisi kaiken oikein, ruutu voi olla ongelma
Aina sähköautoiluun liittyvä pysäköintiongelma ei ole autoilijan oma vika. Monet sähköautot ovat katumaastureita tai muita kookkaita malleja, joille normaalikokoinen pysäköintiruutu on liian ahdas. Käytännössä isokokoinen sähköauto estää pysäköinnin sen viereiselle paikalle.
“Tämä ongelma koskee kaikkia suuria autoja, mutta sähköautojen tyypillinen keskikoko korostaa ilmiötä. Uusillakaan pysäköintialueilla ruutuja ei ole aina mitoitettu vastaamaan nykyautojen todellista kokoa”, Metsäranta kertoo.
Hän huomauttaa, että liian pienet parkkiruudut eivät ole yksittäisen autoilijan moka.
“Autot ovat kasvaneet, mutta pysäköintiruudut ovat jääneet 1990-luvulle. Yhdyskuntasuunnittelijoiden ja kiinteistöjen pitäisi päivittää mitoitukset vastaamaan todellisuutta.”
Sähköautojen viisi yleistä pysäköintimokaa
- Moni autoilija luulee virheellisesti, ettei sähköautoon tarvitse laittaa pysäköintikiekkoa.
- Sähköautoilijat sekoittavat latausmaksun ja pysäköintimaksun, vaikka ne ovat kaksi eri asiaa.
- Sähköautojen latauspaikoille pysäköidään edelleen polttomoottoriautoja, joita ei voi ladata.
- Sähköauto pysäköidään latauspaikalle, vaikkei sitä edes laiteta lataukseen.
- Täyteen ladattu sähköauto jätetään latauspisteelle koko päiväksi, mikä estää muiden lataamisen.
Yhteyshenkilöt
Christian MetsärantaToimitusjohtajaPuh:010 322 1490christian.metsaranta@parkkipate.fi
Kuvat
ParkkiPate: Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä
ParkkiPate on valtakunnallisesti toimiva pysäköintiratkaisujen tuottaja, jonka asiakaskuntaan kuuluu kasvava joukko mm. hotelleja, sairaaloita, kauppakeskuksia ja liikekiinteistöjä. Yritys on toimittanut vuodesta 2010 asti pysäköinnin kokonaisratkaisuja asiakkailleen ympäri Suomen. ParkkiPate palvelee asiakkaitaan noin 200 hengen koulutetun ja ammattitaitoisen henkilön voimin. Konsernin iikevaihto oli 2025 päättyneellä tilikaudella yli 17 miljoonaa euroa
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme