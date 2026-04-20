Yritykset voivat nyt hakea tukea nuorten palkkaamiseen Pohjanmaan työllisyysalueella
20.4.2026 08:40:21 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Pohjanmaan työllisyyspalvelut avaa haun nuorten työllistymisseteliin, joka tukee yrityksiä 18–29-vuotiaiden työttömien nuorten palkkaamisessa. Tuen tavoitteena on madaltaa rekrytointikynnystä ja helpottaa nuorten pääsyä yksityisille työmarkkinoille.
Nuorten työllistymisseteli perustuu valtioneuvoston 22.12.2025 hyväksymään asetukseen työvoimaviranomaisten avustuksesta. Tuki on nyt haettavissa myös Pohjanmaan työllisyysalueella.
Tuki helpottaa nuorten palkkaamista
Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka palkkaavat vähintään kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen 18–29-vuotiaan työttömän nuoren, jonka kotikunta on Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa tai Vöyri). Työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, ja tukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työhön tai oppisopimukseen, mikäli sen arvioidaan edistävän nuoren työllistymistä.
“Tuen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä palkata nuori ja helpottaa nuorten pääsyä työelämään. Meiltä saa myös käytännön ohjeet hakemiseen ja tarvittaessa apua sopivan nuoren löytämiseen” sanoo Juha Nummela, työllisyysjohtaja, Pohjanmaan työllisyyspalveluista.
Työllistymisseteliä haetaan siinä vaiheessa, kun sopiva nuori on valittu. Pohjanmaan työllisyysalue arvioi hakemukset ja myöntää tuen harkinnanvaraisesti määrärahojen puitteissa. Tuki myönnetään de minimis -tukena ja se koskee ainoastaan palkkakuluja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Nummela,TyöllisyysjohtajaPuh:+358405470471juha.nummela@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Företag kan nu ansöka om stöd för att anställa unga i Österbottens sysselsättningsområde20.4.2026 08:40:24 EEST | Pressmeddelande
Österbottens sysselsättningstjänster öppnar en ansökan om sysselsättningssedel för unga, som stöder företag i anställningen av 18–29-åriga arbetslösa unga. Syftet med stödet är att sänka rekryteringströskeln för företag och underlätta ungas inträde på den privata arbetsmarknaden. Sysselsättningssedeln för unga grundar sig på förordningen om understöd till arbetskraftsmyndigheterna, som statsrådet godkände 22.12.2025. Understödet kan nu sökas i Österbottens sysselsättningsområde.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme