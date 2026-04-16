Mahagonny Tieteen lavalla 23.4.: Onko tuho tiemme uuteen?

Onko kaikki sallittua, jos on rahaa? Onko tällä hetkellä tuntemamme maailmanjärjestys romahtamassa? Mitä on kollapsologia?

Muun muassa näiden näkökulmien kautta erikoistutkija, dosentti Silja Laine, tutkijatohtori Pekka Kolehmainen ja erikoistutkija Milla Unkila lähestyvät Mahagonnyn kaupungin nousun ja tuhon teemoja ihmisten ahneudesta ja rappiosta Tieteen lavalla.

Kaikille avoin ja maksuton keskustelutilaisuus järjestetään Turun Kaupunginteatterin lämpiössä torstaina 23.4. kello 17.00 alkaen. Tutkijoiden kanssa Tieteen lavalla on keskustelemassa dramaturgi Satu Rasila.

Tieteen lava: Onko tuho tiemme uuteen -keskustelussa pohditaan tutkimustietoon perustuen muun muassa, miksi taiteessa usein juuri kaupungit liitetään turmiollisuuteen ja onko yksilöllä mahdollisuuksia toimia vastavoimana kehitykselle.

Tieteen lavan tarjoavat Turun Kaupunginteatteri ja Turun yliopiston yhteistyössä

Tieteen lava on Turun Kaupunginteatterin ja Turun yliopiston yhteinen formaatti, jossa tutkijat avaavat teatterin ohjelmistossa olevien esitysten teemoja.

Lämpiössä järjestettäviin tilaisuuksiin on esteetön ja vapaa pääsy eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Keskustelua voi tulla seuraamaan, vaikka olisi jo nähnyt esityksen tai lippu olisi vielä hankkimatta. Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Lämpiön kahvila ja aulan vaatesäilytys ovat avoinna.