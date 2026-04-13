Lasten futissunnuntai villitsee Vapriikissa
20.4.2026 08:13:29 EEST | Vapriikki | Tiedote
Museokeskus Vapriikissa virittäydytään sunnuntaina 26. huhtikuuta jalkapallohuumaan koko perheen voimin. Päivän aikana kävijät pääsevät testailemaan pallonkäsittelytaitojaan, pelaamaan jalkapallopelejä ja sukeltamaan MM-kisojen värikkääseen historiaan. Tapahtumapäivänä Vapriikin näyttelyihin pääsee koko päivän lastenlipun hinnalla, 8 eurolla.
Päivä käynnistyy futisfanin kasvomaalauksella, jossa voi koristautua suosikkijoukkueensa väreihin. Pelimuseon areenalla testataan jalkapallovideopelejä eri aikakausilta aina retrokoneista nykylaitteisiin asti. Tapahtumatilassa pääset mukaan freestyle-jalkapallon Suomen mestarin Alexander Wessbergin osallistavaan temppukouluun, ja kaveria voi haastaa Subsoccer-peliin.
Ohjelmassa on myös lyhyitä tietoiskuja Jalkapallon MM-kisat -näyttelyssä, kannattajien käsikorupaja sekä teemakierros sankareista ja antisankareista jalkapallon MM-historiassa.
Ohjelma:
Klo 10–12 Futisfanin kasvomaalaus
Futisfiilis alkaa tästä! Tunnusta väriä hakemalla suosikkimaajoukkueesi tunnus kasvoihin tai käteen.
Klo 11–17 Kovimmat jalkapallopelit
Brasilia vai Saksa? Messi vai Maradona? Tule Pelimuseoon testaamaan jalkapallovideopelejä eri aikakausilta retrokoneista nykylaitteisiin! Peluuttajana Jukka O. Kauppinen.
Klo 12 ja 14 Alexander Wessberg – temppuja ja liikettä
Suomen mestari Alexanderin esityksessä näet todellista pallotaituruutta! Vauhdikkaan show’n jälkeen luvassa on temppukoulu, johon jokainen voi osallistua oman taitotasonsa mukaan.
Klo 13 ja 13.30 Tietoisku: Parhaista parhaat
Tule kuulemaan näyttelyn parhaista parhaimmat palat lyhyelle tietoiskulle! Kesto n. 15 min.
Klo 13–15 Kannattajan käsikorupaja
Kasaa itsellesi komein käsikoru kesän kisoihin.
Klo 15 Teemakierros: Sankarit ja antisankarit MM-kisoissa
Palaa jalkapallon MM-kisojen historian suurimpiin hetkiin: huikeisiin maaleihin ja tuuletuksiin, traagisiin tunarointeihin ja kiistanalaisimpiin otteluihin. Montako tuomiota Luis Suárez sai vastapelaajien puremisesta? Kuinka Andrés Escobar laukoi oman maalin ja tuli murhatuksi? Miten Diego Maradona kiipesi huipulle ja luisui uransa häpeälliseen päätökseen? Teemakierroksella kuulet, keitä ovat MM-kisojen parhaat sankarit ja pahimmat antisankarit.
Museolehtori Reetu Suominen, puh. 040 658 9854
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
En betydande upptäckt vid den vetenskapliga undersökningen av Karin Månsdotter19.2.2026 13:00:00 EET | Pressmeddelande
EMBARGO 19 februari 2026 kl. 13.00. Drottning Karin Månsdotters (1550–1612) grav undersöks för närvarande i Åbo domkyrka. Forskningen är en del av ett utställningsprojekt vid Vapriikki Museum Center. Med hjälp av moderna vetenskapliga metoder försöker man få ny kunskap om Karins och hennes familjs liv. Utställningen öppnar i 2028. Under den första forskningsveckan gjordes en viktig upptäckt: en guldring som Karin har burit. Upptäckten är historiskt betydelsefull, eftersom inga andra personliga föremål som tillhört Karin Månsdotter har bevarats till vår tid.
