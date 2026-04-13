Lasten futissunnuntai villitsee Vapriikissa

Päivä käynnistyy futisfanin kasvomaalauksella, jossa voi koristautua suosikkijoukkueensa väreihin. Pelimuseon areenalla testataan jalkapallovideopelejä eri aikakausilta aina retrokoneista nykylaitteisiin asti. Tapahtumatilassa pääset mukaan freestyle-jalkapallon Suomen mestarin Alexander Wessbergin osallistavaan temppukouluun, ja kaveria voi haastaa Subsoccer-peliin.

Ohjelmassa on myös lyhyitä tietoiskuja Jalkapallon MM-kisat -näyttelyssä, kannattajien käsikorupaja sekä teemakierros sankareista ja antisankareista jalkapallon MM-historiassa.

Ohjelma:

Klo 10–12 Futisfanin kasvomaalaus

Futisfiilis alkaa tästä! Tunnusta väriä hakemalla suosikkimaajoukkueesi tunnus kasvoihin tai käteen.

Klo 11–17 Kovimmat jalkapallopelit

Brasilia vai Saksa? Messi vai Maradona? Tule Pelimuseoon testaamaan jalkapallovideopelejä eri aikakausilta retrokoneista nykylaitteisiin! Peluuttajana Jukka O. Kauppinen.

Klo 12 ja 14 Alexander Wessberg – temppuja ja liikettä

Suomen mestari Alexanderin esityksessä näet todellista pallotaituruutta! Vauhdikkaan show’n jälkeen luvassa on temppukoulu, johon jokainen voi osallistua oman taitotasonsa mukaan.

Klo 13 ja 13.30 Tietoisku: Parhaista parhaat

Tule kuulemaan näyttelyn parhaista parhaimmat palat lyhyelle tietoiskulle! Kesto n. 15 min.

Klo 13–15 Kannattajan käsikorupaja

Kasaa itsellesi komein käsikoru kesän kisoihin.

Klo 15 Teemakierros: Sankarit ja antisankarit MM-kisoissa

Palaa jalkapallon MM-kisojen historian suurimpiin hetkiin: huikeisiin maaleihin ja tuuletuksiin, traagisiin tunarointeihin ja kiistanalaisimpiin otteluihin. Montako tuomiota Luis Suárez sai vastapelaajien puremisesta? Kuinka Andrés Escobar laukoi oman maalin ja tuli murhatuksi? Miten Diego Maradona kiipesi huipulle ja luisui uransa häpeälliseen päätökseen? Teemakierroksella kuulet, keitä ovat MM-kisojen parhaat sankarit ja pahimmat antisankarit.