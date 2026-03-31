Helsingin hallinto-oikeudessa käsittelyajat pidentyvät ja ruuhka kasvaa tulevina vuosina

Helsingin hallinto-oikeus jätti tutkimatta 63 eri yhdistysten nimissä tehtyä kunnallisvalitusta

Helsingin hallinto-oikeudessa on tullut vuosina 2023–2025 vireille suuri määrä kunnallisvalituksia, jotka koskevat kunnallisiin virkasuhteisiin ottamista Espoossa ja Helsingissä. Valituksista kaikkiaan 95 on tehty kolmen eri yhdistyksen nimissä, mutta yhden henkilön toimesta. Tänään annetuilla päätöksillä näistä ratkaistiin 63. Poikkeuksellisen valituskokonaisuuden käsillä ollessa hallinto-oikeus pyysi selvitystä yhdistysten toiminnasta ja päätöksenteosta. Saadun selvityksen perusteella ei ollut mahdollista tunnistaa, että yhdistysten toimintaan olisi osallistunut ketään muuta kuin hallinto-oikeuteen yhteydessä ollut valitusten toimittaja. Myös yhdistysten hallinnon ja päätöksenteon prosessit jäivät epäselviksi. Hallinto-oikeus katsoi saatua selvitystä kokonaisuutena arvioiden, ettei valituksia voitu pitää yhdistysten tekeminä. Valitukset jätettiin tutkimatta. Hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntä