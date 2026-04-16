Mahagonny Tieteen lavalla 23.4.: Onko tuho tiemme uuteen?

20.4.2026 08:22:26 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Turun Kaupunginteatterissa nähtävä kulttiooppera Mahagonny puhuttaa Turun yliopiston tutkijoita Tieteen lavalla. Tervetuloa mukaan!

Mahagonnyn kaupungin nousu ja tuho on Turun Kaupunginteatterin, Turun filharmonisen orkesterin ja Saaristo-oopperan yhteistuotanto. Kuvassa lavalla seisovat solistit Jussi Merikanto, Jasper Leppänen ja Sonja Pajunoja. Otto-Ville Väätäinen Kulttuuriranta Oy

Onko kaikki sallittua, jos on rahaa? Onko tällä hetkellä tuntemamme maailmanjärjestys romahtamassa? Mitä on kollapsologia?

Muun muassa näiden näkökulmien kautta erikoistutkija, dosentti Silja Laine, tutkijatohtori Pekka Kolehmainen ja erikoistutkija Milla Unkila lähestyvät Mahagonnyn kaupungin nousun ja tuhon teemoja ihmisten ahneudesta ja rappiosta Tieteen lavalla.

Kaikille avoin ja maksuton keskustelutilaisuus järjestetään Turun Kaupunginteatterin lämpiössä torstaina 23.4. kello 17.00 alkaen. Tutkijoiden kanssa Tieteen lavalla on keskustelemassa dramaturgi Satu Rasila.

Tieteen lava: Onko tuho tiemme uuteen -keskustelussa pohditaan tutkimustietoon perustuen muun muassa, miksi taiteessa usein juuri kaupungit liitetään turmiollisuuteen ja onko yksilöllä mahdollisuuksia toimia vastavoimana kehitykselle.

Tieteen lavan tarjoavat Turun Kaupunginteatteri ja Turun yliopiston yhteistyössä

Tieteen lava on Turun Kaupunginteatterin ja Turun yliopiston yhteinen formaatti, jossa tutkijat avaavat teatterin ohjelmistossa olevien esitysten teemoja.

Lämpiössä järjestettäviin tilaisuuksiin on esteetön ja vapaa pääsy eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Keskustelua voi tulla seuraamaan, vaikka olisi jo nähnyt esityksen tai lippu olisi vielä hankkimatta. Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Lämpiön kahvila ja aulan vaatesäilytys ovat avoinna.

Historialliset lehtiaineistot tarkentavat aikaisempia tietoja Suomen eliölajiston levinneisyydestä16.4.2026 09:24:52 EEST | Tiedote

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin Suomen eliölajistossa tapahtuneita muutoksia 1800-luvulta 1900-luvulle. Digitoitujen sanomalehtiaineistojen avulla tutkijat saivat selville, että esimerkiksi hirvi, supikoira ja harmaahaikara ovat olleet Suomessa laajemmalle levinneitä kuin aiemmin on tiedetty. Turun yliopiston historioitsijoiden ja biodiversiteettitutkijoiden yhteistyönä syntynyt uusi tutkimus avaa mahdollisuuksia ymmärtää eliölajistossa tapahtuvia muutoksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
