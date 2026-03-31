Helsingin hallinto-oikeudessa käsittelyajat pidentyvät ja ruuhka kasvaa tulevina vuosina
20.4.2026 09:14:58 EEST | Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol | Tiedote
Tuomioistuinlaitosta uhkaavat merkittävät määrärahaleikkaukset vuonna 2027. Jos tuomioistuinlaitoksen määrärahoja leikataan valtiontalouden suunnitelmien mukaisesti, Helsingin hallinto-oikeus on vaarassa menettää lähemmäs 10 prosenttia henkilöstöstään tilanteessa, jossa vireillä olevien asioiden määrä on voimakkaassa kasvussa (27 %) edellisvuoteen verrattuna. Hallinto-oikeuteen saapuvien asioiden määrä on kasvanut erityisesti ulkomaalaisasioissa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa.
”Määrärahaleikkausten uhka osuu pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen. Asiamäärät ovat merkittävässä kasvussa, ja kesäkuussa voimaan tulevat turvapaikka-asioiden tiukat lakimääräiset käsittelyajat sitovat hallinto-oikeuden resursseja aikaisempaa enemmän näihin asioihin”, Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta toteaa.
Koko tuomioistuinlaitoksen rahoitus on pienentymässä merkittävästi vuodesta 2027 lähtien. Määräaikaisen rahoituksen päättymisen ja toimintamenosäästöjen yhteismäärä on noin 19 miljoonaa euroa, mikä henkilöstömenoiksi muunnettuna tarkoittaa 270 henkilötyövuotta. Tämä vastaa kolmen keskikokoisen tuomioistuimen koko henkilöstöä.
Tuomioistuinlaitoksen menojen rakenteen takia säästöt joudutaan kohdistamaan henkilöstöön. Vähennykset johtavat väistämättä siihen, että tuomioistuinten käsittelyajat pidentyvät merkittävästi.
”Kaikki tuomioistuimeen tulevat asiat ratkaistaan resursseista riippumatta, mutta käsittelyajat voivat venyä kohtuuttoman pitkiksi. Päätösten odottaminen on äärimmäisen kuormittavaa valittajille ja muille asianosaisille. Pitkillä käsittelyajoilla voi olla myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi hankkeet, joilla voisi olla työllistäviä vaikutuksia, voivat venyä tai jäädä kokonaan toteutumatta, jos joudutaan odottamaan vuosien valitusprosessien päättymistä”, ylituomari Pitkäranta sanoo.
Parhaillaan on valmisteilla merkittäviä lainmuutoksia, joilla voi olla tuomioistuimien toimintaa sujuvoittava vaikutus. Näiden muutosten voimaantulo ja käytännön vaikutukset realisoituvat kuitenkin todennäköisesti aikaisintaan vuosina 2029–2030. Suunnitellut määrärahaleikkaukset johtavat siihen, että tuomioistuimen ruuhkat ehtivät kasvaa kestämättömiksi ennen uudistusten toteuttamista.
Tuomioistuimien osuus valtion menoista on niin pieni (alle 0,5 prosenttia), että riittävien resurssien turvaaminen ei ole mahdotonta kireästä taloustilanteesta huolimatta.
Lisätietoja:
Ylituomari Ann-Mari Pitkäranta p. 050 565 8987, etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Avainsanat
Linkit
Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero-, valmistevero- ja tullivalitukset.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingfors förvaltningsdomstols verksamhetsberättelse för år 2025 har publicerats31.3.2026 10:22:20 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors förvaltningsdomstol har publicerat sin verksamhetsberättelse för år 2025. I verksamhetsberättelsen för år 2025 beskrivs det gångna årets händelser, verksamhet och nyckeltal. Året präglades av en ökning i antalet ärenden och organisationsreformen av förvaltningsdomstolens kansli.
