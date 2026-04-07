Rosso Pizza on avattu uudessa paikassa Mikkelissä

Vaakunan Rosso Pizzan valikoimiin kuuluvat Rosso-ketjun tutut klassikkopizzat, spesiaalit, paikallispizzat, pannupitsat sekä pizzlat. Pizzauuni on siirretty Vaakunan vastauudistettuun keittiöön ja samalla hotellin aulan yleisilme on kokenut muodonmuutoksen ravintolan muuton myötä.

- Rosso Pizzan muutto hotelli Vaakunan tiloihin tuo kivan lisän hotellimme ravintolavaihtoehtoihin ja asiakkaille enemmän valinnanvaraa. Jatkossa pystymmekin palvelemaan paremmin seurueita, joissa toiset haluavat nauttia Frans & Michellen ranskalaisen keittiön antimista, ja toiset vastaavasti ovat pizzan ystäviä, toteaa Osuuskauppa Suur-Savon hotellien ryhmäpäällikkö Petri Kemiläinen.

Rosso Pizza on rento ja perheystävällinen nopean syömisen ravintola. Lähiviikkoina Raflaamoon avautuu myös Rosso Pizzan tilauspalvelu, jonka kautta asiakkaat voivat tehdä ennakkotilauksen kätevästi netissä ja noutaa pizzan ravintolasta. Hotellin edustalla on autolla liikkuville noutoasiakkaille asiointia helpottava tilapäisen pysähtymisen salliva luiska.

Jo ennen Rosso Pizzan virallista avautumista, Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 110 asiakasta pääsi nauttimaan ilmaiseksi ravintolan pizzauunin antimista. 15. huhtikuuta järjestettyyn juhlavuoden erikoisbuffaan pääsi herkuttelemaan ennakkovarausten mukaan ja paikat ilmaisbuffaan täyttyivät nopeasti.

Rosso Pizza avattiin Mikkelissä ensimmäisen kerran 9.6.2023 Kauppakeskus Stellassa yhteisissä tiloissa Babista-ravintolan kanssa. Muuton myötä ravintolasta vastaa Rosso Pizza Mikkelin liikeideapäällikkö Antti Myllys yhdessä Frans & Michellen henkilökunnan kanssa.

Lisätietoja:

Petri Kemiläinen, ryhmäpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo,

p. 010 764 2201 petri.kemilainen@sok.fi

Antti Myllys, liikeideapäällikkö, Rosso Pizza Mikkeli, Osuuskauppa Suur-Savo,

p. 010 764 2491 antti.o.myllys@sok.fi

Muutostyöt:

Kaarirakennus Oy

Metos Oy

Nurkanvaltaajat Oy

SE Sähkö Oy

JP Yhtiöt Oy