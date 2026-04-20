Yritykset voivat nyt hakea tukea nuorten palkkaamiseen Pohjanmaan työllisyysalueella

Tuki helpottaa nuorten palkkaamista

Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka palkkaavat vähintään kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen 18–29-vuotiaan työttömän nuoren, jonka kotikunta on Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa tai Vöyri). Työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, ja tukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työhön tai oppisopimukseen, mikäli sen arvioidaan edistävän nuoren työllistymistä.

“Tuen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä palkata nuori ja helpottaa nuorten pääsyä työelämään. Meiltä saa myös käytännön ohjeet hakemiseen ja tarvittaessa apua sopivan nuoren löytämiseen” sanoo Juha Nummela, työllisyysjohtaja, Pohjanmaan työllisyyspalveluista.

Työllistymisseteliä haetaan siinä vaiheessa, kun sopiva nuori on valittu. Pohjanmaan työllisyysalue arvioi hakemukset ja myöntää tuen harkinnanvaraisesti määrärahojen puitteissa. Tuki myönnetään de minimis -tukena ja se koskee ainoastaan palkkakuluja.

Lisätietoja nuorten työllistymissetelistä (vaasa.fi).