Helsingin hallinto-oikeuden vuoden 2025 toimintakertomus on julkaistu31.3.2026 10:22:20 EEST | Tiedote
Helsingin hallinto-oikeus on julkaissut toimintakertomuksensa vuodelta 2025. Toimintakertomuksessa avataan menneen vuoden tapahtumia, toimintaa ja tunnuslukuja. Vuotta leimasivat kasvussa oleva asiamäärä ja hallinto-oikeuden kanslian organisaatiouudistus.
Helsingfors förvaltningsdomstol avvisade 63 kommunalbesvär uppgjorda i olika föreningars namn9.3.2026 12:01:46 EET | Pressmeddelande
Under åren 2023–2025 har i Helsingfors förvaltningsdomstol anhängiggjorts ett stort antal kommunalbesvär som gäller anställning i kommunalt tjänsteförhållande i Esbo och Helsingfors. Av besvären har sammanlagt 95 gjorts i tre olika föreningars namn, men av en enda person. Med de beslut som meddelades idag avgjordes 63 av dessa. Eftersom det förelåg en ovanlig besvärshelhet begärde förvaltningsdomstolen utredning om föreningarnas verksamhet och beslutsfattande. Med hänvisning till den utredning som erhölls var det inte möjligt att härleda att det i föreningarnas verksamhet hade deltagit någon annan än den ändringssökande som kontaktat förvaltningsdomstolen. Föreningarnas förvaltning och processen för beslutsfattande förblev även oklara. Förvaltningsdomstolen bedömde med beaktande av den erhållna utredningen sm helhet att besvären inte kunde anses uppgjorda av föreningarna. Besvären avvisades. Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om h
Helsingin hallinto-oikeus jätti tutkimatta 63 eri yhdistysten nimissä tehtyä kunnallisvalitusta9.3.2026 12:01:46 EET | Tiedote
Helsingin hallinto-oikeudessa on tullut vuosina 2023–2025 vireille suuri määrä kunnallisvalituksia, jotka koskevat kunnallisiin virkasuhteisiin ottamista Espoossa ja Helsingissä. Valituksista kaikkiaan 95 on tehty kolmen eri yhdistyksen nimissä, mutta yhden henkilön toimesta. Tänään annetuilla päätöksillä näistä ratkaistiin 63. Poikkeuksellisen valituskokonaisuuden käsillä ollessa hallinto-oikeus pyysi selvitystä yhdistysten toiminnasta ja päätöksenteosta. Saadun selvityksen perusteella ei ollut mahdollista tunnistaa, että yhdistysten toimintaan olisi osallistunut ketään muuta kuin hallinto-oikeuteen yhteydessä ollut valitusten toimittaja. Myös yhdistysten hallinnon ja päätöksenteon prosessit jäivät epäselviksi. Hallinto-oikeus katsoi saatua selvitystä kokonaisuutena arvioiden, ettei valituksia voitu pitää yhdistysten tekeminä. Valitukset jätettiin tutkimatta. Hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntä
Helsingfors förvaltningsdomstol avslog detaljplanbesvären gällande Ingås stålfabrik28.1.2026 10:06:01 EET | Pressmeddelande
Helsingfors förvaltningsdomstol har idag meddelat ett beslut i sex besvär gällande ändring av Joddböle V -detaljplanen. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett lågfossilt stålverk och övrig industriell verksamhet i Joddböle, Ingå. Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut att den planerade stålverksverksamheten kräver utöver detaljplanen flera olika tillstånd från myndigheterna. I detaljplanen bedöms således i princip förutsättningarna för placeringen av verksamheten, och miljökonsekvenserna under projektets driftstid bedöms separat i de tillståndsprocesser som projektet förutsätter samt i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. I dessa procedurer, som är separata från besvärsärendet som gäller detaljplaneändringen som nu behandlades i förvaltningsdomstolen, kommer att avgöras slutgiltigt huruvida fabriken har operativa förutsättningar att etableras, och vid behov utfärdas bestämmelser bland annat om gränsvärdena för och begränsningen av milj
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme