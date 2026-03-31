Travel News laajenee koko Pohjoismaihin – uusi B2B-media yhdistää matkailualan uutiset, ihmiset ja markkinat
20.4.2026 05:00:00 EEST | Nordic Marketing Consultants Oy | Tiedote
Ruotsista lähtöisin oleva Travel News laajentaa toimintaansa koko Pohjoismaihin ja lanseeraa uuden, yhteisen matkailualan B2B-mediaplatformin. Uusi kokonaisuus yhdistää journalismin, tapahtumat ja verkostoitumisen yhdeksi alustaksi, joka palvelee alan toimijoita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
Jokaisessa maassa toimii paikallinen toimitus, ja kaikki keskeinen sisältö julkaistaan myös englanniksi, mahdollistaen aidosti pohjoismaisen näkyvyyden ja keskustelun.
– Aikana, jolloin monet mediatalot vähentävät paikallista läsnäoloaan, me teemme päinvastoin. Investoimme kasvuun ja olemme lähempänä markkinaa kuin koskaan, sanoo Travel Newsin hallituksen puheenjohtaja Daniel de Sousa.
Travel Newsin toimitusjohtaja ja osakas Nils Norberg näkee laajentumisen merkittävänä koko toimialalle:
– Tämä ei ole iso askel vain meille, vaan koko pohjoismaiselle matkailualalle.
Vastaus aidosti pohjoismaiseen markkinaan
Matkailuala toimii Pohjoismaissa pitkälti yhtenä markkinana. Lentoliikenne, kansainväliset ketjut ja investointipäätökset ylittävät rajat päivittäin, mutta alan mediakenttä on perinteisesti pysynyt kansallisena.
Uusi Travel News vastaa tähän rakenteelliseen tarpeeseen tarjoamalla yhtenäisen, pohjoismaisen näkökulman.
Päätoimittaja Camilla Jonsson korostaa alustan merkitystä:
– Pohjoismaat muodostavat monella tasolla yhden markkinan. Media, joka heijastaa tätä todellisuutta, on sekä ajankohtainen että välttämätön.
Enemmän kuin media – alusta koko toimialalle
Uudistettu Travel News ei ole pelkkä verkkosivusto, vaan kokonaisvaltainen alusta, joka yhdistää:
• ajankohtaisen journalismin
• alan tapahtumat ja kohtaamiset
• verkostoitumisen ja B2B-markkinapaikan
Tavoitteena on rakentaa Travel Newsista keskeinen kohtaamispaikka matkailualan päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja yrityksille koko Pohjoismaissa.
– Emme ole suurin, mutta olemme lähimpänä – alaa, päätöksiä ja ihmisiä, jotka kehittävät matkailua joka päivä, Norberg tiivistää.
Suomi keskeisessä roolissa
Suomen markkinasta vastaa Travel News Finlandin maajohtaja Titti Myhrberg, joka näkee uudessa alustassa merkittävän kaupallisen mahdollisuuden:
– Tämä on ensimmäinen aidosti pan-nordic B2B-media matkailualalla. Voimme tarjota asiakkaille one stop shop -ratkaisun, jossa yhdellä kampanjalla tavoitetaan koko Pohjoismaat. Tätä ratkaisua on kysytty jo pitkään kansainvälisillä markkinoilla.
Suomen toimituksesta vastaa paikallistuottaja Anikó Lehtinen:
– Yhdistämme paikallisen näkemyksen ja pohjoismaisen kokonaisuuden. Tämä avaa täysin uusia mahdollisuuksia sisällölle ja tekee mediasta aidosti relevantin suomalaisille toimijoille.
Teknologia tukena kasvulle
Alustan tekninen toteutus on tehty yhteistyössä norjalaisen Labrador-teknologiayhtiön kanssa. Kehitystyö jatkuu vaiheittain uusien ominaisuuksien ja työkalujen myötä.
Travel News lyhyesti
Travel News on matkailualan B2B-media, joka yhdistää journalismin, tapahtumat ja verkostoitumisen. Uusi pan-nordic alusta kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ja tarjoaa ainutlaatuisen näkymän koko pohjoismaiseen matkailumarkkinaan.
Lisätiedot ja haastattelut:
Titti Myhrberg, Maajohtaja, Travel News Finland +358 40 218 41 79, titti.myhrberg@travelnewsfinland.fi
Yhteyshenkilöt

