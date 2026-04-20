Uutta Lidlissä: pullonpalautuskuitit nyt digitaalisena

20.4.2026 09:12:03 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

Lidl tuo ensimmäisenä kauppaketjuna Suomessa digitaalisen pullokuitin kaikkiin myymälöihinsä. Asiakkaat voivat siis valita pullonpalautusautomaatilla paperittoman kuittivaihtoehdon. Uusi ominaisuus on käytössä Lidl Plus -sovelluksessa: kuitti skannautuu sovellukseen, ja se toimii kassalla maksuvälineenä samaan tapaan kuin paperinen kuitti.

Digikuitin saa, kun pulloja palauttaessa skannaa pullonpalautusautomaattiin Lidl Plus -sovelluksen. Skannaus kannattaa tehdä ennen pullojen syöttämistä automaattiin, mutta se onnistuu myös tämän jälkeen. Palautuksen jälkeen kuitti löytyy sovelluksesta, ja sen voi hyödyntää haluamallaan ostoskerralla.

Tämä on jälleen yksi keino, jolla voimme tehdä meillä asioinnista entistä helpompaa ja vaivattomampaa, ja samalla vielä säästyy paperia. Digitaalinen pullokuitti ratkaisee paperikuitteihin liittyvät tutut ongelmat: se ei huku taskun pohjalle, eikä haalistu lukukelvottomaksi ennen kuin sen ehtii lunastaa myymälässä. Nyt voi sanoa hyvästit taskun pohjalla rypistyville pullokuiteille! ”, kertoo Lidlin markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Meri Aalto.

Digikuitti on voimassa kolme vuotta palautushetkestä alkaen ja sen voi lunastaa kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Digikuitin voi hyödyntää ostosten maksamiseen yhteydessä niin tavallisilla kassoilla kuin pikakassoillakin. Mikäli pullokuitin haluaa lunastaa käteisenä, tulee digikuitti käyttää tavallisella kassalla. Digitaalisen pullokuitin käyttö on asiakkaalle täysin vapaaehtoista, ja perinteinen paperikuitti on edelleen valittavissa uuden ominaisuuden rinnalla. Digitaalinen pullokuitti ei toistaiseksi ole mahdollinen silloin, jos pantin lahjoittaa hyväntekeväisyyteen, vaan automaatti tulostaa tästä tositteen.

Näin otat digitaalisen pullokuitin käyttöön:

1) Skannaa pullonpalautuskoneen näytöllä oleva QR-koodi Lidl Plus -sovelluksellasi. 

2) Syötä pullot ja tölkit laitteeseen.

3) Paina “digitaalinen kuitti”, jolloin pullokuitti aktivoituu Lidl Plus -sovellukseesi. 

QR-koodin voi skannata myös pullojen palauttamisen jälkeen. Tämän jälkeen valitaan “maksu”, jolloin hyvityksen saa itselleen käyttöön Lidl Plus -sovellukseen. Pullonpalautuskone tulostaa kuitenkin paperikuitin automaattisesti, mikäli valintaa digikuitista ei tehdä 30 sekunnin kuluessa.

Lidl Plus -sovellus aktivoi oletuksena kaikki kertyneet pullokuitit, mutta voit halutessasi valita sovelluksesta vain tietyt kuitit käytettäväksi kerrallaan.

Toiminto on päivitetty kaikkiin Lidl Plus -sovelluksiin, mutta sovellus on suljettava ja avattava uudelleen ennen ensimmäistä palautuskertaa, jotta toiminto näkyy.

Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

